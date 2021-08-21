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На виадуке начались работы по замене асфальта

На виадуке начались работы по замене асфальта

На виадуке ведутся работы по фрезеровке проезжей части и укладке нового асфальта

2021-08-21T18:28+0300

2021-08-21T18:28+0300

2021-08-21T18:28+0300

кишинев

ион чебан

ремонт дорог

новости кишинева

в молдове

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На виадуке ведутся работы по фрезеровке проезжей части и укладке нового асфальта. Об этом сообщил в Facebook мэр столицы Ион Чебан. "Работы будут продолжаться в течение следующей недели, до среды, после чего будет недельный перерыв в связи с визитом нескольких официальных делегаций, которые прибудут на национальные праздники в конце августа", — сообщил Чебан.Отметим, что 22 августа будет открыто движение автомобилей по улице Иона Крянгэ, перекрытой на протяжении нескольких месяцев.

кишинев

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2021

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

кишинев, ион чебан, ремонт дорог, в молдове