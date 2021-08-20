https://ru.sputnik.md/20210820/razhdan-moldovy-afganistan-zabrat-rumynskiy-samolet-44079449.html
МИДЕИ: граждан Молдовы из Афганистана может забрать румынский самолет
МИДЕИ: граждан Молдовы из Афганистана может забрать румынский самолет
МИДЕИ: граждан Молдовы из Афганистана может забрать румынский самолет
2021-08-20T10:11+0300
2021-08-20T10:11+0300
2021-08-20T10:21+0300
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КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) продолжают прилагать дипломатические усилия для эвакуации граждан Молдовы из Афганистана, работающих по программе ООН. Предполагается, что это сделают на военно-транспортном самолете военно-воздушных сил Румынии."Официальные лица МИДЕИ находятся в постоянном контакте с представителями МИД Румынии для согласования необходимых действий. Из-за чрезвычайно сложных и опасных условий безопасности в Кабуле доступ граждан к аэропорту до сих пор невозможен", - уточнили в МИДЕИ.Как добавили в министерстве, румынская сторона сообщила, что их самолет в ближайшее время остановится в Исламабаде в Пакистане, и будет готов отправиться в Кабул для эвакуации граждан, в том числе молдавских, когда будет возможен транзит в аэропорт.По данным МИДЕИ, граждане Молдовы находятся в безопасном месте. Министерство постоянно следит за ситуацией в Афганистане вместе с международными партнерами.
https://ru.sputnik.md/20210816/v-afganistane-ostayutsya-chleny-ekipazha-moldavskogo-vertoleta-pochemu-ikh-ne-evakuiruyut-43950989.html
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в молдове, румыния, молдова, афганистан
МИДЕИ: граждан Молдовы из Афганистана может забрать румынский самолет
10:11 20.08.2021 (обновлено: 10:21 20.08.2021)
В молдавском внешнеполитическом ведомстве сообщили о возможности эвакуации граждан республики из Афганистана.
КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) продолжают прилагать дипломатические усилия для эвакуации граждан Молдовы из Афганистана, работающих по программе ООН. Предполагается, что это сделают на военно-транспортном самолете военно-воздушных сил Румынии.
"Официальные лица МИДЕИ находятся в постоянном контакте с представителями МИД Румынии для согласования необходимых действий. Из-за чрезвычайно сложных и опасных условий безопасности в Кабуле доступ граждан к аэропорту до сих пор невозможен", - уточнили в МИДЕИ.
Как добавили в министерстве, румынская сторона сообщила, что их самолет в ближайшее время остановится в Исламабаде в Пакистане, и будет готов отправиться в Кабул для эвакуации граждан, в том числе молдавских, когда будет возможен транзит в аэропорт.
По данным МИДЕИ, граждане Молдовы находятся в безопасном месте. Министерство постоянно следит за ситуацией в Афганистане вместе с международными партнерами.