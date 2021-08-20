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Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили ситуацию на Украине
18:20 20.08.2021 (обновлено: 20:21 20.08.2021)
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© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с канцлером Германии А. Меркель
© Sputnik / Евгений Одиноков/
Диалог состоялся в ходе визита канцлера ФРГ в Россию.
КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин в пятницу провел переговоры с канцлером Германии, Ангелой Меркель, которая находится в России с визитом. На пресс-конференции после переговоров Путин рассказал, что обсуждал с Меркель ситуацию на юго-востоке Украины, передает РИА Новости.
"Среди других международных тем подробно затрагивались вопросы, связанные с урегулированием на юго-востоке Украины", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с Меркель.
Президент отметил, что канцлер Германии многое сделала для того, чтобы помочь в разрешении внутриукраинского кризиса.
"Сегодня с российской и немецкой стороны была высказана серьезная обеспокоенность ростом напряженности на линии соприкосновения. Мы обсуждали эту тему, и надеюсь, обсуждение это будет продолжено в самое ближайшее время", - отметил Путин.
"Мы все вместе искали возможности вернуть мир на Донбасс. Добиться этого пока, к сожалению, не удается", - добавил он.
Президент России попросил канцлера Германии во время ее визита на Украину повлиять на Киев для выполнения всех обязательств по Донбассу.
"Еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств", - сказал Путин на пресс-конференции.
Канцлер ФРГ приехала в Москву с визитом 20 августа с последней поездкой в Россию в этом статусе. Меркель в пятницу встретилась с Путиным, а 22 августа посетит Киев.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. В июне 2014 года лидеры четырех государств (Франции, Германии, России и Украины) начали переговоры по урегулированию ситуации на Украине. В феврале 2015 года они встретились в Минске и после 17 часов переговоров приняли первые Минские соглашения. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла в Париже в декабре 2019 года.
Вопрос урегулирования ситуации на Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Вопрос урегулирования ситуации на Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.