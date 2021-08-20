https://ru.sputnik.md/20210820/reshenie-parlament-krazha-milliard-genprokuratury-30-dnej-44085627.html

Парламент дал Генпрокуратуре 30 дней: что решили по "краже миллиарда"

Парламент дал Генпрокуратуре 30 дней: что решили по "краже миллиарда"

Генпрокуратуре дали 30 дней на разработку эффективного механизма по возвращению средств, украденных из банковской системы

2021-08-20T13:20+0300

2021-08-20T13:20+0300

2021-08-20T13:49+0300

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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. В парламенте приняли постановление, согласно которому Генпрокуратуре дали 30 дней на разработку эффективного механизма по возвращению средств, украденных из банковской системы. Такое решение было принято в парламенте голосами 57 депутатов по итогам рассмотрения отчета Генпрокуратуры о продвижении дела о "банковском мошенничестве" и возвращении украденных средств."Ничего личного, речь об институтах власти. Большая проблема пока, к сожалению, слабые институты власти. Если бы они выполняли работу вовремя, то мы бы не пришли к этому. Они очень долго были парализованы коррупцией", - заявил перед голосованием председатель парламента Игорь Гросу. Решение юркомиссииДокумент перед народными избранниками зачитала глава комиссии Олеся Стамате. Согласно постановлению парламента, главные ответственные органы за применение мер по возвращению украденных средств - Генпрокуратура и Национальный антикоррупционный центр, и именно по вине руководства этих инстанций решение вопроса откладывается. Что запросили у ГенпрокуратурыКак говорится в документе, парламент запрашивает у прокуратуры анализ причин стагнации, допущенной ответственными институтами в процедурах расследования дела "банковского мошенничества".Кроме того, законодательный орган просит Генпрокуратуру усилить сотрудничество со специальными службами других стран, включая совместные группы расследования Агентства ЕС по кооперации в уголовной юстиции (ЕвроЮст) для "расследования "банковского мошенничества" и глобального возвращения украденных средств и активов". Более того, депутаты потребовали, чтобы Генпрокуратура в течение 30 дней разработала эффективный механизм по возвращению украденных средств из банковской системы.Мнение оппозиции Представители Блока коммунистов и социалистов раскритиковали проект решения парламента, предложенный юркомиссией. Как отметил депутат Влад Батрынча, в списке ведомств, упоминаемых в решении, нет Агентства по возврату нажитого преступным путем имущества и, специализированных прокуратур. "Меня волнует, какую роль во всем этом сыграл Нацбанк, участие политического фактора в "краже века", ведь все мы знаем, какие решения принимались тогда парламентом и правительством. Список учреждений однозначно должен быть шире", - считает Батрынча. По его мнению, данная редакция проекта больше "похожа на попытку свести счеты с определенными госучреждениями, а не на искреннее желание добиться прогресса". Напомним, ранее генпрокурора Александра Стояногло пригласили в парламент для представления отчета по делу о "банковском мошенничестве". Однако Стояногло отказался и прислал "информативную ноту", которую и рассмотрели члены юркомиссии.

https://ru.sputnik.md/20210819/ustoit-li-stoyanoglo-chem-zavershitsya-protivostoyanie-vlasti-i-prokuratury-44073603.html

https://ru.sputnik.md/20210819/psrm-obespokoena-deystviyami-vlasti-i-trebuet-obnarodovat-stenogrammu-zasedaniya-vsb-44063601.html

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в молдове, молдова, парламент