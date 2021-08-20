https://ru.sputnik.md/20210820/tochnyj-prognoz-pogody-chetverg-44067237.html

Самый точный прогноз погоды: вернутся тепло и дожди

Самый точный прогноз погоды: вернутся тепло и дожди

Точный прогноз погоды в Молдове на 21 и 22 августа - Gismeteo

2021-08-20T07:00+0300

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2021-08-20T07:00+0300

в молдове

молдова

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северный, слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +11 до +16 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 20 августа: ночью от +13 до +15, днем от +24 до +26.Позднее, 21 августа, ожидается небольшое потепление. Температура воздуха днем поднимется до +29 градусов. Далее будет еще теплее. К 24 августа ожидается +33. Все эти дни синоптики обещают погоду без дождей. Затем, начиная с 25 августа, прогнозируются дожди, но тепло не уйдет. Праздники и народные приметыПравославная церковь почитает 20 августа память преподобного Пимена и мученика Марина.Раньше верили, если утренний туман после восхода солнца 20 августа рассеивается достаточно быстро, то будет хорошая погода.Раньше приговаривали:

https://ru.sputnik.md/20210818/uchenye-magnitnoe-pole-zemli-periodicheski-oslabevaet--44019428.html

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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