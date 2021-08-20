https://ru.sputnik.md/20210820/videomost-30-let-nezavisimosti-ukraina-opyt-strany-blizhnee-zarubezhye-44084229.html

Видеомост: 30 лет независимости Украины – могут ли извлечь опыт страны Ближнего зарубежья

Видеомост: 30 лет независимости Украины – могут ли извлечь опыт страны Ближнего зарубежья

Видеомост: 30 лет независимости Украины – могут ли извлечь опыт страны Ближнего зарубежья

2021-08-20T12:16+0300

2021-08-20T12:16+0300

2021-08-20T12:30+0300

в мире

украина

пресс-центр

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КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. В рамках мероприятия в формате видеомоста, которое будет транслироваться в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова, спикеры ответят на вопросы журналистов редакции Sputnik Молдова, а также других заинтересованных молдавских СМИ о положении дел на Украине, которая 24 августа отметит 30-летие независимости.Как положение дел на Украине влияет на ее географических соседей?Участники в Москве:– первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий;– генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин;– заведующий сектором Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артем ПылинМероприятие будет транслироваться онлайн на сайте Sputnik, а также в соцсетях.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, украина, пресс-центр