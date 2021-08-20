https://ru.sputnik.md/20210820/repetitsiya-voennii-parad-prospekt-kishinev-perekroyut-44082170.html

Большая репетиция военного парада: главный проспект Кишинева перекроют

Большая репетиция военного парада: главный проспект Кишинева перекроют

Большая репетиция военного парада: главный проспект Кишинева перекроют

2021-08-20T11:07+0300

2021-08-20T11:07+0300

2021-08-20T11:31+0300

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КИШИНЕВ, 20 авг - Spunik. В пятницу в Кишиневе перекроют центр города в связи с проведением репетиции военного парада ко Дню независимости Молдовы. Об этом сообщили в Министерств обороны страны.Как добавили в Минобороны, в связи с репетицией с 22.00 до 01.00 доступ транспорта на участке проспекта Штефан чел Маре по периметру улиц Михай Витязул - Василе Александри будет ограничен."В пятницу в 23.00 формирования силовых органов, участники военного парада по случаю 30-летия провозглашения независимости Молдовы проведут первую совместную ночную тренировку. Она пройдет на площади Великого Национального собрания", - пояснили в Министерстве. Военный парад в Молдове в День независимостиНапомним, в День независимости на площади Великого Национального собрания пройдет военный парад, соответствующий указ подписала Санду.Согласно указу и в соответствии с Национальной программой действий, приуроченных к празднованию 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова, 27 августа 2021 года состоится военный парад с участием подразделений Национальной армии, Министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности страны."Построение парадных формирований и руководство военным парадом является обязанностью Министра обороны. Правительство обеспечит подготовку и проведение военного парада", – говорится в указе.В День независимости, 27 августа, бюджетники по традиции будут отдыхать. Затем следуют два выходных дня, а во вторник, 31 августа, отмечается праздник "Лимба ноастрэ", официально объявленный выходным днем. Понедельник, 30 августа, теперь также стал нерабочим, чтобы образовались мини-каникулы.

https://ru.sputnik.md/20210813/molodoe-popolnenie-natsionalnoy-armii-prinyalo-prisyagu-43879183.html

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