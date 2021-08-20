https://ru.sputnik.md/20210820/vybory-duma-pridnestrovie-grazhdanstvo-rf-golosovanie-44083190.html
Выборы в Думу: приднестровцы с просроченными паспортами РФ смогут голосовать
Выборы в Думу: приднестровцы с просроченными паспортами РФ смогут голосовать
Выборы в думу: приднестровцы с просроченными паспортами РФ смогут голосовать
2021-08-20T11:26+0300
2021-08-20T11:26+0300
2021-08-20T11:44+0300
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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что жители региона с гражданством России смогут голосовать на выборах в Думу РФ даже с просроченными паспортами. По его словам, у значительного числа приднестровцев, имеющих российское гражданство, в силу объективных причин – пандемийных ограничений прошлого года – просрочены паспорта РФ."Чтобы в преддверие думских выборов снять существующую в этой связи напряженность, хочу проинформировать: граждане РФ, у которых истек срок действия загранпаспорта, допущены к голосованию", - написал Красносельский на своем канале в Телеграм. Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ состоятся 19 сентября 2021 года.
https://ru.sputnik.md/20210810/deputat-gosduma-sandu-pragmatichnii-podkhod-nadezhda-43769655.html
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в молдове, приднестровье, россия, выборы
Выборы в Думу: приднестровцы с просроченными паспортами РФ смогут голосовать
11:26 20.08.2021 (обновлено: 11:44 20.08.2021)
Жители Приднестровья с гражданством РФ смогут проголосовать даже при наличии просроченных документов.
КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что жители региона с гражданством России смогут голосовать на выборах в Думу РФ даже с просроченными паспортами.
По его словам, у значительного числа приднестровцев, имеющих российское гражданство, в силу объективных причин – пандемийных ограничений прошлого года – просрочены паспорта РФ.
"Чтобы в преддверие думских выборов снять существующую в этой связи напряженность, хочу проинформировать: граждане РФ, у которых истек срок действия загранпаспорта, допущены к голосованию", - написал Красносельский на своем канале в Телеграм.
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ состоятся 19 сентября 2021 года.