https://ru.sputnik.md/20210821/aktivisty-tl-maydan-ispolzuyut-metodichki-ukraina-44118307.html

Все по стандарту: как активисты "Тіл майданы" используют методички из Украины

Все по стандарту: как активисты "Тіл майданы" используют методички из Украины

Языковые рейды в Казахстане устраивают на основе отработанных на Украине технологий, считают эксперты, опрошенные Sputnik. Добиваются ли "языковые патрули"... 21.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-21T13:31+0300

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общество

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казахстан

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КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Реакция правоохранительных органов Казахстана на "языковые рейды" движения "Тіл майданы" набирает обороты. 19 августа полиция задержала Куата Ахметова - автора YouTube-канала "Til Maydani онлайн-партиясы", где были опубликованы видео с "проверок" работников магазинов на знание казахского языка, передает Sputnik Казахстан.МВД Казахстана тем временем объявило об экспертизе роликов на YouTube-канале. Однако общественность делает некоторые выводы о деятельности "Тіл майданы" уже сейчас. Дело в том, что действия активистов акции сильно напоминают "языковую методичку" Украины.Действительно ли движение использует украинские технологии и направлены ли "языковые патрули" на подрыв имиджа казахстанской власти? На эти вопросы Sputnik отвечают политологи и психологи.Что объединяет Ахметова и Шпрехенфюрера?Поводом для начала проверки МВД послужили обращения граждан с просьбой проверить видеоматериалы на канале Til Maydani. Однако сам Куат Ахметов продолжает верить, что сограждане его поддержат. Активист продолжает вести прямые эфиры в соцсетях, где призывает людей не останавливаться."Если сто казахов, если с Алматы 20-30 хотя бы будут снимать видео… Вы не знаете, какая у нас в руках сила. Это казахский язык", - заявил Ахметов в очередном ролике на YouTube, опубликованном 19 августа.При этом дома Куат Ахметов, кажется, разговаривает по-русски – по крайней мере, об этом свидетельствует видео с задержания активиста, который, прежде чем сесть в полицейскую машину, общается на русском языке предположительно с супругой (в одном из видео Ахметов рассказал, что его арестовали при жене).В своем весьма изменчивом и противоречивом отношении к русскому языку Ахметов схож с языковым омбудсменом Тарасом Кременем. В начале этого года Кремень прославился в международных СМИ, призывая украинцев писать доносы друг на друга за использование русского языка в сфере услуг. За это уполномоченного по защите мовы прозвали "украинизатором" и "Шпрехенфюрером". Хотя в фюрера Кремень превратился относительно недавно, в период правления Петра Порошенко. А прежде, на выборах 2010 года Тарас Кремень был доверенным лицом Виктора Януковича, который, кстати, выбрал для президентской гонки лозунг "Одна страна - два языка".Все как по методичкеОбъединяет Шпрехенфюрера и Ахметова и линия поведения. Языковая инструкция для украинцев, которую Кремень представил в январе 2021-го, поразительно схожа с алгоритмом действий активистов "Тіл майданы". Для сравнения: чтобы добиться использования только украинского языка в сфере услуг, Кремень советует: попросить сотрудника магазина или общепита обслуживать вас только на украинском, в случае отказа обратиться к руководству организации, а также зафиксировать происходящее "с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения свидетелей".Ровно все то же самое делают последователи Куата Ахметова, и никакой благой цели или конструктива в этой акции не видно, говорит политолог Алибек Тажибаев."В каких странах было похожее сделано, я однозначно утверждать не могу, - сказал он. – Но я видел и наблюдал достаточно активный подъем в информационном поле той же Украины. Методологически эти прецеденты очень похожи".Sputnik решил обратиться за комментарием к эксперту из самой Украины – политологу, директору киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаилу Погребинскому."Действительно похоже на то, что у нас происходит, - сказал Погребинский. – Причем, что интересно, у нас ведь до такой наглости дошли за много лет. Украинизация началась фактически с момента обретения Украиной независимости. А тут все внезапно, и возникает подозрение, что кто-то помогал формировать тактику".Главное сейчас – реакция властейСкорее всего, активность движения – это феномен, которым с выгодой для себя могут воспользоваться третьи стороны, объясняет Михаил Погребинский. Но нельзя исключать, что провокации направлены на снижение имиджа действующей власти.Если власти не будут реагировать на провокации, это чревато возможным осложнением отношений Нур-Султана с Москвой, в случае же жесткого ответа не исключено, что это создаст опасность для казахстанской элиты, поясняет эксперт.Между тем, в эфире от 19 августа Ахметов заявляет: "Они (Россия – прим. ред.) поняли: если народ поднимется, то не только Казахстан, киргизы выйдут. Может проснуться вся Средняя Азия".Национальные движения особенно обострились в пандемию, поэтому большую роль в их купировании играет оперативное реагирование властей, считает политолог Дмитрий Абзалов.Ранее первый заместитель руководителя Администрации президента Казахстана Даурен Абаев назвал "языковые" рейды "пещерным национализмом".По мнению Абзалова, националистические методички везде одинаковые."Здесь важно то, что языковые рейды – это дискредитирующая власти история, и она серьезная, потому что известна уже на всем постсоветском направлении, - говорит эксперт. – Казахстан и Россия – члены одного экономического и военного блока. Будет ли происходить подобное в дальнейшем, зависит от того, как быстро и высокопоставленно руководство Казахстана подаст сигнал, что это недопустимо. Он нужен на серьезном уровне, не ниже премьер-министра. Если не совершать быстрых действий, движение может приобрести массовый характер".Между тем Куат Ахметов как раз оперативно публикует все новые ролики, в которых пытается убедить аудиторию в важности "Тіл майданы". "Вам ничего не смогут сделать, если вы используете язык по закону, - говорит он. – Я не призываю вас идти на митинг. Не бойтесь говорить по-казахски".В этих высказываниях можно увидеть манипуляцию, ведь говорить на казахском не запрещено, он обладает статусом государственного языка, считает политический психолог Анастасия Матюсова. "Есть такое понятие – групповой фаворитизм, когда вы предпочитаете своих больше, чем чужих, - объясняет она. – То есть идет разделение на "они" и "мы". Оно может приобретать и формы групповой агрессии, как в случае с "языковыми патрулями". Не только к русским, к русскоговорящим гражданам пытаются сформировать отношение как к чужим", - и добавляет, что такие тактики достаточно быстро создают напряжение в обществе.

https://ru.sputnik.md/20210820/ukrainskie-uroki-dlya-postsovetskogo-prostranstva-44091623.html

https://ru.sputnik.md/20210713/Putin-nachalas-aktivnaya-rabota-po-proektu-anti-Rossiya-35509439.html

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