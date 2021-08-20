https://ru.sputnik.md/20210820/tochnyj-prognoz-pogody-chetverg-44067237.html
Самый точный прогноз погоды: вернутся тепло и дожди
Самый точный прогноз погоды: вернутся тепло и дожди
Точный прогноз погоды в Молдове на 21 и 22 августа - Gismeteo
2021-08-20T07:00+0300
2021-08-20T07:00+0300
2021-08-20T07:00+0300
в молдове
молдова
прогноз погоды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35503062_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05823270f5abc4528736fd72cc2bfe80.jpg
КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северный, слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +11 до +16 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 20 августа: ночью от +13 до +15, днем от +24 до +26.Позднее, 21 августа, ожидается небольшое потепление. Температура воздуха днем поднимется до +29 градусов. Далее будет еще теплее. К 24 августа ожидается +33. Все эти дни синоптики обещают погоду без дождей. Затем, начиная с 25 августа, прогнозируются дожди, но тепло не уйдет. Праздники и народные приметыПравославная церковь почитает 20 августа память преподобного Пимена и мученика Марина.Раньше верили, если утренний туман после восхода солнца 20 августа рассеивается достаточно быстро, то будет хорошая погода.Раньше приговаривали:
https://ru.sputnik.md/20210818/uchenye-magnitnoe-pole-zemli-periodicheski-oslabevaet--44019428.html
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35503062_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f4e469cd69b1b1430bb4d0c8843d387.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: вернутся тепло и дожди
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северный, слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +11 до +16 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 20 августа: ночью от +13 до +15, днем от +24 до +26.
Позднее, 21 августа, ожидается небольшое потепление. Температура воздуха днем поднимется до +29 градусов. Далее будет еще теплее. К 24 августа ожидается +33. Все эти дни синоптики обещают погоду без дождей.
Затем, начиная с 25 августа, прогнозируются дожди, но тепло не уйдет.
Праздники и народные приметы
Православная церковь почитает 20 августа память преподобного Пимена и мученика Марина.
Раньше верили, если утренний туман после восхода солнца 20 августа рассеивается достаточно быстро, то будет хорошая погода.
В день Марины — сошла вся малина.
Пимены-Марины — не ищи в лесу малины, девки лес пройдут, дочиста оберут.
Коли аисты готовятся к отлету в теплые края, то осень будет холодной.
И сеют, и жнут, и про осень бают.