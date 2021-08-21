https://ru.sputnik.md/20210821/genprokuratura-pozhalovalas-v-mezhdunarodnye-struktury-na-vmeshatelstvo-vlastey-44122013.html

Генпрокуратура пожаловалась в международные структуры на вмешательство властей

Генпрокуратура пожаловалась в международные структуры на вмешательство властей

Генпрокуратура обратилась в европейские структуры с просьбой дать оценку поправкам в Закон о прокуратуре. 21.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-21T16:09+0300

2021-08-21T16:09+0300

2021-08-21T16:14+0300

генпрокурор

генпрокуратура молдовы

общество

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КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Генеральная прокуратура Молдовы обратилась к генеральному секретарю Совета Европы, в Венецианскую комиссию, Международную ассоциацию прокуроров, Консультативный совет европейских прокуроров при Совете Европы и дипмиссии, аккредитованные в Молдове, с просьбой дать оценку поправкам в закон о прокуратуре и позиции властей Молдовы в отношении деятельности генерального прокурора. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. "Действуя с учетом особой роли европейских форумов в продвижении верховенства закона, в частности, путем мониторинга вопросов, связанных со статусом прокуроров, Генеральная прокуратура обратилась к международным структурам с целью анализа совместимости законодательных изменений, предложенных парламентом, которые касаются процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности и оценки деятельности генерального прокурора, а также на изменение состава Высшего совета прокуроров", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.Как считают в прокуратуре, законопроект, принятый в первом чтении парламентом, был составлен в неоправданной спешке, создавая впечатление, что его целью является установление политического контроля над деятельностью прокуратуры, и что реальная заинтересованность в продвижении механизма оценки заключается в том, чтобы уволить генерального прокурора. Прокуратура просит международные структуры о следующем: 1. Отметить недопустимость политического давления в отношении института прокуратуры; 2. Высказаться по ситуации с независимостью прокуроров от Республики Молдова и в отношении законодательных поправок, внесенных в Закон о прокуратуре, относительно дисциплинарной процедуры и оценки генерального прокурора, а также изменения состава совета прокуратуры; 3. Подтвердить отсутствие обоснования срочности принятия этих изменений; 4. Подтвердить необходимость запросить мнения специализированных форумов — Венецианской комиссии, Консультативного совета европейских прокуроров до принятия этих изменений в окончательной редакции; 5. Констатировать нарушение независимости учреждения путем принуждения генерального прокурора сообщать политическим властям о конкретных уголовных делах, получать оценки и рекомендации в связи с незавершенными уголовными расследованиями по отдельным делам или, в рамках конституционного сотрудничества. В Генеральной прокуратуре отметили, что предпочитают, чтобы все реформы, включая механизм оценки прокуроров, проводились в строгих правовых рамках, обеспечивая принцип разделения властей в государстве, основанный на справедливом диалоге и взаимном уважении, чтобы общество было уверено, что все предпринимаемые меры преследуют добросовестные цели.Напомним, в пятницу, 13 августа депутаты парламента в первом чтении проголосовали за проект поправок в Закон о прокуратуре.Что предлагается изменить в законе "О прокуратуре"Законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре" предусматривает внесение изменений в положения закона. А именно добавление механизма оценки деятельности генпрокурора и его дисциплинарной ответственности. Оба механизма предусматривают отставку должностного лица.По данным авторов проекта, предлагаемые изменения "расширят полномочия прокуроров, в том числе и по отношению к генпрокурору".Также некоторые положения из законопроекта помогут сделать Высший совет прокуроров более независимым, а также в случае необходимости это позволит отстранить генпрокурора на период уголовного расследования и назначения временного главы Генпрокуратуры.

https://ru.sputnik.md/20210819/ustoit-li-stoyanoglo-chem-zavershitsya-protivostoyanie-vlasti-i-prokuratury-44073603.html

https://ru.sputnik.md/20210819/stoyanoglo-genprokuratura-ne-stanet-vypolnyat-ukazaniya-44037027.html

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2021

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генпрокурор, генпрокуратура молдовы