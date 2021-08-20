https://ru.sputnik.md/20210820/tennisist-lavrov--o-zhizni-v-paralimpiyskoy-derevne-v-tokio-44091305.html

Теннисист Лавров – о жизни в паралимпийской деревне в Токио

Теннисист Лавров – о жизни в паралимпийской деревне в Токио

Теннисист из Приднестровья Дмитрий Лавров - о жизни в паралимпийской деревне в Токио

2021-08-20T15:32+0300

2021-08-20T15:32+0300

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спорт

тирасполь

токио

паралимпиада

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ТИРАСПОЛЬ, 20 августа. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Теннисист из Приднестровья Дмитрий Лавров описал обстановку в паралимпийской деревне. Спортсмен удивлен оригинальной конструкцией диванов в Токио. Говорит, его спальное место в прямом смысле слова сделано из картона. При этом поражает прочность необычной конструкции."Первое, что нас поразило по приезду в Паралимпийский дом – это квартиры. Мы живем в отдельном блоке квартирного типа, внутри он поделен на маленькие комнатки. Стоят две картонные кровати, небольшие шкафчики и все. Кровати очень оригинальной конструкции, такого мы еще не видели ни на одних соревнованиях. Их корпуса и правда из картона сделаны. Но, видимо, из какого-то очень прочного – вполне удобно!" - признается паратеннисист.Тираспольчанин разместился в одной из многоэтажек паралимпийской деревни. На фасаде здания с чешским знаменем соседствует флаг Российского Паралимпийского комитета. Дмитрий Лавров живет на восьмом этаже. Его комната с видом на море."Нашей команде Паралимпийского комитета России повезло с шикарным видом из окон. Он действительно впечатляет. Мы с супругой, которая является сопровождающим и личным тренером, с балкона любуемся заливом. Корабли ходят, стоят на причале", - рассказывает Дмитрий Лавров.В Токио Дмитрий Лавров выступит как нейтральный атлет из России. Приднестровский теннисист дебютирует на Паралимпиаде 25 августа. Первый матч состоится в 7.40 по кишиневскому времени. Соперник Лаврова пока не известен.Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 6 сентября.

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Параспортсмен ПКР Дмитрий Лавров – о деревне в Токио Параспортсмен ПКР Дмитрий Лавров – о деревне в Токио 2021-08-20T15:32+0300 true PT1M31S

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тирасполь, токио, паралимпиада