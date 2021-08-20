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Вандалы снова атаковали памятник воинам Великой Отечественной
Вандалы снова атаковали памятник воинам Великой Отечественной
Вандалы разбили памятник воинам Великой отечественной в Молдове
2021-08-20T22:27+0300
2021-08-20T22:27+0300
общество
великая отечественная война
вандалы
осквернение памятника
в молдове
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КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Неизвестные вандалы разрушили памятный знак в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии, первой вышедшей на государственную границу в районе реки Прут в марте 1944 года.Об этом в пятницу сообщил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.В 2018-м году памятный знак уже подвергался вандализму. Тогда неизвестные облили обелиск краской. "Виновные до сих пор не найдены", - отметил Петрович.
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великая отечественная война, вандалы, осквернение памятника, в молдове

Вандалы снова атаковали памятник воинам Великой Отечественной

22:27 20.08.2021
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© Photo : Facebook / Алексей ПетровичРазрушенный вандалами памятный знак в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии в Молдове
Разрушенный вандалами памятный знак в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
© Photo : Facebook / Алексей Петрович
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Разбита мемориальная доска на памятнике десантникам, которые в 1944 году первыми вышли на госграницу СССР близ реки Прут.
КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Неизвестные вандалы разрушили памятный знак в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии, первой вышедшей на государственную границу в районе реки Прут в марте 1944 года.
Об этом в пятницу сообщил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
В 2018-м году памятный знак уже подвергался вандализму. Тогда неизвестные облили обелиск краской. "Виновные до сих пор не найдены", - отметил Петрович.
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