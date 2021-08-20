https://ru.sputnik.md/20210820/putin-skazal-merkel-kiyev-gotovit-vykhod-iz-minskikh-soglasheniy-44101438.html

Путин проинформировал Меркель, что Киев готовит выход из Минских соглашений

Путин проинформировал Меркель, что Киев готовит выход из Минских соглашений

Путин проинформировал Меркель что Киев готовит выход из минских соглашений

2021-08-20T18:45+0300

2021-08-20T18:45+0300

2021-08-20T18:54+0300

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нормандский формат

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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Другого инструмента для достижения мира в Донбассе, кроме нормандского формата, нет, к нему нужно относиться бережно и с уважением, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.В пятницу в Москве состоялись переговоры между российским лидером и канцлером Германии Ангелой Меркель, которая находится с визитом в российской столице.Владимир Путин заявил, что проинформировал Ангелу Меркель, что Киев законодательно готовит свой фактический выход из Минских соглашений."Там не только что-то противоречит Минским соглашениям, там все противоречит Минским соглашениям. Это будет означать фактический выход Украины из этих соглашений", - добавил президент РФ.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. В июне 2014 года лидеры четырех государств (Франции, Германии, России и Украины) начали переговоры по урегулированию ситуации на Украине. А феврале 2015 года они встретились в Минске и после 17 часов переговоров приняли первые Минские соглашения. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошли в Париже в декабре 2019 года.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ru.sputnik.md/20210428/Sergey-Lavrov-voyny-v-Donbasse-mozhno-i-nuzhno-izbezhat-34555096.html

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в мире, украина, россия, германия, нормандский формат