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В Приднестровье готовятся к голосованию на выборах в Госдуму РФ
В Приднестровье готовятся к голосованию на выборах в Госдуму РФ
В Приднестровье готовятся к голосованию на выборах в Госдуму РФ На участках будут соблюдаться все эпидмеры
2021-08-20T21:50+0300
2021-08-20T21:50+0300
общество
приднестровье
госдума
выборы
в молдове
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КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский провел совещание по подготовке к голосованию на выборах в Государственную Думу России, которое пройдет на территории региона для граждан РФ.В Приднестровье будут открыты 27 избирательных участков (еще три участка откроются на территории Правобережья). Голосование, как и на территории России, будет трехдневным. Для граждан России, которые проживают в сельской местности, организуют выездное голосование.Голосование пройдет при соблюдении мер эпидемиологической безопасности. На входе на участки будут выдавать защитные маски. В помещениях установят автоматические санитайзеры.В конце августа в Приднестровье прибудет российская делегация. Запланированы многочисленные встречи кандидатов в депутаты Госдумы с гражданами России, проживающими в регионе, а также с коллективами предприятий.
https://ru.sputnik.md/20210820/vybory-duma-pridnestrovie-grazhdanstvo-rf-golosovanie-44083190.html
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приднестровье, госдума, выборы, в молдове

В Приднестровье готовятся к голосованию на выборах в Госдуму РФ

21:50 20.08.2021
87
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья / В Приднестровье пройдут выборы в Госдуму РФ
В Приднестровье пройдут выборы в Госдуму РФ - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья /
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
На участках будут соблюдаться все меры противоэпидемической безопасности.
КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский провел совещание по подготовке к голосованию на выборах в Государственную Думу России, которое пройдет на территории региона для граждан РФ.
В Приднестровье будут открыты 27 избирательных участков (еще три участка откроются на территории Правобережья). Голосование, как и на территории России, будет трехдневным. Для граждан России, которые проживают в сельской местности, организуют выездное голосование.
Выборы в Государственную Думу РФ - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
Политика
Выборы в Думу: приднестровцы с просроченными паспортами РФ смогут голосовать
Вчера, 11:26
201
Голосование пройдет при соблюдении мер эпидемиологической безопасности. На входе на участки будут выдавать защитные маски. В помещениях установят автоматические санитайзеры.
В конце августа в Приднестровье прибудет российская делегация. Запланированы многочисленные встречи кандидатов в депутаты Госдумы с гражданами России, проживающими в регионе, а также с коллективами предприятий.
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