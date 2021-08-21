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Движение по улице Крянгэ будет восстановлено
Движение по улице Крянгэ будет восстановлено
Ион Чебан сообщил, что с 22 августа движение по улице Крянгэ будет полностью возобновлено
2021-08-21T12:11+0300
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кишинев
ион чебан
ремонт дорог
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КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. На столичной улице Крянгэ 21 августа уложен последний слой асфальта, а с завтрашнего дня участок откроется для проезда. Об этом в соцсетях сообщил мэр Ион Чебан.По его словам, с 22 августа движение по улице Крянгэ будет полностью возобновлено, а за дорогой будут вести наблюдение подрядчик и специалисты профильных управлений примэрии.Вскоре будет нанесена временная разметка с выделенными полосами для общественного транспорта в тестовом режиме.Тем не менее, отмечает мэр, улица остается строительной площадкой.Часть стоянки возле парка "Дендрарий" временно будет выложена гравием, а весной будет полностью обустроена.По словам мэра, ремонтные работы на улице Крянгэ с заменой всех подземных сетей и устройством тротуаров, эвакуацией будок и ремонтом прилегающих территорий рассчитаны на пять месяцев.
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кишинев, ион чебан, ремонт дорог, в молдове

Движение по улице Крянгэ будет восстановлено

12:11 21.08.2021 (обновлено: 12:29 21.08.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausРемонт дороги улица Ион Крянгэ
Ремонт дороги улица Ион Крянгэ - Sputnik Молдова, 1920, 21.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Улица Крянгэ откроется для проезда, но пока в тестовом режиме.
КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. На столичной улице Крянгэ 21 августа уложен последний слой асфальта, а с завтрашнего дня участок откроется для проезда. Об этом в соцсетях сообщил мэр Ион Чебан.

"Наша цель - сделать все возможное, чтобы 1 сентября дорога была отремонтирована", - заявил градоначальник.

По его словам, с 22 августа движение по улице Крянгэ будет полностью возобновлено, а за дорогой будут вести наблюдение подрядчик и специалисты профильных управлений примэрии.
Вскоре будет нанесена временная разметка с выделенными полосами для общественного транспорта в тестовом режиме.
Тем не менее, отмечает мэр, улица остается строительной площадкой.

"Остальные работы, которые не будут препятствовать дорожному движению, будут проводиться и дальше, контракт действует до марта 2022 года. В этой зоне отремонтируют подъезды во дворы, благоустроят зеленые насаждения", - уточнил Чебан.

Часть стоянки возле парка "Дендрарий" временно будет выложена гравием, а весной будет полностью обустроена.
По словам мэра, ремонтные работы на улице Крянгэ с заменой всех подземных сетей и устройством тротуаров, эвакуацией будок и ремонтом прилегающих территорий рассчитаны на пять месяцев.
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