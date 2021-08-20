https://ru.sputnik.md/20210820/voditel-net-nikakikh-prichin-povyshat-tarify-za-proezd-v-taksi-44103458.html
Водитель: нет никаких причин повышать тарифы за проезд в такси
Водитель: нет никаких причин повышать тарифы за проезд в такси
Почему в Кишиневе не вызвать такси и оно дорого
2021-08-20T19:45+0300
2021-08-20T19:45+0300
2021-08-20T19:45+0300
общество
в молдове
такси
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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. В начале последней декады августа в молдавской столице по-прежнему попытка вызвать машину любой из многочисленных служб такси неизменно превращается в нетривиальный квест. Хотя еще весной этот процесс не вызывал вообще никаких проблем.В отсутствие достоверной информации наблюдающиеся все нынешнее лето трудности (часто неразрешимые даже "двойным счетчиком") с заказом машин обросли в обществе едва ли не конспирологическими трактовками – вплоть до саботажа водителей, недовольных уровнем своих заработков.Раздражения положением дел добавляет и тот факт, что относясь к категории общественного транспорта, такси, помимо экономической функции, несут еще и функцию социальную.Шофер одной из крупнейших таксомоторных фирм Кишинева, которого мы назовем просто Александром, специально для Sputnik Молдова развеял домыслы и обрисовал вполне банальные причины происходящего.Между тем, некоторые водители и руководители таксомоторных служб, уже комментировавшие проблему в СМИ и социальных сетях, называли и другие причины – повышение цен на топливо и страховку, которые, по их словам, заставляют таксистов уходить из этой сферы. Вывод неизменно озвучивается или подразумевается следующий: чтобы ситуация нормализовалась, цены на поездки в такси должны вырасти.Да, страховка подорожала на 500 леев, но если распределить эту сумму на весь год, станет понятно, что для фирмы это подорожание несущественно.По его словам, стояние в кишиневских пробках скорее сказывается на кошельке пассажира, поскольку таксометру совершенно безразлично, движется ли автомобиль, или намертво застрял в потоке.Любопытно, что Александр опровергает и распространенное в обществе мнение, будто водители таксомоторных служб, пытаясь заработать больше, становятся "бордюрочниками"."Лет пять назад такие случаи были. Но сегодня, когда к тебе с "бордюра" может подсесть сотрудник ANTA и ты, пытаясь выгадать лишние 15-20 леев, в итоге получишь довольно большой штраф, на такой риск идут единицы", – говорит водитель.Так что в течение года, отмечает Александр, молдавские таксисты испытывают своеобразные "качели" – в холодное время года нередко стоят на парковках и смотрят сериалы в ожидании заказа, летом же вынуждены отказываться от заказов, не успевая на вызовы."Никто себе в убыток работать не станет. Даже в прошлом году в самые тяжелые пандемические моменты заработки, пусть минимальные, но у таксистов были", – делится опытом Александр.Однако, подчеркивает водитель, все сказанное выше отнюдь не означает, что в молдавской сфере такси существуют только надуманные проблемы. Немало и вполне реальных, просто лежат они в плоскости не "таксист-пассажир", а "таксист-работодатель"."Хозяину неинтересно, есть у водителя заказы или нет, какова ситуация на дорогах, праздник или будний день, его интересует только план.Рядовой работник не защищен ничем. Водитель сам оплачивает техобслуживание и мойку машины. Если его обманул пассажир, не заплатив за поездку, водитель должен сам обратиться в полицию, подавать на обидчика в суд. Фирма ему никак не поможет. Это, я считаю, просто ненормально", – сетует Александр.Он говорит и о вовсе вопиющих вещах (и это причина его анонимности): водители такси, пытаясь и план выполнить, и заработать побольше, нередко засыпают за рулем.Лишенных же возможности быстро переместиться из одного района города в другой пассажиров он спешит успокоить: кончится лето и заказать такси в Кишиневе вновь не составит никаких проблем.
https://ru.sputnik.md/20210730/prichina-otsutstviya-taksi-kishinev-43381437.html
https://ru.sputnik.md/20210819/pochemu-v-moldove-nedostatok-topliva-i-chto-budet-s-tsenami-na-benzin-v-sentyabre-44059970.html
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в молдове, такси
Водитель: нет никаких причин повышать тарифы за проезд в такси
Главные проблемы молдавской сферы такси лежат не в плоскости "водитель-пассажир", а во взаимоотношениях "водитель-работодатель", утверждает сотрудник одной из столичных таксомоторных компаний.
КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. В начале последней декады августа в молдавской столице по-прежнему попытка вызвать машину любой из многочисленных служб такси неизменно превращается в нетривиальный квест. Хотя еще весной этот процесс не вызывал вообще никаких проблем.
В отсутствие достоверной информации наблюдающиеся все нынешнее лето трудности (часто неразрешимые даже "двойным счетчиком") с заказом машин обросли в обществе едва ли не конспирологическими трактовками – вплоть до саботажа водителей, недовольных уровнем своих заработков.
Раздражения положением дел добавляет и тот факт, что относясь к категории общественного транспорта, такси, помимо экономической функции, несут еще и функцию социальную.
Шофер одной из крупнейших таксомоторных фирм Кишинева, которого мы назовем просто Александром, специально для Sputnik Молдова развеял домыслы и обрисовал вполне банальные причины происходящего.
"Я удивляюсь, как быстро все забыли – может быть, потому что предыдущий, ковидный год был в этом смысле "нестандартным", что подобная ситуация в сфере такси у нас повторяется каждый летний сезон, – говорит Александр. – Причина трудностей с вызовом машин элементарна – летом в Молдове на порядок возрастает количество заказов. В страну возвращаются гастарбайтеры, приезжают туристы, многие кишиневцы просто не хотят передвигаться на другом общественном транспорте в сильную жару. И машин не хватает, даже несмотря на большое количество служб такси в городе".
Между тем, некоторые водители и руководители таксомоторных служб, уже комментировавшие проблему в СМИ и социальных сетях, называли и другие причины – повышение цен на топливо и страховку, которые, по их словам, заставляют таксистов уходить из этой сферы. Вывод неизменно озвучивается или подразумевается следующий: чтобы ситуация нормализовалась, цены на поездки в такси должны вырасти.
"Простите, но по моему мнению, все это – пыль в глаза. Сегодня все машины такси работают на газе. Газ стоит восемь леев за один куб. Если кто-то и заправляется бензином, то не более чем на 200 леев в месяц. А на газе, даже в условиях тяжелых кишиневских пробок, перерасход получается минимальным".
Да, страховка подорожала на 500 леев, но если распределить эту сумму на весь год, станет понятно, что для фирмы это подорожание несущественно.
"То есть, если говорить совсем честно, сейчас нет абсолютно никаких причин для повышения тарифов за проезд на такси", – утверждает Александр.
По его словам, стояние в кишиневских пробках скорее сказывается на кошельке пассажира, поскольку таксометру совершенно безразлично, движется ли автомобиль, или намертво застрял в потоке.
Любопытно, что Александр опровергает и распространенное в обществе мнение, будто водители таксомоторных служб, пытаясь заработать больше, становятся "бордюрочниками".
"Лет пять назад такие случаи были. Но сегодня, когда к тебе с "бордюра" может подсесть сотрудник ANTA и ты, пытаясь выгадать лишние 15-20 леев, в итоге получишь довольно большой штраф, на такой риск идут единицы", – говорит водитель.
Так что в течение года, отмечает Александр, молдавские таксисты испытывают своеобразные "качели" – в холодное время года нередко стоят на парковках и смотрят сериалы в ожидании заказа, летом же вынуждены отказываться от заказов, не успевая на вызовы.
"Никто себе в убыток работать не станет. Даже в прошлом году в самые тяжелые пандемические моменты заработки, пусть минимальные, но у таксистов были", – делится опытом Александр.
Однако, подчеркивает водитель, все сказанное выше отнюдь не означает, что в молдавской сфере такси существуют только надуманные проблемы. Немало и вполне реальных, просто лежат они в плоскости не "таксист-пассажир", а "таксист-работодатель".
"Сейчас эта сфера устроена так, что владельцу службы такси абсолютно безразлично, откуда водитель возьмет деньги, чтобы привести своему руководителю установленный план. Я знаю людей, приехавших в Кишинев из сел и незнакомых с городом, которые платили этот план из собственного кармана, чтобы остаться в индустрии".
"Хозяину неинтересно, есть у водителя заказы или нет, какова ситуация на дорогах, праздник или будний день, его интересует только план.
Рядовой работник не защищен ничем. Водитель сам оплачивает техобслуживание и мойку машины. Если его обманул пассажир, не заплатив за поездку, водитель должен сам обратиться в полицию, подавать на обидчика в суд. Фирма ему никак не поможет. Это, я считаю, просто ненормально", – сетует Александр.
Он говорит и о вовсе вопиющих вещах (и это причина его анонимности): водители такси, пытаясь и план выполнить, и заработать побольше, нередко засыпают за рулем.
"Вы не поверите, как много аварий, спровоцированных заснувшими таксистами. Они всем силами замалчиваются. И вся вина ложится исключительно на водителей. Насколько мне известно, ни один владелец таксомоторной фирмы не понес в подобных случаях никакой ответственности. Я считаю, что здесь крайне необходимы какие-то меры контроля со стороны государства", – убежден Александр.
Лишенных же возможности быстро переместиться из одного района города в другой пассажиров он спешит успокоить: кончится лето и заказать такси в Кишиневе вновь не составит никаких проблем.