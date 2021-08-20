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Все ближе к заветной цифре: в ЕС рассказали, сколько граждан привито
Все ближе к заветной цифре: в ЕС рассказали, сколько граждан привито
В ЕС рассказали, сколько граждан привито от коронавируса
2021-08-20T22:50+0300
2021-08-20T22:50+0300
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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Полностью вакцинированы от коронавируса в Евросоюзе 250 миллионов взрослых, то есть больше половины всего населения ЕС, передает РИА Новости со ссылкой на Twitter Еврокомиссии.Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес в своем Twitter отметила, что это "еще одна веха на пути к цели в 70%".Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце июля заявила, что Евросоюз достиг ранее поставленной цели по вакцинации, поскольку хотя бы одну дозу прививки от коронавируса получили 70% взрослого населения. До этого представители ЕК неоднократно сообщали, что цель состояла в том, чтобы вакцинировать к концу июля против COVID-19 70% взрослого населения ЕС, без уточнения, каким количеством доз.Население ЕС составляет порядка 450 миллионов человек, 70% взрослого населения - это порядка 255 миллионов человек, сообщала ранее Еврокомиссия.
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в мире

Все ближе к заветной цифре: в ЕС рассказали, сколько граждан привито

22:50 20.08.2021
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© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
© Sputnik / Владимир Песня
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По данным представителей Еврокомисии, от коронавируса в ЕС привились четверть миллиарда человек.
КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Полностью вакцинированы от коронавируса в Евросоюзе 250 миллионов взрослых, то есть больше половины всего населения ЕС, передает РИА Новости со ссылкой на Twitter Еврокомиссии.
"Двести пятьдесят миллионов взрослых в ЕС полностью вакцинированы", - говорится в сообщении.
Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес в своем Twitter отметила, что это "еще одна веха на пути к цели в 70%".
Пункт вакцинации от коронавируса в Молдову - Sputnik Молдова, 1920, 14.08.2021
Коронавирус
Опубликован список стран, признавших сертификат Молдовы о вакцинации
14 августа, 18:57
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце июля заявила, что Евросоюз достиг ранее поставленной цели по вакцинации, поскольку хотя бы одну дозу прививки от коронавируса получили 70% взрослого населения. До этого представители ЕК неоднократно сообщали, что цель состояла в том, чтобы вакцинировать к концу июля против COVID-19 70% взрослого населения ЕС, без уточнения, каким количеством доз.
Население ЕС составляет порядка 450 миллионов человек, 70% взрослого населения - это порядка 255 миллионов человек, сообщала ранее Еврокомиссия.
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