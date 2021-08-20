https://ru.sputnik.md/20210820/ulanov-nuzhno-sozdat-gruppu-dlya-vozvrata-deneg-44079991.html
Уланов: нужно создать группу для возврата денег, краденных из банковской системы
Уланов: нужно создать группу для возврата денег, краденных из банковской системы
Дополнительную информацию о "банковском мошенничестве" Уланов планирует представить во время заседания парламента. 20.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-20T10:16+0300
2021-08-20T10:16+0300
2021-08-20T10:23+0300
экономика
в молдове
молдова
денис уланов
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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Депутаты фракции "Шор" зарегистрировали в парламенте законопроект о создании межведомственной рабочей группы для разработки плана по возврату государству средств, украденных из банковской системы. Об этом сообщил на брифинге в пятницу член фракции "Шор" Денис Уланов. По его словам, такая группа необходима для повышения эффективности работы прокуратуры по возвращению средств. По данным парламентария, они предлагают, чтобы в группу вошли депутаты всех фракций, генеральный прокурор, глава Нацбанка, представители других ответственных ведомств и независимые эксперты. Как отметил Уланов, дополнительную информацию о "банковском мошенничестве" он представит во время заседания парламента. Ранее Уланов опубликовал на своей странице в Facebook документы для прессы и гражданского общества, в которых подробно рассказано, что такое "банковское мошенничество".
https://ru.sputnik.md/20210730/delo-o-bankovskom-moshennichestve-pepredano-sud-43407199.html
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в молдове, молдова, денис уланов
Уланов: нужно создать группу для возврата денег, краденных из банковской системы
10:16 20.08.2021 (обновлено: 10:23 20.08.2021)
Дополнительную информацию о "банковском мошенничестве" Уланов планирует представить во время заседания парламента.
КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Депутаты фракции "Шор" зарегистрировали в парламенте законопроект о создании межведомственной рабочей группы для разработки плана по возврату государству средств, украденных из банковской системы.
Об этом сообщил на брифинге в пятницу член фракции "Шор" Денис Уланов.
По его словам, такая группа необходима для повышения эффективности работы прокуратуры по возвращению средств.
Мы зарегистрировали законопроект о создании межведомственной рабочей группы для анализа всех обстоятельств дела кражи и для возврата денежных средств и решения всех законодательных проблем, которые существуют. Это нужно для улучшения работы прокуратуры.
По данным парламентария, они предлагают, чтобы в группу вошли депутаты всех фракций, генеральный прокурор, глава Нацбанка, представители других ответственных ведомств и независимые эксперты.
Как отметил Уланов, дополнительную информацию о "банковском мошенничестве" он представит во время заседания парламента.
Ранее Уланов опубликовал на своей странице в Facebook документы для прессы и гражданского общества, в которых подробно рассказано, что такое "банковское мошенничество".