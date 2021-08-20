https://ru.sputnik.md/20210820/sandu-diaspore-vashi-denezhnye-perevody-vazhnoy-chastyu-ekonomiki-44109320.html
Майя Санду — диаспоре: ваши денежные переводы остаются важной частью экономики Молдовы
Майя Санду — диаспоре: ваши денежные переводы остаются важной частью экономики Молдовы
Майя Санду — диаспоре: ваши денежные переводы остаются важной частью экономики Молдовы
2021-08-20T22:20+0300
2021-08-20T22:20+0300
2021-08-20T22:20+0300
общество
майя санду
гастарбайтеры
трудовая миграция
в молдове
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КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду выступила с обращением к гражданам Молдовы, которые проживают и работают за рубежом, на "Конгрессе диаспоры", который состоялся в Кишиневе.Глава государства подчеркнула, что денежные переводы, которые граждане республики, уехавшие на заработки, отправляют своим близким в Молдову, "были и продолжают оставаться важной частью экономики".Пригласив тех, кто трудится за рубежом, вернуться домой, чтобы "приступить к работе в государственных учреждениях", президент вместе с тем признала, что у граждан Молдовы, покинувших страну, нет стимулов для того, чтобы вернуться домой."Мы придумаем более конкретные механизмы, чтобы иметь возможность использовать ваш опыт удаленно, потому что мы понимаем, что не все готовы вернуться домой сегодня", — заявила Санду.С 20 по 22 августа 2021 года в Республике Молдова проходят Дни диаспоры. На официальном открытии мероприятия присутствовали высшее руководство страны: президент Майя Санду и премьер-министр Наталья Гаврилица, вице-премьер, глава МИДЕИ Нику Попеску. К онлайн-обсуждениям были подключены 120 граждан Молдовы из 18 стран.
https://ru.sputnik.md/20210711/Video-kak-golosovala-diaspora-na-parlamentskikh-vyborakh-v-Moldove-35466065.html
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майя санду, гастарбайтеры, трудовая миграция, в молдове
Майя Санду — диаспоре: ваши денежные переводы остаются важной частью экономики Молдовы
Президент обратилась к гражданам Молдовы, живущим за рубежом, выступив на "Конгрессе диаспоры".
КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду выступила с обращением к гражданам Молдовы, которые проживают и работают за рубежом, на "Конгрессе диаспоры", который состоялся в Кишиневе.
Глава государства подчеркнула, что денежные переводы, которые граждане республики, уехавшие на заработки, отправляют своим близким в Молдову, "были и продолжают оставаться важной частью экономики".
Пригласив тех, кто трудится за рубежом, вернуться домой, чтобы "приступить к работе в государственных учреждениях", президент вместе с тем признала, что у граждан Молдовы, покинувших страну, нет стимулов для того, чтобы вернуться домой.
"Мы придумаем более конкретные механизмы, чтобы иметь возможность использовать ваш опыт удаленно, потому что мы понимаем, что не все готовы вернуться домой сегодня", — заявила Санду.
С 20 по 22 августа 2021 года в Республике Молдова проходят Дни диаспоры. На официальном открытии мероприятия присутствовали высшее руководство страны: президент Майя Санду и премьер-министр Наталья Гаврилица, вице-премьер, глава МИДЕИ Нику Попеску. К онлайн-обсуждениям были подключены 120 граждан Молдовы из 18 стран.