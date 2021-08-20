Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210820/sandu-diaspore-vashi-denezhnye-perevody-vazhnoy-chastyu-ekonomiki-44109320.html
Майя Санду — диаспоре: ваши денежные переводы остаются важной частью экономики Молдовы
Майя Санду — диаспоре: ваши денежные переводы остаются важной частью экономики Молдовы
Майя Санду — диаспоре: ваши денежные переводы остаются важной частью экономики Молдовы
2021-08-20T22:20+0300
2021-08-20T22:20+0300
общество
майя санду
гастарбайтеры
трудовая миграция
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/0f/32480741_0:98:1280:818_1920x0_80_0_0_98cd3ddbcf1bb53b4c8f232d1bb981e6.jpg
КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду выступила с обращением к гражданам Молдовы, которые проживают и работают за рубежом, на "Конгрессе диаспоры", который состоялся в Кишиневе.Глава государства подчеркнула, что денежные переводы, которые граждане республики, уехавшие на заработки, отправляют своим близким в Молдову, "были и продолжают оставаться важной частью экономики".Пригласив тех, кто трудится за рубежом, вернуться домой, чтобы "приступить к работе в государственных учреждениях", президент вместе с тем признала, что у граждан Молдовы, покинувших страну, нет стимулов для того, чтобы вернуться домой."Мы придумаем более конкретные механизмы, чтобы иметь возможность использовать ваш опыт удаленно, потому что мы понимаем, что не все готовы вернуться домой сегодня", — заявила Санду.С 20 по 22 августа 2021 года в Республике Молдова проходят Дни диаспоры. На официальном открытии мероприятия присутствовали высшее руководство страны: президент Майя Санду и премьер-министр Наталья Гаврилица, вице-премьер, глава МИДЕИ Нику Попеску. К онлайн-обсуждениям были подключены 120 граждан Молдовы из 18 стран.
https://ru.sputnik.md/20210711/Video-kak-golosovala-diaspora-na-parlamentskikh-vyborakh-v-Moldove-35466065.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/0f/32480741_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_eda8cb86e86331c6131f106581d9ed86.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
майя санду, гастарбайтеры, трудовая миграция, в молдове

Майя Санду — диаспоре: ваши денежные переводы остаются важной частью экономики Молдовы

22:20 20.08.2021
126
© Sputnik FranceГраждане Молдовы голосуют на выборах президента Молдовы во Франции
Граждане Молдовы голосуют на выборах президента Молдовы во Франции - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
© Sputnik France
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Президент обратилась к гражданам Молдовы, живущим за рубежом, выступив на "Конгрессе диаспоры".
КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду выступила с обращением к гражданам Молдовы, которые проживают и работают за рубежом, на "Конгрессе диаспоры", который состоялся в Кишиневе.
Глава государства подчеркнула, что денежные переводы, которые граждане республики, уехавшие на заработки, отправляют своим близким в Молдову, "были и продолжают оставаться важной частью экономики".
Пригласив тех, кто трудится за рубежом, вернуться домой, чтобы "приступить к работе в государственных учреждениях", президент вместе с тем признала, что у граждан Молдовы, покинувших страну, нет стимулов для того, чтобы вернуться домой.
Как голосовала диаспора на досрочных парламентских выборах в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 11.07.2021
Видео
Видео: как голосовала диаспора на парламентских выборах в Молдове
11 июля, 19:55
565
"Мы придумаем более конкретные механизмы, чтобы иметь возможность использовать ваш опыт удаленно, потому что мы понимаем, что не все готовы вернуться домой сегодня", — заявила Санду.
С 20 по 22 августа 2021 года в Республике Молдова проходят Дни диаспоры. На официальном открытии мероприятия присутствовали высшее руководство страны: президент Майя Санду и премьер-министр Наталья Гаврилица, вице-премьер, глава МИДЕИ Нику Попеску. К онлайн-обсуждениям были подключены 120 граждан Молдовы из 18 стран.
001000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераКрамер: в доме, где растет ребенок, должна звучать классика
ВчераЛюбить при жизни: Лана дель Рей запретила посмертный выпуск своих песен
ВчераФестиваль Koktebel Jazz Party открылся в Крыму
ВчераВсе ближе к заветной цифре: в ЕС рассказали, сколько граждан привито
ВчераПутин: Россия исполнит обязательства по контракту с Украиной на транзит газа
ВчераВандалы снова атаковали памятник воинам Великой Отечественной
ВчераМайя Санду — диаспоре: ваши денежные переводы остаются важной частью экономики Молдовы
ВчераГенпрокуратура раскритиковала перенос дела Илана Шора в другой суд
Вчера"Так удобнее": стала известна окончательная дата встречи Зеленского и Байдена
ВчераВ Приднестровье готовятся к голосованию на выборах в Госдуму РФ
ВчераМэрия столицы собирается обустроить три тысячи парковок в центре города
ВчераКадровый "беспредел": почему в Молдове чиновниками становятся пустышки
ВчераПолиция в Молдове усилит контроль за соблюдением эпидемиологических мер
ВчераМихаил Хазин: элита Украины не думает о стране
ВчераВодитель: нет никаких причин повышать тарифы за проезд в такси
ВчераКозак предложил начать встречу политсоветников по Украине
ВчераПравила въезда на Украину для граждан Молдовы: что нужно знать
ВчераПутин проинформировал Меркель, что Киев готовит выход из Минских соглашений
ВчераДело Шора снова переводят в другую судебную инстанцию
ВчераВладимир Путин и Ангела Меркель обсудили ситуацию на Украине