Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210820/reshenie-parlament-krazha-milliard-genprokuratury-30-dnej-44085627.html
Парламент дал Генпрокуратуре 30 дней: что решили по "краже миллиарда"
Парламент дал Генпрокуратуре 30 дней: что решили по "краже миллиарда"
Генпрокуратуре дали 30 дней на разработку эффективного механизма по возвращению средств, украденных из банковской системы
2021-08-20T13:20+0300
2021-08-20T13:49+0300
экономика
в молдове
молдова
парламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43440078_0:95:3072:1823_1920x0_80_0_0_a8d43f9d850edfd41337a31251acb246.jpg
КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. В парламенте приняли постановление, согласно которому Генпрокуратуре дали 30 дней на разработку эффективного механизма по возвращению средств, украденных из банковской системы. Такое решение было принято в парламенте голосами 57 депутатов по итогам рассмотрения отчета Генпрокуратуры о продвижении дела о "банковском мошенничестве" и возвращении украденных средств."Ничего личного, речь об институтах власти. Большая проблема пока, к сожалению, слабые институты власти. Если бы они выполняли работу вовремя, то мы бы не пришли к этому. Они очень долго были парализованы коррупцией", - заявил перед голосованием председатель парламента Игорь Гросу. Решение юркомиссииДокумент перед народными избранниками зачитала глава комиссии Олеся Стамате. Согласно постановлению парламента, главные ответственные органы за применение мер по возвращению украденных средств - Генпрокуратура и Национальный антикоррупционный центр, и именно по вине руководства этих инстанций решение вопроса откладывается. Что запросили у ГенпрокуратурыКак говорится в документе, парламент запрашивает у прокуратуры анализ причин стагнации, допущенной ответственными институтами в процедурах расследования дела "банковского мошенничества".Кроме того, законодательный орган просит Генпрокуратуру усилить сотрудничество со специальными службами других стран, включая совместные группы расследования Агентства ЕС по кооперации в уголовной юстиции (ЕвроЮст) для "расследования "банковского мошенничества" и глобального возвращения украденных средств и активов". Более того, депутаты потребовали, чтобы Генпрокуратура в течение 30 дней разработала эффективный механизм по возвращению украденных средств из банковской системы.Мнение оппозиции Представители Блока коммунистов и социалистов раскритиковали проект решения парламента, предложенный юркомиссией. Как отметил депутат Влад Батрынча, в списке ведомств, упоминаемых в решении, нет Агентства по возврату нажитого преступным путем имущества и, специализированных прокуратур. "Меня волнует, какую роль во всем этом сыграл Нацбанк, участие политического фактора в "краже века", ведь все мы знаем, какие решения принимались тогда парламентом и правительством. Список учреждений однозначно должен быть шире", - считает Батрынча. По его мнению, данная редакция проекта больше "похожа на попытку свести счеты с определенными госучреждениями, а не на искреннее желание добиться прогресса". Напомним, ранее генпрокурора Александра Стояногло пригласили в парламент для представления отчета по делу о "банковском мошенничестве". Однако Стояногло отказался и прислал "информативную ноту", которую и рассмотрели члены юркомиссии.
https://ru.sputnik.md/20210819/ustoit-li-stoyanoglo-chem-zavershitsya-protivostoyanie-vlasti-i-prokuratury-44073603.html
https://ru.sputnik.md/20210819/psrm-obespokoena-deystviyami-vlasti-i-trebuet-obnarodovat-stenogrammu-zasedaniya-vsb-44063601.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43440078_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_9e79bca33123782de8b469e46899a2f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, парламент

Парламент дал Генпрокуратуре 30 дней: что решили по "краже миллиарда"

13:20 20.08.2021 (обновлено: 13:49 20.08.2021)
243
© Sputnik / Mihai CarausDeputați în Parlamentul Republicii Moldova
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В парламенте негативно оценили работу Генпрокуратуры.
КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. В парламенте приняли постановление, согласно которому Генпрокуратуре дали 30 дней на разработку эффективного механизма по возвращению средств, украденных из банковской системы.
Такое решение было принято в парламенте голосами 57 депутатов по итогам рассмотрения отчета Генпрокуратуры о продвижении дела о "банковском мошенничестве" и возвращении украденных средств.
"Ничего личного, речь об институтах власти. Большая проблема пока, к сожалению, слабые институты власти. Если бы они выполняли работу вовремя, то мы бы не пришли к этому. Они очень долго были парализованы коррупцией", - заявил перед голосованием председатель парламента Игорь Гросу.

Решение юркомиссии

Документ перед народными избранниками зачитала глава комиссии Олеся Стамате.

Парламент отмечает отсутствие мер и считает, что достижение цели по этому делу откладывается. Парламент негативно оценивает деятельность Генпрокуратуры.

Olesea Stamate - Sputnik Молдова
Олеся Стамате
Глава юркомиссии, депутат PAS
Согласно постановлению парламента, главные ответственные органы за применение мер по возвращению украденных средств - Генпрокуратура и Национальный антикоррупционный центр, и именно по вине руководства этих инстанций решение вопроса откладывается.

Что запросили у Генпрокуратуры

Как говорится в документе, парламент запрашивает у прокуратуры анализ причин стагнации, допущенной ответственными институтами в процедурах расследования дела "банковского мошенничества".
Кроме того, законодательный орган просит Генпрокуратуру усилить сотрудничество со специальными службами других стран, включая совместные группы расследования Агентства ЕС по кооперации в уголовной юстиции (ЕвроЮст) для "расследования "банковского мошенничества" и глобального возвращения украденных средств и активов".
Более того, депутаты потребовали, чтобы Генпрокуратура в течение 30 дней разработала эффективный механизм по возвращению украденных средств из банковской системы.
Президент Майя Санду и генпрокурор Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
Политика
Устоит ли Стояногло: чем завершится противостояние власти и прокуратуры
Вчера, 22:15
843

Мнение оппозиции

Представители Блока коммунистов и социалистов раскритиковали проект решения парламента, предложенный юркомиссией. Как отметил депутат Влад Батрынча, в списке ведомств, упоминаемых в решении, нет Агентства по возврату нажитого преступным путем имущества и, специализированных прокуратур.
"Меня волнует, какую роль во всем этом сыграл Нацбанк, участие политического фактора в "краже века", ведь все мы знаем, какие решения принимались тогда парламентом и правительством. Список учреждений однозначно должен быть шире", - считает Батрынча.
PSRM - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
Политика
ПСРМ обеспокоена действиями власти и требует обнародовать стенограмму заседания ВСБ
Вчера, 17:37
298
По его мнению, данная редакция проекта больше "похожа на попытку свести счеты с определенными госучреждениями, а не на искреннее желание добиться прогресса".

Мы воздерживаемся от голосования по данному проекту, исходя из принципа соблюдения нейтралитета, чтобы нас не обвинили в сведении счетом с господином Стояногло.

Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова
Денис Уланов
Депутат фракции "Шор"
Напомним, ранее генпрокурора Александра Стояногло пригласили в парламент для представления отчета по делу о "банковском мошенничестве". Однако Стояногло отказался и прислал "информативную ноту", которую и рассмотрели члены юркомиссии.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:18В Турции ужесточают правила для непривитых граждан
13:51Иностранные студенты смогут вернуться в Россию на учебу
13:22PAS остались без одного депутата в парламенте
13:20Парламент дал Генпрокуратуре 30 дней: что решили по "краже миллиарда"
13:12Черногория изменила правила въезда
12:44Комбинация "Спутника Лайт" и AstraZeneca безопасна и эффективна
12:16Видеомост: 30 лет независимости Украины – могут ли извлечь опыт страны Ближнего зарубежья
11:51Леса в Турции назовут в честь погибших российских пилотов
11:26Выборы в Думу: приднестровцы с просроченными паспортами РФ смогут голосовать
11:07Большая репетиция военного парада: главный проспект Кишинева перекроют
10:48Где в Кишиневе 20 августа находятся мобильные пункты вакцинации
10:33Парламент на паузе: юркомиссия изучит документы о "банковском мошенничестве"
10:16Уланов: нужно создать группу для возврата денег, украденных из банковской системы
10:11МИДЕИ: граждан Молдовы из Афганистана может забрать румынский самолет
09:52Правительство выделило средства на ремонт обгоревшей гимназии в селе Шерпены
09:22Чебан сообщил о тревожной эпидситуации в Кишиневе: будут ли ограничения
09:00Кирьякова: откуда в Молдове новый шквал COVID-заражений
08:47Пока все спали: вакцины для учителей, беседа Путина и Макрона и Koktebel Jazz
08:30Мнение специалиста: почему коронавирус вновь "косит" жителей Молдовы
08:00Чуря: для повышения пенсий PAS нуждается во внутренних финансах, а их нет