https://ru.sputnik.md/20210820/rumyniya-ostavila-moldovu-zelenoy-zone-44093928.html

Румыния оставила Молдову в "зеленой зоне": как въезжать в соседнюю страну

Румыния оставила Молдову в "зеленой зоне": как въезжать в соседнюю страну

Румыния оставила Молдову в "зеленой зоне"

2021-08-20T16:15+0300

2021-08-20T16:15+0300

2021-08-20T16:15+0300

коронавирус

в мире

румыния

молдова

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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии обновил список стран с эпидемиологическим риском. Молдова остается в "зеленой зоне", как государство с низким уровнем заболеваемости коронавирусом. Новый список вступает в силу с 22 августа.Таким образом, все граждане Молдовы, обладающие биометрическим паспортом, могут въехать в Румынию вне зависимости от цели поездки.Согласно новым санитарным правилам, в "красной зоне" остаются Турция и Греция, два наиболее популярных туристических направления среди жителей Румынии. Таким образом, румынские граждане, возвращающиеся из этих стран, будут автоматически помещены на карантин. Согласно решению комиссии, отрицательный тест больше не освобождает людей от карантина.Если страна, из которой человек приезжает, находится в "желтой зоне", он не помещается на карантин, если вакцинирован или предоставляет ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до въезда. Выйти из карантина можно лишь на десятый день, в случае получения отрицательного теста на коронавирус.

https://ru.sputnik.md/20210814/v-moldove-otmenyayut-delenie-stran-na-krasnuyu-i-zelenuyu-zony-43901861.html

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в мире, румыния, молдова