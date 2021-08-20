https://ru.sputnik.md/20210820/vandaly-snova-atakovali-pamyatnik-voinam-velikoy-otechestvennoy-44109516.html
Вандалы снова атаковали памятник воинам Великой Отечественной
Вандалы снова атаковали памятник воинам Великой Отечественной
Вандалы разбили памятник воинам Великой отечественной в Молдове
2021-08-20T22:27+0300
2021-08-20T22:27+0300
2021-08-20T22:27+0300
общество
великая отечественная война
вандалы
осквернение памятника
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/14/44109446_0:213:1001:776_1920x0_80_0_0_3b0fcca34e205bdb39b8f07efde63f52.jpg
КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Неизвестные вандалы разрушили памятный знак в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии, первой вышедшей на государственную границу в районе реки Прут в марте 1944 года.Об этом в пятницу сообщил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.В 2018-м году памятный знак уже подвергался вандализму. Тогда неизвестные облили обелиск краской. "Виновные до сих пор не найдены", - отметил Петрович.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/14/44109446_0:120:1001:870_1920x0_80_0_0_7da630aef573eb8f7c6b757672d2e9ff.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
великая отечественная война, вандалы, осквернение памятника, в молдове
Вандалы снова атаковали памятник воинам Великой Отечественной
Разбита мемориальная доска на памятнике десантникам, которые в 1944 году первыми вышли на госграницу СССР близ реки Прут.
КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Неизвестные вандалы разрушили памятный знак в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии, первой вышедшей на государственную границу в районе реки Прут в марте 1944 года.
Об этом в пятницу сообщил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
В 2018-м году памятный знак уже подвергался вандализму. Тогда неизвестные облили обелиск краской. "Виновные до сих пор не найдены", - отметил Петрович.