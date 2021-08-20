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Самый точный прогноз погоды: вернутся тепло и дожди
Самый точный прогноз погоды: вернутся тепло и дожди
Точный прогноз погоды в Молдове на 21 и 22 августа - Gismeteo
2021-08-20T07:00+0300
2021-08-20T07:00+0300
в молдове
молдова
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северный, слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +11 до +16 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 20 августа: ночью от +13 до +15, днем от +24 до +26.Позднее, 21 августа, ожидается небольшое потепление. Температура воздуха днем поднимется до +29 градусов. Далее будет еще теплее. К 24 августа ожидается +33. Все эти дни синоптики обещают погоду без дождей. Затем, начиная с 25 августа, прогнозируются дожди, но тепло не уйдет. Праздники и народные приметыПравославная церковь почитает 20 августа память преподобного Пимена и мученика Марина.Раньше верили, если утренний туман после восхода солнца 20 августа рассеивается достаточно быстро, то будет хорошая погода.Раньше приговаривали:
https://ru.sputnik.md/20210818/uchenye-magnitnoe-pole-zemli-periodicheski-oslabevaet--44019428.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: вернутся тепло и дожди

07:00 20.08.2021
335
© Sputnik / Mihai CarausКишинев люди город
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Фотография Земли, сделанная космическим аппаратом Электро-Л - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
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Ученые: магнитное поле Земли периодически ослабевает
18 августа, 23:34
316
Ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северный, слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +11 до +16 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 20 августа: ночью от +13 до +15, днем от +24 до +26.
Позднее, 21 августа, ожидается небольшое потепление. Температура воздуха днем поднимется до +29 градусов. Далее будет еще теплее. К 24 августа ожидается +33. Все эти дни синоптики обещают погоду без дождей.
Затем, начиная с 25 августа, прогнозируются дожди, но тепло не уйдет.

Праздники и народные приметы

Православная церковь почитает 20 августа память преподобного Пимена и мученика Марина.
Раньше верили, если утренний туман после восхода солнца 20 августа рассеивается достаточно быстро, то будет хорошая погода.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
Инфографика
Православный календарь на 2021 год
7 февраля, 11:21
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Раньше приговаривали:
В день Марины — сошла вся малина.
Пимены-Марины — не ищи в лесу малины, девки лес пройдут, дочиста оберут.
Коли аисты готовятся к отлету в теплые края, то осень будет холодной.
И сеют, и жнут, и про осень бают.
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