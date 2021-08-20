https://ru.sputnik.md/20210820/yuniorskiy-chm-po-borbe-moldavskie-sportsmenki-44097562.html
Юниорский ЧМ по борьбе: молдавские спортсменки выиграли золото и серебро
Юниорский ЧМ по борьбе: молдавские спортсменки выиграли золото и серебро
Новые успехи продемонстрировали молдавские бойцы на международных соревнованиях. 20.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-20T17:45+0300
2021-08-20T17:45+0300
2021-08-20T17:48+0300
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КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Две молдавские спортсменки успешно выступили на Чемпионате мира по борьбе среди юниоров, который проходит в российской Уфе. Ирина Рынгач завоевала золотую медаль в категории до 65 кг. В финале она обыграла соперницу из Индии. Другая отечественная спортсменка, Михаела Самоил, получила серебро турнира. В финальном поединке она уступила сопернице из Швеции.В соревнованиях продолжают участие молдавские бойцы Станислав Новак, он поборется за бронзу в категории до 65 кг. А Раду Лефтер попытается отвоевать третье место в категории до 97 кг. В греко-римской борьбе шансы на бронзовую медаль сохраняет Александрин Гуцу.Напомним, мировое первенство по борьбе среди кадетов и юниоров проходит в столице Башкирии с 13 августа. Первыми соревнованиями стали схватки по неолимпийскому виду борьбы - грэпплинг. Позднее, 16 августа в борьбу вступили "вольники". С 20 августа за медали борятся греко-выступающие в греко-римской и вольной борьбе.Всего на ЧМ приехали более 1000 спортсменов из 54 стран мира.
https://ru.sputnik.md/20210809/kak-vystupili-moldavskie-sportsmeny-v-tokio-43743092.html
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в мире, россия, молдова
Юниорский ЧМ по борьбе: молдавские спортсменки выиграли золото и серебро
17:45 20.08.2021 (обновлено: 17:48 20.08.2021)
Новые успехи продемонстрировали молдавские бойцы на международных соревнованиях.
КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Две молдавские спортсменки успешно выступили на Чемпионате мира по борьбе среди юниоров, который проходит в российской Уфе.
Ирина Рынгач завоевала золотую медаль в категории до 65 кг. В финале она обыграла соперницу из Индии.
Другая отечественная спортсменка, Михаела Самоил, получила серебро турнира. В финальном поединке она уступила сопернице из Швеции.
В соревнованиях продолжают участие молдавские бойцы Станислав Новак, он поборется за бронзу в категории до 65 кг. А Раду Лефтер попытается отвоевать третье место в категории до 97 кг. В греко-римской борьбе шансы на бронзовую медаль сохраняет Александрин Гуцу.
Напомним, мировое первенство по борьбе среди кадетов и юниоров проходит в столице Башкирии с 13 августа.
Первыми соревнованиями стали схватки по неолимпийскому виду борьбы - грэпплинг. Позднее, 16 августа в борьбу вступили "вольники". С 20 августа за медали борятся греко-выступающие в греко-римской и вольной борьбе.
Всего на ЧМ приехали более 1000 спортсменов из 54 стран мира.