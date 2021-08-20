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Теннисист Лавров – о жизни в паралимпийской деревне в Токио
Теннисист Лавров – о жизни в паралимпийской деревне в Токио
Теннисист из Приднестровья Дмитрий Лавров - о жизни в паралимпийской деревне в Токио
2021-08-20T15:32+0300
2021-08-20T15:32+0300
спорт
тирасполь
токио
паралимпиада
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ТИРАСПОЛЬ, 20 августа. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Теннисист из Приднестровья Дмитрий Лавров описал обстановку в паралимпийской деревне. Спортсмен удивлен оригинальной конструкцией диванов в Токио. Говорит, его спальное место в прямом смысле слова сделано из картона. При этом поражает прочность необычной конструкции."Первое, что нас поразило по приезду в Паралимпийский дом – это квартиры. Мы живем в отдельном блоке квартирного типа, внутри он поделен на маленькие комнатки. Стоят две картонные кровати, небольшие шкафчики и все. Кровати очень оригинальной конструкции, такого мы еще не видели ни на одних соревнованиях. Их корпуса и правда из картона сделаны. Но, видимо, из какого-то очень прочного – вполне удобно!" - признается паратеннисист.Тираспольчанин разместился в одной из многоэтажек паралимпийской деревни. На фасаде здания с чешским знаменем соседствует флаг Российского Паралимпийского комитета. Дмитрий Лавров живет на восьмом этаже. Его комната с видом на море."Нашей команде Паралимпийского комитета России повезло с шикарным видом из окон. Он действительно впечатляет. Мы с супругой, которая является сопровождающим и личным тренером, с балкона любуемся заливом. Корабли ходят, стоят на причале", - рассказывает Дмитрий Лавров.В Токио Дмитрий Лавров выступит как нейтральный атлет из России. Приднестровский теннисист дебютирует на Паралимпиаде 25 августа. Первый матч состоится в 7.40 по кишиневскому времени. Соперник Лаврова пока не известен.Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 6 сентября.
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Параспортсмен ПКР Дмитрий Лавров – о деревне в Токио
Параспортсмен ПКР Дмитрий Лавров – о деревне в Токио
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тирасполь, токио, паралимпиада

Теннисист Лавров – о жизни в паралимпийской деревне в Токио

15:32 20.08.2021
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© Photo : Предоставил: Дмитрий ЛавровПараолимпиец Дмитрий Лавров
Параолимпиец Дмитрий Лавров - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
© Photo : Предоставил: Дмитрий Лавров
Приднестровский паратеннисист Дмитрий Лавров прибыл в Токио в составе команды ПКР (Паралимпийского комитета России). Тираспольчанин рассказал Sputnik, чем его поразила паралимпийская деревня.
ТИРАСПОЛЬ, 20 августа. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Теннисист из Приднестровья Дмитрий Лавров описал обстановку в паралимпийской деревне. Спортсмен удивлен оригинальной конструкцией диванов в Токио. Говорит, его спальное место в прямом смысле слова сделано из картона. При этом поражает прочность необычной конструкции.
© Photo : Предоставил: Дмитрий ЛавровДмитрий Лавров с супругой личным тренером
Дмитрий Лавров с супругой личным тренером - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
Дмитрий Лавров с супругой личным тренером
© Photo : Предоставил: Дмитрий Лавров
"Первое, что нас поразило по приезду в Паралимпийский дом – это квартиры. Мы живем в отдельном блоке квартирного типа, внутри он поделен на маленькие комнатки. Стоят две картонные кровати, небольшие шкафчики и все. Кровати очень оригинальной конструкции, такого мы еще не видели ни на одних соревнованиях. Их корпуса и правда из картона сделаны. Но, видимо, из какого-то очень прочного – вполне удобно!" - признается паратеннисист.
© Video: Предоставил Дмитрий Лавров
Тираспольчанин разместился в одной из многоэтажек паралимпийской деревни. На фасаде здания с чешским знаменем соседствует флаг Российского Паралимпийского комитета. Дмитрий Лавров живет на восьмом этаже. Его комната с видом на море.
"Нашей команде Паралимпийского комитета России повезло с шикарным видом из окон. Он действительно впечатляет. Мы с супругой, которая является сопровождающим и личным тренером, с балкона любуемся заливом. Корабли ходят, стоят на причале", - рассказывает Дмитрий Лавров.
© Photo : Предоставил: Дмитрий ЛавровМакет комнаты паралимпийской деревне
Макет комнаты паралимпийской деревне - Sputnik Молдова
1/2
© Photo : Предоставил: Дмитрий Лавров
Макет комнаты паралимпийской деревне
© Photo : Предоставил: Дмитрий ЛавровВид из окна паралимпийца
Вид из окна паралимпийца - Sputnik Молдова
2/2
© Photo : Предоставил: Дмитрий Лавров
Вид из окна паралимпийца
1/2
© Photo : Предоставил: Дмитрий Лавров
Макет комнаты паралимпийской деревне
2/2
© Photo : Предоставил: Дмитрий Лавров
Вид из окна паралимпийца
В Токио Дмитрий Лавров выступит как нейтральный атлет из России. Приднестровский теннисист дебютирует на Паралимпиаде 25 августа. Первый матч состоится в 7.40 по кишиневскому времени. Соперник Лаврова пока не известен.
Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 6 сентября.
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