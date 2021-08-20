https://ru.sputnik.md/20210820/vladimir-putin-i-angela-merkel-obsudili-situatsiyu-na-ukraine-44100154.html

Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили ситуацию на Украине

Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили ситуацию на Украине

Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили ситуацию на Украине

2021-08-20T18:20+0300

2021-08-20T18:20+0300

2021-08-20T20:21+0300

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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин в пятницу провел переговоры с канцлером Германии, Ангелой Меркель, которая находится в России с визитом. На пресс-конференции после переговоров Путин рассказал, что обсуждал с Меркель ситуацию на юго-востоке Украины, передает РИА Новости.Президент отметил, что канцлер Германии многое сделала для того, чтобы помочь в разрешении внутриукраинского кризиса."Мы все вместе искали возможности вернуть мир на Донбасс. Добиться этого пока, к сожалению, не удается", - добавил он.Президент России попросил канцлера Германии во время ее визита на Украину повлиять на Киев для выполнения всех обязательств по Донбассу.Канцлер ФРГ приехала в Москву с визитом 20 августа с последней поездкой в Россию в этом статусе. Меркель в пятницу встретилась с Путиным, а 22 августа посетит Киев.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. В июне 2014 года лидеры четырех государств (Франции, Германии, России и Украины) начали переговоры по урегулированию ситуации на Украине. В феврале 2015 года они встретились в Минске и после 17 часов переговоров приняли первые Минские соглашения. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла в Париже в декабре 2019 года.Вопрос урегулирования ситуации на Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ru.sputnik.md/20210818/o-chem-v-moskve-budut-govorit-merkel-i-putin-pravitelstvo-frg-raskrylo-detali-44014225.html

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