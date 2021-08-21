https://ru.sputnik.md/20210821/dvizhenie-ulitsa-kryange-vosstanovleno-44116084.html
Движение по улице Крянгэ будет восстановлено
Движение по улице Крянгэ будет восстановлено
Ион Чебан сообщил, что с 22 августа движение по улице Крянгэ будет полностью возобновлено
2021-08-21T12:11+0300
2021-08-21T12:11+0300
2021-08-21T12:29+0300
кишинев
ион чебан
ремонт дорог
новости кишинева
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/18/34102257_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6d54e3bd2806d6644a58722c9867e611.jpg
КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. На столичной улице Крянгэ 21 августа уложен последний слой асфальта, а с завтрашнего дня участок откроется для проезда. Об этом в соцсетях сообщил мэр Ион Чебан.По его словам, с 22 августа движение по улице Крянгэ будет полностью возобновлено, а за дорогой будут вести наблюдение подрядчик и специалисты профильных управлений примэрии.Вскоре будет нанесена временная разметка с выделенными полосами для общественного транспорта в тестовом режиме.Тем не менее, отмечает мэр, улица остается строительной площадкой.Часть стоянки возле парка "Дендрарий" временно будет выложена гравием, а весной будет полностью обустроена.По словам мэра, ремонтные работы на улице Крянгэ с заменой всех подземных сетей и устройством тротуаров, эвакуацией будок и ремонтом прилегающих территорий рассчитаны на пять месяцев.
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/18/34102257_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c24789911c11f56b209950865b74ce28.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
кишинев, ион чебан, ремонт дорог, в молдове
Движение по улице Крянгэ будет восстановлено
12:11 21.08.2021 (обновлено: 12:29 21.08.2021)
Улица Крянгэ откроется для проезда, но пока в тестовом режиме.
КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. На столичной улице Крянгэ 21 августа уложен последний слой асфальта, а с завтрашнего дня участок откроется для проезда. Об этом в соцсетях сообщил мэр Ион Чебан.
"Наша цель - сделать все возможное, чтобы 1 сентября дорога была отремонтирована", - заявил градоначальник.
По его словам, с 22 августа движение по улице Крянгэ будет полностью возобновлено, а за дорогой будут вести наблюдение подрядчик и специалисты профильных управлений примэрии.
Вскоре будет нанесена временная разметка с выделенными полосами для общественного транспорта в тестовом режиме.
Тем не менее, отмечает мэр, улица остается строительной площадкой.
"Остальные работы, которые не будут препятствовать дорожному движению, будут проводиться и дальше, контракт действует до марта 2022 года. В этой зоне отремонтируют подъезды во дворы, благоустроят зеленые насаждения", - уточнил Чебан.
Часть стоянки возле парка "Дендрарий" временно будет выложена гравием, а весной будет полностью обустроена.
По словам мэра, ремонтные работы на улице Крянгэ с заменой всех подземных сетей и устройством тротуаров, эвакуацией будок и ремонтом прилегающих территорий рассчитаны на пять месяцев.