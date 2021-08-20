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Видеомост: 30 лет независимости Украины – могут ли извлечь опыт страны Ближнего зарубежья
Видеомост: 30 лет независимости Украины – могут ли извлечь опыт страны Ближнего зарубежья
Видеомост: 30 лет независимости Украины – могут ли извлечь опыт страны Ближнего зарубежья
2021-08-20T12:16+0300
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в мире
украина
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КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. В рамках мероприятия в формате видеомоста, которое будет транслироваться в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова, спикеры ответят на вопросы журналистов редакции Sputnik Молдова, а также других заинтересованных молдавских СМИ о положении дел на Украине, которая 24 августа отметит 30-летие независимости.Как положение дел на Украине влияет на ее географических соседей?Участники в Москве:– первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий;– генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин;– заведующий сектором Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем ПылинМероприятие будет транслироваться онлайн на сайте Sputnik, а также в соцсетях.
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в мире, украина, пресс-центр

Видеомост: 30 лет независимости Украины – могут ли извлечь опыт страны Ближнего зарубежья

12:16 20.08.2021 (обновлено: 12:30 20.08.2021)
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© Sputnik / Мирослав РотарьКиев центр майдан 2016
Киев центр майдан 2016 - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
© Sputnik / Мирослав Ротарь
В понедельник, 23 августа, в 11.00 состоится видеомост Москва-Минск-Тбилиси-Кишинев-Ереван на тему: "30 лет независимости Украины – какой опыт могут извлечь страны Ближнего зарубежья".
КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. В рамках мероприятия в формате видеомоста, которое будет транслироваться в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова, спикеры ответят на вопросы журналистов редакции Sputnik Молдова, а также других заинтересованных молдавских СМИ о положении дел на Украине, которая 24 августа отметит 30-летие независимости.

Как положение дел на Украине влияет на ее географических соседей?

Участники в Москве:
– первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий;
– генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин;
– заведующий сектором Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем Пылин
Мероприятие будет транслироваться онлайн на сайте Sputnik, а также в соцсетях.
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