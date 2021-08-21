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Движение по улице Крянгэ будет восстановлено

Движение по улице Крянгэ будет восстановлено

Ион Чебан сообщил, что с 22 августа движение по улице Крянгэ будет полностью возобновлено

2021-08-21T12:11+0300

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кишинев

ион чебан

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КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. На столичной улице Крянгэ 21 августа уложен последний слой асфальта, а с завтрашнего дня участок откроется для проезда. Об этом в соцсетях сообщил мэр Ион Чебан.По его словам, с 22 августа движение по улице Крянгэ будет полностью возобновлено, а за дорогой будут вести наблюдение подрядчик и специалисты профильных управлений примэрии.Вскоре будет нанесена временная разметка с выделенными полосами для общественного транспорта в тестовом режиме.Тем не менее, отмечает мэр, улица остается строительной площадкой.Часть стоянки возле парка "Дендрарий" временно будет выложена гравием, а весной будет полностью обустроена.По словам мэра, ремонтные работы на улице Крянгэ с заменой всех подземных сетей и устройством тротуаров, эвакуацией будок и ремонтом прилегающих территорий рассчитаны на пять месяцев.

кишинев

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

кишинев, ион чебан, ремонт дорог, в молдове