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На виадуке начались работы по замене асфальта
На виадуке начались работы по замене асфальта
На виадуке ведутся работы по фрезеровке проезжей части и укладке нового асфальта
2021-08-21T18:28+0300
2021-08-21T18:28+0300
кишинев
ион чебан
ремонт дорог
новости кишинева
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На виадуке ведутся работы по фрезеровке проезжей части и укладке нового асфальта. Об этом сообщил в Facebook мэр столицы Ион Чебан. "Работы будут продолжаться в течение следующей недели, до среды, после чего будет недельный перерыв в связи с визитом нескольких официальных делегаций, которые прибудут на национальные праздники в конце августа", — сообщил Чебан.Отметим, что 22 августа будет открыто движение автомобилей по улице Иона Крянгэ, перекрытой на протяжении нескольких месяцев.
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Евгений Чебан
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кишинев, ион чебан, ремонт дорог, в молдове

На виадуке начались работы по замене асфальта

18:28 21.08.2021
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© Photo : Facebook / Iv CebanРемонт виадука на Ботанике
Ремонт виадука на Ботанике - Sputnik Молдова, 1920, 21.08.2021
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Мэр Кишинева сообщил о том, что работы продлятся до сентября.
На виадуке ведутся работы по фрезеровке проезжей части и укладке нового асфальта. Об этом сообщил в Facebook мэр столицы Ион Чебан.
"Работы будут продолжаться в течение следующей недели, до среды, после чего будет недельный перерыв в связи с визитом нескольких официальных делегаций, которые прибудут на национальные праздники в конце августа", — сообщил Чебан.
Отметим, что 22 августа будет открыто движение автомобилей по улице Иона Крянгэ, перекрытой на протяжении нескольких месяцев.
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