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Санду провела встречу с главой представительства Всемирного банка в Молдове
Санду провела встречу с главой представительства Всемирного банка в Молдове
Встреча Майи Санду и главы Всемирного банка что пообещали Молдове
2021-08-20T16:35+0300
2021-08-20T17:11+0300
экономика
в молдове
молдова
майя санду
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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с новой главой представительства Всемирного банка в Молдове Ингуной Доброй. Об этом сообщила Санду на своей странице в Facebook."Мы рассмотрели наиболее важные вопросы, связанные с сотрудничеством нашей страны со Всемирным банком, подчеркнув, что у нового правительства в Кишиневе есть программа, направленная на качественное преобразование Молдовы. Мы приглашаем партнеров по развитию поддержать нас в этом отношении", - написала Санду. По словам президента, беседа сосредоточилась на таких представляющих взаимный интерес областях, как сельское хозяйство, энергетика, окружающая среда, а также система социальной защиты, здравоохранение и диджитализация.Как уточнила президент, Всемирный банк открыт для продолжения оказания помощи Молдове, и в ближайшем будущем будут разработаны новые рамки партнерства. "Мы согласны, что для того, чтобы сотрудничество было эффективнее, необходимо усилить возможности реализации текущих и новых проектов. Это позволит нам обеспечить выполнение всех работ в установленные сроки", - добавила Санду. Глава государства проинформировала, что стороны также договорились активизировать деятельность по наиболее важным для общества инфраструктурным проектам.
https://ru.sputnik.md/20210519/ekonomicheskiy-prognoz-chto-predskazyvaet-moldove-vsemirnyy-bank-v-2021-godu-34805451.html
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в молдове, молдова, майя санду

Санду провела встречу с главой представительства Всемирного банка в Молдове

16:35 20.08.2021 (обновлено: 17:11 20.08.2021)
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© Sputnik / Мирослав РотарьВсемирный банк
Всемирный банк - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Всемирный банк заявил об открытости к продолжению оказания помощи Молдове.
КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с новой главой представительства Всемирного банка в Молдове Ингуной Доброй. Об этом сообщила Санду на своей странице в Facebook.
"Мы рассмотрели наиболее важные вопросы, связанные с сотрудничеством нашей страны со Всемирным банком, подчеркнув, что у нового правительства в Кишиневе есть программа, направленная на качественное преобразование Молдовы. Мы приглашаем партнеров по развитию поддержать нас в этом отношении", - написала Санду.
По словам президента, беседа сосредоточилась на таких представляющих взаимный интерес областях, как сельское хозяйство, энергетика, окружающая среда, а также система социальной защиты, здравоохранение и диджитализация.
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Как уточнила президент, Всемирный банк открыт для продолжения оказания помощи Молдове, и в ближайшем будущем будут разработаны новые рамки партнерства.
"Мы согласны, что для того, чтобы сотрудничество было эффективнее, необходимо усилить возможности реализации текущих и новых проектов. Это позволит нам обеспечить выполнение всех работ в установленные сроки", - добавила Санду.
Глава государства проинформировала, что стороны также договорились активизировать деятельность по наиболее важным для общества инфраструктурным проектам.
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