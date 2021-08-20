Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20210820/vladimir-putin-i-angela-merkel-obsudili-situatsiyu-na-ukraine-44100154.html
Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили ситуацию на Украине
Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили ситуацию на Украине
Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили ситуацию на Украине
2021-08-20T18:20+0300
2021-08-20T20:21+0300
политика
в мире
россия
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/14/44102969_0:165:2602:1629_1920x0_80_0_0_e5e90cce9c49c7824a9bfdab2474c357.jpg
КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин в пятницу провел переговоры с канцлером Германии, Ангелой Меркель, которая находится в России с визитом. На пресс-конференции после переговоров Путин рассказал, что обсуждал с Меркель ситуацию на юго-востоке Украины, передает РИА Новости.Президент отметил, что канцлер Германии многое сделала для того, чтобы помочь в разрешении внутриукраинского кризиса."Мы все вместе искали возможности вернуть мир на Донбасс. Добиться этого пока, к сожалению, не удается", - добавил он.Президент России попросил канцлера Германии во время ее визита на Украину повлиять на Киев для выполнения всех обязательств по Донбассу.Канцлер ФРГ приехала в Москву с визитом 20 августа с последней поездкой в Россию в этом статусе. Меркель в пятницу встретилась с Путиным, а 22 августа посетит Киев.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. В июне 2014 года лидеры четырех государств (Франции, Германии, России и Украины) начали переговоры по урегулированию ситуации на Украине. В феврале 2015 года они встретились в Минске и после 17 часов переговоров приняли первые Минские соглашения. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла в Париже в декабре 2019 года.Вопрос урегулирования ситуации на Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ru.sputnik.md/20210818/o-chem-v-moskve-budut-govorit-merkel-i-putin-pravitelstvo-frg-raskrylo-detali-44014225.html
россия
германия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/14/44102969_0:0:2602:1952_1920x0_80_0_0_6f6d646bc37804359448774e3be45b8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, россия, германия

Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили ситуацию на Украине

18:20 20.08.2021 (обновлено: 20:21 20.08.2021)
138
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с канцлером Германии А. Меркель
Встреча президента РФ В. Путина с канцлером Германии А. Меркель - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
/
Перейти в фотобанк
Диалог состоялся в ходе визита канцлера ФРГ в Россию.
КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин в пятницу провел переговоры с канцлером Германии, Ангелой Меркель, которая находится в России с визитом. На пресс-конференции после переговоров Путин рассказал, что обсуждал с Меркель ситуацию на юго-востоке Украины, передает РИА Новости.
"Среди других международных тем подробно затрагивались вопросы, связанные с урегулированием на юго-востоке Украины", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с Меркель.
Президент отметил, что канцлер Германии многое сделала для того, чтобы помочь в разрешении внутриукраинского кризиса.

"Сегодня с российской и немецкой стороны была высказана серьезная обеспокоенность ростом напряженности на линии соприкосновения. Мы обсуждали эту тему, и надеюсь, обсуждение это будет продолжено в самое ближайшее время", - отметил Путин.

"Мы все вместе искали возможности вернуть мир на Донбасс. Добиться этого пока, к сожалению, не удается", - добавил он.
Президент России попросил канцлера Германии во время ее визита на Украину повлиять на Киев для выполнения всех обязательств по Донбассу.
"Еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств", - сказал Путин на пресс-конференции.
Канцлер ФРГ приехала в Москву с визитом 20 августа с последней поездкой в Россию в этом статусе. Меркель в пятницу встретилась с Путиным, а 22 августа посетит Киев.
Небоскребы делового центра Москва-сити. Слева: высотное здание министерства иностранных дел РФ - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
Политика
О чем в Москве будут говорить Меркель и Путин: правительство ФРГ раскрыло детали
18 августа, 19:02
283
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. В июне 2014 года лидеры четырех государств (Франции, Германии, России и Украины) начали переговоры по урегулированию ситуации на Украине. В феврале 2015 года они встретились в Минске и после 17 часов переговоров приняли первые Минские соглашения. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла в Париже в декабре 2019 года.

Вопрос урегулирования ситуации на Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:07Кадровый "беспредел": почему в Молдове чиновниками становятся пустышки
21:02Полиция в Молдове усилит контроль за соблюдением эпидемиологических мер
20:00Михаил Хазин: элита Украины не думает о стране
19:45Водитель: нет никаких причин повышать тарифы за проезд в такси
19:15Козак предложил начать встречу политсоветников по Украине
19:00Правила въезда на Украину для граждан Молдовы: что нужно знать
18:45Путин проинформировал Меркель, что Киев готовит выход из Минских соглашений
18:30Дело Шора снова переводят в другую судебную инстанцию
18:20Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили ситуацию на Украине
18:02Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове за сутки
17:55На те же грабли: почему власти не могут обеспечить стабильность Украине?
17:45Юниорский ЧМ по борьбе: молдавские спортсменки выиграли золото и серебро
17:37В Молдове задержали подозреваемых в контрабанде товаров с "Седьмого километра"
17:25Меж двух границ: мигранты заблокированы между Белоруссией и Польшей
17:05На выборах в Народное собрание Гагаузии появились "двойники"
16:35Санду провела встречу с главой представительства Всемирного банка в Молдове
16:15Румыния оставила Молдову в "зеленой зоне": как въезжать в соседнюю страну
15:50Украинские уроки для постсоветского пространства
15:32Теннисист Лавров – о жизни в паралимпийской деревне в Токио
15:11Гордиенко на "Новой волне" с Софией Ротару: заветное желание исполнилось