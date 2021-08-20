https://ru.sputnik.md/20210820/vse-blizhe-k-zavetnoy-tsifre-v-es-rasskazali-skolko-grazhdan-privito-44108581.html

Все ближе к заветной цифре: в ЕС рассказали, сколько граждан привито

Все ближе к заветной цифре: в ЕС рассказали, сколько граждан привито

В ЕС рассказали, сколько граждан привито от коронавируса

2021-08-20T22:50+0300

2021-08-20T22:50+0300

2021-08-20T22:50+0300

коронавирус

в мире

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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Полностью вакцинированы от коронавируса в Евросоюзе 250 миллионов взрослых, то есть больше половины всего населения ЕС, передает РИА Новости со ссылкой на Twitter Еврокомиссии.Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес в своем Twitter отметила, что это "еще одна веха на пути к цели в 70%".Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце июля заявила, что Евросоюз достиг ранее поставленной цели по вакцинации, поскольку хотя бы одну дозу прививки от коронавируса получили 70% взрослого населения. До этого представители ЕК неоднократно сообщали, что цель состояла в том, чтобы вакцинировать к концу июля против COVID-19 70% взрослого населения ЕС, без уточнения, каким количеством доз.Население ЕС составляет порядка 450 миллионов человек, 70% взрослого населения - это порядка 255 миллионов человек, сообщала ранее Еврокомиссия.

https://ru.sputnik.md/20210814/opublikovan-spisok-stran-priznavshikh-sertifikat-moldovy-o-vaktsinatsii-43908831.html

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в мире