https://ru.sputnik.md/20210820/videomost-30-let-nezavisimosti-ukraina-opyt-strany-blizhnee-zarubezhye-44084229.html
Видеомост: 30 лет независимости Украины – могут ли извлечь опыт страны Ближнего зарубежья
Видеомост: 30 лет независимости Украины – могут ли извлечь опыт страны Ближнего зарубежья
Видеомост: 30 лет независимости Украины – могут ли извлечь опыт страны Ближнего зарубежья
2021-08-20T12:16+0300
2021-08-20T12:16+0300
2021-08-20T12:30+0300
в мире
украина
пресс-центр
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КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. В рамках мероприятия в формате видеомоста, которое будет транслироваться в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова, спикеры ответят на вопросы журналистов редакции Sputnik Молдова, а также других заинтересованных молдавских СМИ о положении дел на Украине, которая 24 августа отметит 30-летие независимости.Как положение дел на Украине влияет на ее географических соседей?Участники в Москве:– первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий;– генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин;– заведующий сектором Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем ПылинМероприятие будет транслироваться онлайн на сайте Sputnik, а также в соцсетях.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, украина, пресс-центр
Видеомост: 30 лет независимости Украины – могут ли извлечь опыт страны Ближнего зарубежья
12:16 20.08.2021 (обновлено: 12:30 20.08.2021)
В понедельник, 23 августа, в 11.00 состоится видеомост Москва-Минск-Тбилиси-Кишинев-Ереван на тему: "30 лет независимости Украины – какой опыт могут извлечь страны Ближнего зарубежья".
КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik
. В рамках мероприятия в формате видеомоста, которое будет транслироваться в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова
, спикеры ответят на вопросы журналистов редакции Sputnik Молдова, а также других заинтересованных молдавских СМИ о положении дел на Украине, которая 24 августа отметит 30-летие независимости.
Как положение дел на Украине влияет на ее географических соседей?Участники в Москве:
– первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий;
– генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин;
– заведующий сектором Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем Пылин
Мероприятие будет транслироваться онлайн на сайте Sputnik, а также в соцсетях.