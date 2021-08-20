https://ru.sputnik.md/20210820/vandaly-snova-atakovali-pamyatnik-voinam-velikoy-otechestvennoy-44109516.html

Вандалы снова атаковали памятник воинам Великой Отечественной

Вандалы снова атаковали памятник воинам Великой Отечественной

Вандалы разбили памятник воинам Великой отечественной в Молдове

2021-08-20T22:27+0300

2021-08-20T22:27+0300

2021-08-20T22:27+0300

общество

великая отечественная война

вандалы

осквернение памятника

в молдове

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КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Неизвестные вандалы разрушили памятный знак в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии, первой вышедшей на государственную границу в районе реки Прут в марте 1944 года.Об этом в пятницу сообщил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.В 2018-м году памятный знак уже подвергался вандализму. Тогда неизвестные облили обелиск краской. "Виновные до сих пор не найдены", - отметил Петрович.

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2021

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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великая отечественная война, вандалы, осквернение памятника, в молдове