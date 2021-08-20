https://ru.sputnik.md/20210820/v-pridnestrove-gotovyatsya-k-golosovaniyu-na-vyborakh-v-gosdumu-rf-44105065.html

В Приднестровье готовятся к голосованию на выборах в Госдуму РФ

В Приднестровье готовятся к голосованию на выборах в Госдуму РФ

В Приднестровье готовятся к голосованию на выборах в Госдуму РФ На участках будут соблюдаться все эпидмеры

2021-08-20T21:50+0300

2021-08-20T21:50+0300

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общество

приднестровье

госдума

выборы

в молдове

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КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский провел совещание по подготовке к голосованию на выборах в Государственную Думу России, которое пройдет на территории региона для граждан РФ.В Приднестровье будут открыты 27 избирательных участков (еще три участка откроются на территории Правобережья). Голосование, как и на территории России, будет трехдневным. Для граждан России, которые проживают в сельской местности, организуют выездное голосование.Голосование пройдет при соблюдении мер эпидемиологической безопасности. На входе на участки будут выдавать защитные маски. В помещениях установят автоматические санитайзеры.В конце августа в Приднестровье прибудет российская делегация. Запланированы многочисленные встречи кандидатов в депутаты Госдумы с гражданами России, проживающими в регионе, а также с коллективами предприятий.

https://ru.sputnik.md/20210820/vybory-duma-pridnestrovie-grazhdanstvo-rf-golosovanie-44083190.html

приднестровье

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приднестровье, госдума, выборы, в молдове