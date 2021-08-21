https://ru.sputnik.md/20210821/brat-prezident-afganistan-prisoedinilsya-talibi-44119877.html
Брат президента Афганистана присоединился к талибам
Брат президента Афганистана присоединился к талибам
Талибы заявили, что к ним присоединился младший брат президента Афганистана
2021-08-21T15:17+0300
2021-08-21T15:17+0300
2021-08-21T15:17+0300
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афганистан
талибы
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КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Талибы заявили, что к ним присоединился младший брат президента Афганистана. По сообщению движения "Талибан"*, во время присяги на верность Хашмата Гани присутствовал Халиль Аль-Рахман Хаккани, высокопоставленный член террористической группировки "Сеть Хаккани", поддерживающей тесные контакты с талибами.Ранее местный телеканал сообщил, что в Кабуле прошла встреча между Хаккани и бывшим премьер-министром, лидером Исламской партии Афганистана Гульбеддином Хекматияром. Подробности встречи неизвестны.При этом источник РИА Новости в движении рассказал, что глава политофиса "Талибана"* мулла Барадар приехал в Кабул на переговоры о создании правительства.Ситуация в Афганистане особенно обострилась на фоне вывода американских войск: в начале августа боевики "Талибана"* развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы заявляют, что двадцатилетняя война окончена, а форма правления прояснится в ближайшее время.Сейчас талибы контролируют большую часть территории Афганистана и все наземные пограничные переходы. Граждан других стран и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и стран НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ru.sputnik.md/20210821/afganistane-sistema-upravleniya-44114387.html
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в мире, афганистан, талибы
Брат президента Афганистана присоединился к талибам
Ранее президент Ашраф Гани бежал из Афганистана.
КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Талибы заявили, что к ним присоединился младший брат президента Афганистана. По сообщению движения "Талибан"*, во время присяги на верность Хашмата Гани присутствовал Халиль Аль-Рахман Хаккани, высокопоставленный член террористической группировки "Сеть Хаккани", поддерживающей тесные контакты с талибами.
Ранее местный телеканал сообщил, что в Кабуле прошла встреча между Хаккани и бывшим премьер-министром, лидером Исламской партии Афганистана Гульбеддином Хекматияром. Подробности встречи неизвестны.
При этом источник РИА Новости
в движении рассказал, что глава политофиса "Талибана"*
мулла Барадар приехал в Кабул на переговоры о создании правительства.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась на фоне вывода американских войск: в начале августа боевики "Талибана"* развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы заявляют, что двадцатилетняя война окончена, а форма правления прояснится в ближайшее время.
Сейчас талибы контролируют большую часть территории Афганистана и все наземные пограничные переходы. Граждан других стран и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и стран НАТО.
* Террористическая организация, запрещенная в России.