https://ru.sputnik.md/20210820/reshenie-parlament-krazha-milliard-genprokuratury-30-dnej-44085627.html
Парламент дал Генпрокуратуре 30 дней: что решили по "краже миллиарда"
Парламент дал Генпрокуратуре 30 дней: что решили по "краже миллиарда"
Генпрокуратуре дали 30 дней на разработку эффективного механизма по возвращению средств, украденных из банковской системы
2021-08-20T13:20+0300
2021-08-20T13:20+0300
2021-08-20T13:49+0300
экономика
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молдова
парламент
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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. В парламенте приняли постановление, согласно которому Генпрокуратуре дали 30 дней на разработку эффективного механизма по возвращению средств, украденных из банковской системы. Такое решение было принято в парламенте голосами 57 депутатов по итогам рассмотрения отчета Генпрокуратуры о продвижении дела о "банковском мошенничестве" и возвращении украденных средств."Ничего личного, речь об институтах власти. Большая проблема пока, к сожалению, слабые институты власти. Если бы они выполняли работу вовремя, то мы бы не пришли к этому. Они очень долго были парализованы коррупцией", - заявил перед голосованием председатель парламента Игорь Гросу. Решение юркомиссииДокумент перед народными избранниками зачитала глава комиссии Олеся Стамате. Согласно постановлению парламента, главные ответственные органы за применение мер по возвращению украденных средств - Генпрокуратура и Национальный антикоррупционный центр, и именно по вине руководства этих инстанций решение вопроса откладывается. Что запросили у ГенпрокуратурыКак говорится в документе, парламент запрашивает у прокуратуры анализ причин стагнации, допущенной ответственными институтами в процедурах расследования дела "банковского мошенничества".Кроме того, законодательный орган просит Генпрокуратуру усилить сотрудничество со специальными службами других стран, включая совместные группы расследования Агентства ЕС по кооперации в уголовной юстиции (ЕвроЮст) для "расследования "банковского мошенничества" и глобального возвращения украденных средств и активов". Более того, депутаты потребовали, чтобы Генпрокуратура в течение 30 дней разработала эффективный механизм по возвращению украденных средств из банковской системы.Мнение оппозиции Представители Блока коммунистов и социалистов раскритиковали проект решения парламента, предложенный юркомиссией. Как отметил депутат Влад Батрынча, в списке ведомств, упоминаемых в решении, нет Агентства по возврату нажитого преступным путем имущества и, специализированных прокуратур. "Меня волнует, какую роль во всем этом сыграл Нацбанк, участие политического фактора в "краже века", ведь все мы знаем, какие решения принимались тогда парламентом и правительством. Список учреждений однозначно должен быть шире", - считает Батрынча. По его мнению, данная редакция проекта больше "похожа на попытку свести счеты с определенными госучреждениями, а не на искреннее желание добиться прогресса". Напомним, ранее генпрокурора Александра Стояногло пригласили в парламент для представления отчета по делу о "банковском мошенничестве". Однако Стояногло отказался и прислал "информативную ноту", которую и рассмотрели члены юркомиссии.
https://ru.sputnik.md/20210819/ustoit-li-stoyanoglo-chem-zavershitsya-protivostoyanie-vlasti-i-prokuratury-44073603.html
https://ru.sputnik.md/20210819/psrm-obespokoena-deystviyami-vlasti-i-trebuet-obnarodovat-stenogrammu-zasedaniya-vsb-44063601.html
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в молдове, молдова, парламент
Парламент дал Генпрокуратуре 30 дней: что решили по "краже миллиарда"
13:20 20.08.2021 (обновлено: 13:49 20.08.2021)
В парламенте негативно оценили работу Генпрокуратуры.
КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. В парламенте приняли постановление, согласно которому Генпрокуратуре дали 30 дней на разработку эффективного механизма по возвращению средств, украденных из банковской системы.
Такое решение было принято в парламенте голосами 57 депутатов по итогам рассмотрения отчета Генпрокуратуры о продвижении дела о "банковском мошенничестве" и возвращении украденных средств.
"Ничего личного, речь об институтах власти. Большая проблема пока, к сожалению, слабые институты власти. Если бы они выполняли работу вовремя, то мы бы не пришли к этому. Они очень долго были парализованы коррупцией", - заявил перед голосованием председатель парламента Игорь Гросу.
Решение юркомиссии
Документ перед народными избранниками зачитала глава комиссии Олеся Стамате.
Парламент отмечает отсутствие мер и считает, что достижение цели по этому делу откладывается. Парламент негативно оценивает деятельность Генпрокуратуры.
Олеся Стамате
Глава юркомиссии, депутат PAS
Согласно постановлению парламента, главные ответственные органы за применение мер по возвращению украденных средств - Генпрокуратура и Национальный антикоррупционный центр, и именно по вине руководства этих инстанций решение вопроса откладывается.
Что запросили у Генпрокуратуры
Как говорится в документе, парламент запрашивает у прокуратуры анализ причин стагнации, допущенной ответственными институтами в процедурах расследования дела "банковского мошенничества".
Кроме того, законодательный орган просит Генпрокуратуру усилить сотрудничество со специальными службами других стран, включая совместные группы расследования Агентства ЕС по кооперации в уголовной юстиции (ЕвроЮст) для "расследования "банковского мошенничества" и глобального возвращения украденных средств и активов".
Более того, депутаты потребовали, чтобы Генпрокуратура в течение 30 дней разработала эффективный механизм по возвращению украденных средств из банковской системы.
Мнение оппозиции
Представители Блока коммунистов и социалистов раскритиковали проект решения парламента, предложенный юркомиссией. Как отметил депутат Влад Батрынча, в списке ведомств, упоминаемых в решении, нет Агентства по возврату нажитого преступным путем имущества и, специализированных прокуратур.
"Меня волнует, какую роль во всем этом сыграл Нацбанк, участие политического фактора в "краже века", ведь все мы знаем, какие решения принимались тогда парламентом и правительством. Список учреждений однозначно должен быть шире", - считает Батрынча.
По его мнению, данная редакция проекта больше "похожа на попытку свести счеты с определенными госучреждениями, а не на искреннее желание добиться прогресса".
Мы воздерживаемся от голосования по данному проекту, исходя из принципа соблюдения нейтралитета, чтобы нас не обвинили в сведении счетом с господином Стояногло.
Денис Уланов
Депутат фракции "Шор"
Напомним, ранее генпрокурора Александра Стояногло пригласили в парламент для представления отчета по делу о "банковском мошенничестве". Однако Стояногло отказался и прислал "информативную ноту", которую и рассмотрели члены юркомиссии.