https://ru.sputnik.md/20210820/turtsia-uzhestocenie-pravila-neprivitye-grazhdane-44079165.html
В Турции ужесточают правила для непривитых граждан
В Турции ужесточают правила для непривитых граждан
Власти Турции сделают обязательным наличие негативного ПЦР-теста для доступа невакцинированных граждан в кинотеатры и рестораны
2021-08-20T14:18+0300
2021-08-20T14:18+0300
2021-08-20T14:18+0300
коронавирус
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КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Власти Турции собираются сделать обязательным предоставление негативного результата ПЦР-теста для доступа невакцинированных граждан в кинотеатры и рестораны, передает РИА Новости. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Мы будем требовать регулярно делать ПЦР-тесты непривитых от коронавируса студентов и сотрудников университетов. Также мы сделаем обязательными ПЦР-тесты для перелетов и междугородних перевозок, а также для входа в такие места, как кинотеатры и рестораны", - цитирует заявление Эрдогана газета Hurriyet.Также с началом учебного года непривитым сотрудникам учебных заведений нужно будет сдавать ПЦР-тест как минимум дважды в неделю.По данным Минздрава Турции, с начала пандемии в стране зафиксированы более 5,7 миллиона заболеваний коронавирусом, скончались более 51 тысячи пациентов. Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 45 миллионов граждан.
https://ru.sputnik.md/20210816/turtsiya-chislo-zhertv-navodneniy-dostiglo-70-43946895.html
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турция, вакцинация
В Турции ужесточают правила для непривитых граждан
Вход в некоторые общественные места для непривитых граждан будет возможен только при наличии отрицательного теста на коронавирус.
КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik.
Власти Турции собираются сделать обязательным предоставление негативного результата ПЦР-теста для доступа невакцинированных граждан в кинотеатры и рестораны, передает РИА Новости
. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы будем требовать регулярно делать ПЦР-тесты непривитых от коронавируса студентов и сотрудников университетов. Также мы сделаем обязательными ПЦР-тесты для перелетов и междугородних перевозок, а также для входа в такие места, как кинотеатры и рестораны", - цитирует заявление Эрдогана газета Hurriyet.
Также с началом учебного года непривитым сотрудникам учебных заведений нужно будет сдавать ПЦР-тест как минимум дважды в неделю.
По данным Минздрава Турции, с начала пандемии в стране зафиксированы более 5,7 миллиона заболеваний коронавирусом, скончались более 51 тысячи пациентов. Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 45 миллионов граждан.