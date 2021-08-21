https://ru.sputnik.md/20210821/afganistane-sistema-upravleniya-44114387.html
В Афганистане готовится новая система управления
В Афганистане готовится новая система управления
Через несколько недель в Афганистане будет готова новая система управления
2021-08-21T11:14+0300
2021-08-21T11:14+0300
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КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Талибы сообщают о том, что в ближайшие несколько недель будет представлена новая система управления Афганистаном, передает РИА Новости.По его словам, талибы сосредоточатся на защите прав всего населения.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели после наступления талибов на крупные города. В воскресенье боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт. Она сопровождается давками, есть погибшие.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, афганистан, талибан, талибы
В Афганистане готовится новая система управления
11:14 21.08.2021 (обновлено: 11:37 21.08.2021)
Представители "Талибана"* утверждают, что на разработку новой системы понадобится несколько недель.
КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik
. Талибы сообщают о том, что в ближайшие несколько недель будет представлена новая система управления Афганистаном, передает РИА Новости
.
"Новыми механизмами управления занимаются эксперты в юридической и религиозной сферах, а также специалисты в области международных отношений", — заявил представитель "Талибана"* для Reuters.
По его словам, талибы сосредоточатся на защите прав всего населения.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели после наступления талибов на крупные города. В воскресенье боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт. Она сопровождается давками, есть погибшие.
*Террористическая организация, запрещенная в России