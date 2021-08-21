https://ru.sputnik.md/20210821/foto-viaduk-nachalis-raboty-zamena-asfalta-44124310.html
На виадуке начались работы по замене асфальта
На виадуке начались работы по замене асфальта
На виадуке ведутся работы по фрезеровке проезжей части и укладке нового асфальта
2021-08-21T18:28+0300
2021-08-21T18:28+0300
2021-08-21T18:28+0300
кишинев
ион чебан
ремонт дорог
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в молдове
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На виадуке ведутся работы по фрезеровке проезжей части и укладке нового асфальта. Об этом сообщил в Facebook мэр столицы Ион Чебан. "Работы будут продолжаться в течение следующей недели, до среды, после чего будет недельный перерыв в связи с визитом нескольких официальных делегаций, которые прибудут на национальные праздники в конце августа", — сообщил Чебан.Отметим, что 22 августа будет открыто движение автомобилей по улице Иона Крянгэ, перекрытой на протяжении нескольких месяцев.
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2021
Евгений Чебан
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Евгений Чебан
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
кишинев, ион чебан, ремонт дорог, в молдове
На виадуке начались работы по замене асфальта
Мэр Кишинева сообщил о том, что работы продлятся до сентября.
На виадуке ведутся работы по фрезеровке проезжей части и укладке нового асфальта. Об этом сообщил в Facebook мэр столицы Ион Чебан.
"Работы будут продолжаться в течение следующей недели, до среды, после чего будет недельный перерыв в связи с визитом нескольких официальных делегаций, которые прибудут на национальные праздники в конце августа", — сообщил Чебан.
Отметим, что 22 августа будет открыто движение автомобилей по улице Иона Крянгэ, перекрытой на протяжении нескольких месяцев.