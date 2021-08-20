https://ru.sputnik.md/20210820/voditel-net-nikakikh-prichin-povyshat-tarify-za-proezd-v-taksi-44103458.html

Водитель: нет никаких причин повышать тарифы за проезд в такси

Водитель: нет никаких причин повышать тарифы за проезд в такси

Почему в Кишиневе не вызвать такси и оно дорого

2021-08-20T19:45+0300

2021-08-20T19:45+0300

2021-08-20T19:45+0300

общество

в молдове

такси

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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. В начале последней декады августа в молдавской столице по-прежнему попытка вызвать машину любой из многочисленных служб такси неизменно превращается в нетривиальный квест. Хотя еще весной этот процесс не вызывал вообще никаких проблем.В отсутствие достоверной информации наблюдающиеся все нынешнее лето трудности (часто неразрешимые даже "двойным счетчиком") с заказом машин обросли в обществе едва ли не конспирологическими трактовками – вплоть до саботажа водителей, недовольных уровнем своих заработков.Раздражения положением дел добавляет и тот факт, что относясь к категории общественного транспорта, такси, помимо экономической функции, несут еще и функцию социальную.Шофер одной из крупнейших таксомоторных фирм Кишинева, которого мы назовем просто Александром, специально для Sputnik Молдова развеял домыслы и обрисовал вполне банальные причины происходящего.Между тем, некоторые водители и руководители таксомоторных служб, уже комментировавшие проблему в СМИ и социальных сетях, называли и другие причины – повышение цен на топливо и страховку, которые, по их словам, заставляют таксистов уходить из этой сферы. Вывод неизменно озвучивается или подразумевается следующий: чтобы ситуация нормализовалась, цены на поездки в такси должны вырасти.Да, страховка подорожала на 500 леев, но если распределить эту сумму на весь год, станет понятно, что для фирмы это подорожание несущественно.По его словам, стояние в кишиневских пробках скорее сказывается на кошельке пассажира, поскольку таксометру совершенно безразлично, движется ли автомобиль, или намертво застрял в потоке.Любопытно, что Александр опровергает и распространенное в обществе мнение, будто водители таксомоторных служб, пытаясь заработать больше, становятся "бордюрочниками"."Лет пять назад такие случаи были. Но сегодня, когда к тебе с "бордюра" может подсесть сотрудник ANTA и ты, пытаясь выгадать лишние 15-20 леев, в итоге получишь довольно большой штраф, на такой риск идут единицы", – говорит водитель.Так что в течение года, отмечает Александр, молдавские таксисты испытывают своеобразные "качели" – в холодное время года нередко стоят на парковках и смотрят сериалы в ожидании заказа, летом же вынуждены отказываться от заказов, не успевая на вызовы."Никто себе в убыток работать не станет. Даже в прошлом году в самые тяжелые пандемические моменты заработки, пусть минимальные, но у таксистов были", – делится опытом Александр.Однако, подчеркивает водитель, все сказанное выше отнюдь не означает, что в молдавской сфере такси существуют только надуманные проблемы. Немало и вполне реальных, просто лежат они в плоскости не "таксист-пассажир", а "таксист-работодатель"."Хозяину неинтересно, есть у водителя заказы или нет, какова ситуация на дорогах, праздник или будний день, его интересует только план.Рядовой работник не защищен ничем. Водитель сам оплачивает техобслуживание и мойку машины. Если его обманул пассажир, не заплатив за поездку, водитель должен сам обратиться в полицию, подавать на обидчика в суд. Фирма ему никак не поможет. Это, я считаю, просто ненормально", – сетует Александр.Он говорит и о вовсе вопиющих вещах (и это причина его анонимности): водители такси, пытаясь и план выполнить, и заработать побольше, нередко засыпают за рулем.Лишенных же возможности быстро переместиться из одного района города в другой пассажиров он спешит успокоить: кончится лето и заказать такси в Кишиневе вновь не составит никаких проблем.

https://ru.sputnik.md/20210730/prichina-otsutstviya-taksi-kishinev-43381437.html

https://ru.sputnik.md/20210819/pochemu-v-moldove-nedostatok-topliva-i-chto-budet-s-tsenami-na-benzin-v-sentyabre-44059970.html

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в молдове, такси