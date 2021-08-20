https://ru.sputnik.md/20210820/ukrainskie-uroki-dlya-postsovetskogo-prostranstva-44091623.html

Украинские уроки для постсоветского пространства

Украинские уроки для постсоветского пространства

Стала ли Украина маяком развития демократии

2021-08-20T15:50+0300

2021-08-20T15:50+0300

2021-08-20T16:07+0300

политика

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Ряд государств (или объединения государств) в современном мире являются примерами для остальных. Так, например, Евросоюз является наиболее эффективным на сегодняшний день интеграционным объединением. Символом того, что человечество не обречено жить в условиях феодальной раздробленности, и что страны, которые столетиями воевали друг с другом, могут объединиться ради высших целей.Соединенные Штаты в какой-то момент были примером демократии и успешного развития, однако на сегодняшний день превратились в образец того, во что может выродиться демократия и принцип защиты прав человека, если их не ограничивать законом и целесообразностью. Движения наподобие BLM и MeToo являются примером такого вырождения и разрушают американское общество изнутри.У России другая функция. Она (вместе с Китаем и отчасти Турцией) стали примером того, что демократия по западному образцу не является единственно возможной моделью успешной политической системы. Того, что у каждого государства должен быть свой вид этой системы, основанный на его традициях, географии, уровне жизни и потребностях населения.Ярким примером стала и Украина. Ни для кого не секрет, что у Соединенных Штатов (которые осуществляют внешнее управление этой страной) были в отношении Киева большие планы.Вашингтон давно вынашивал идею создания на постсоветском пространстве своего рода "маяка развития и демократии". Образцового примера превращения отдельно взятой страны из замшелого авторитарного государства в современное процветающее общество просто за счет того, что она повернулась лицом к Западу и смиренно приняла все его советы в вопросах проведения либеральных и демократических реформ.Этот "маяк" должен был побудить российское общество требовать от властей пойти по такому же пути, и тем самым помог бы Штатам устроить в Москве если уж не цветную революцию, то хотя бы серьезно ослабить нынешнее непослушное Вашингтону руководство в Кремле.Опять же, ни для кого не секрет, что США рассматривают свою политику на постсоветском пространстве во многом через призму сдерживания России.Маяки не засветилисьПервым американским кандидатом на создание "маяка" была Грузия, где Михаил Саакашвили пришел к власти в ходе "революции роз", после чего на американские и европейские деньги провел серию реформ. Либералы тут же стали возносить его на щит, выпускать книжки под заголовками "Почему у Грузии получилось", однако грузинский эксперимент в итоге оказался неудачным.Причин тому было множество – эксцессы исполнителя (Саакашвили решил вторгнуться в Южную Осетию, тем самым дискредитировав себя в глазах и россиян и грузин), перегибы либерализма (например, снятие пошлин на импорт зерновых, что нанесло удар по грузинскому сельскому хозяйству), недостаток в Грузии собственных ресурсов развития, а также отсутствия у грузин глубоко встроенной русофобии.Взор был обращен на Украину. Богатую ресурсами страну с большим населением, элиты которой уже много лет проводили политику по превращению своего государства и общества в "НеРоссию". Политику по обособлению части русского народа и превращения их в "настоящих украинцев", с отдельной нероссийской историей, своим языком и национальными героями.Легким движением американской руки "НеРоссия" в 2014 году окончательно превратилась в "АнтиРоссию", а постмайданные власти под присмотром американских кураторов запустили процесс либеральных и демократических реформ.В результате Украина действительно превратилась в пример, но совсем не такой, какой хотели бы американцы.Она стала примером того, что агрессивная русофобия в стране, значительная часть которой говорит по-русски, думает по-русски и считает себя русскими, не приводит к созданию стабильного и процветающего общества. Скорее наоборот, она стимулирует раскол, гражданский конфликт и даже гражданскую войну.Она стала примером того, что агрессивная русофобия в стране, которая граничит с Россией и во многом зависит от нее, не приводит к безопасности и развитию государства.Украина потеряла беспошлинный доступ на российский рынок и только из-за сдержанности и достаточно мягкой позиции Кремля (за которую Владимира Путина критикует ряд российских экспертов) не лишилась безвизового режима, возможности гастарбайтерам работать в России, а также не получила серьезные экономические санкции.Она стала примером того, что добровольно взятая на себя роль антироссийского форпоста Запада не приносит серьезных дивидендов. Ведь на Украине были уверены, что Вашингтон и Брюссель (находящиеся, по мнению киевских умников, в экзистенциальном конфликте с Москвой) будут всячески поддерживать свой форпост. Вкачивать в него деньги, предоставлять политический капитал и даже включат его в западные интеграционные блоки (если уж не ЕС, то хотя бы НАТО).Однако ничего этого не произошло – скорее наоборот, Запад постепенно бросает Украину. В ЕС уже понимают, что конфликт с Россией бессмысленный, и в нем нет шансов на победу, а в США это понимание появляется у отдельных людей – и в результате Запад пытается договариваться с Москвой.Украина со своей русофобией банально оказывается на обочине исторического процесса (сколько бы сейчас яростно не кричали об обратном), а в перспективе – один на один с Россией (которая, как известно, добрая, но память у нее хорошая). Ведь союзнические обязательства США (не только перед странами, но и перед местными коллаборантами) уже показали всю свою надежность в ряде мест, последним из которых стал Афганистан. Особенно Кабульский аэропорт.Так что всем странам стоит внимательно изучить украинский опыт и не повторять его. Особенно это касается государств постсоветского пространства, которым с Россией жить, и которых Россия, по сути, спасает и от нищеты, и от внешних угроз.

https://ru.sputnik.md/20210819/politolog-natsionalizm-avangard-ukrainskoy-politiki-44032525.html

https://ru.sputnik.md/20210819/defolt-kiev-antirossiyskaya-politika-44043758.html

https://ru.sputnik.md/20210819/dmitriy-vydrin-kievskiy-sammit-krymskaya-platforma--pustyshka-44044619.html

https://ru.sputnik.md/20210820/videomost-30-let-nezavisimosti-ukraina-opyt-strany-blizhnee-zarubezhye-44084229.html

https://ru.sputnik.md/20210816/vzlet-tsen-na-ukraine-podorozhali-produkty-43960461.html

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в мире, украина, колумнистика