https://ru.sputnik.md/20210821/genprokuratura-pozhalovalas-v-mezhdunarodnye-struktury-na-vmeshatelstvo-vlastey-44122013.html
Генпрокуратура пожаловалась в международные структуры на вмешательство властей
Генпрокуратура пожаловалась в международные структуры на вмешательство властей
Генпрокуратура обратилась в европейские структуры с просьбой дать оценку поправкам в Закон о прокуратуре. 21.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-21T16:09+0300
2021-08-21T16:09+0300
2021-08-21T16:14+0300
генпрокурор
генпрокуратура молдовы
общество
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КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Генеральная прокуратура Молдовы обратилась к генеральному секретарю Совета Европы, в Венецианскую комиссию, Международную ассоциацию прокуроров, Консультативный совет европейских прокуроров при Совете Европы и дипмиссии, аккредитованные в Молдове, с просьбой дать оценку поправкам в закон о прокуратуре и позиции властей Молдовы в отношении деятельности генерального прокурора. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. "Действуя с учетом особой роли европейских форумов в продвижении верховенства закона, в частности, путем мониторинга вопросов, связанных со статусом прокуроров, Генеральная прокуратура обратилась к международным структурам с целью анализа совместимости законодательных изменений, предложенных парламентом, которые касаются процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности и оценки деятельности генерального прокурора, а также на изменение состава Высшего совета прокуроров", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.Как считают в прокуратуре, законопроект, принятый в первом чтении парламентом, был составлен в неоправданной спешке, создавая впечатление, что его целью является установление политического контроля над деятельностью прокуратуры, и что реальная заинтересованность в продвижении механизма оценки заключается в том, чтобы уволить генерального прокурора. Прокуратура просит международные структуры о следующем: 1. Отметить недопустимость политического давления в отношении института прокуратуры; 2. Высказаться по ситуации с независимостью прокуроров от Республики Молдова и в отношении законодательных поправок, внесенных в Закон о прокуратуре, относительно дисциплинарной процедуры и оценки генерального прокурора, а также изменения состава совета прокуратуры; 3. Подтвердить отсутствие обоснования срочности принятия этих изменений; 4. Подтвердить необходимость запросить мнения специализированных форумов — Венецианской комиссии, Консультативного совета европейских прокуроров до принятия этих изменений в окончательной редакции; 5. Констатировать нарушение независимости учреждения путем принуждения генерального прокурора сообщать политическим властям о конкретных уголовных делах, получать оценки и рекомендации в связи с незавершенными уголовными расследованиями по отдельным делам или, в рамках конституционного сотрудничества. В Генеральной прокуратуре отметили, что предпочитают, чтобы все реформы, включая механизм оценки прокуроров, проводились в строгих правовых рамках, обеспечивая принцип разделения властей в государстве, основанный на справедливом диалоге и взаимном уважении, чтобы общество было уверено, что все предпринимаемые меры преследуют добросовестные цели.Напомним, в пятницу, 13 августа депутаты парламента в первом чтении проголосовали за проект поправок в Закон о прокуратуре.Что предлагается изменить в законе "О прокуратуре"Законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре" предусматривает внесение изменений в положения закона. А именно добавление механизма оценки деятельности генпрокурора и его дисциплинарной ответственности. Оба механизма предусматривают отставку должностного лица.По данным авторов проекта, предлагаемые изменения "расширят полномочия прокуроров, в том числе и по отношению к генпрокурору".Также некоторые положения из законопроекта помогут сделать Высший совет прокуроров более независимым, а также в случае необходимости это позволит отстранить генпрокурора на период уголовного расследования и назначения временного главы Генпрокуратуры.
https://ru.sputnik.md/20210819/ustoit-li-stoyanoglo-chem-zavershitsya-protivostoyanie-vlasti-i-prokuratury-44073603.html
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генпрокурор, генпрокуратура молдовы
Генпрокуратура пожаловалась в международные структуры на вмешательство властей
16:09 21.08.2021 (обновлено: 16:14 21.08.2021)
Генпрокуратура обратилась в европейские структуры с просьбой дать оценку поправкам в Закон о прокуратуре.
КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Генеральная прокуратура Молдовы обратилась к генеральному секретарю Совета Европы, в Венецианскую комиссию, Международную ассоциацию прокуроров, Консультативный совет европейских прокуроров при Совете Европы и дипмиссии, аккредитованные в Молдове, с просьбой дать оценку поправкам в закон о прокуратуре и позиции властей Молдовы в отношении деятельности генерального прокурора. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
"Действуя с учетом особой роли европейских форумов в продвижении верховенства закона, в частности, путем мониторинга вопросов, связанных со статусом прокуроров, Генеральная прокуратура обратилась к международным структурам с целью анализа совместимости законодательных изменений, предложенных парламентом, которые касаются процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности и оценки деятельности генерального прокурора, а также на изменение состава Высшего совета прокуроров", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Как считают в прокуратуре, законопроект, принятый в первом чтении парламентом, был составлен в неоправданной спешке, создавая впечатление, что его целью является установление политического контроля над деятельностью прокуратуры, и что реальная заинтересованность в продвижении механизма оценки заключается в том, чтобы уволить генерального прокурора.
Прокуратура просит международные структуры о следующем:
1. Отметить недопустимость политического давления в отношении института прокуратуры;
2. Высказаться по ситуации с независимостью прокуроров от Республики Молдова и в отношении законодательных поправок, внесенных в Закон о прокуратуре, относительно дисциплинарной процедуры и оценки генерального прокурора, а также изменения состава совета прокуратуры;
3. Подтвердить отсутствие обоснования срочности принятия этих изменений;
4. Подтвердить необходимость запросить мнения специализированных форумов — Венецианской комиссии, Консультативного совета европейских прокуроров до принятия этих изменений в окончательной редакции;
5. Констатировать нарушение независимости учреждения путем принуждения генерального прокурора сообщать политическим властям о конкретных уголовных делах, получать оценки и рекомендации в связи с незавершенными уголовными расследованиями по отдельным делам или, в рамках конституционного сотрудничества.
В Генеральной прокуратуре отметили, что предпочитают, чтобы все реформы, включая механизм оценки прокуроров, проводились в строгих правовых рамках, обеспечивая принцип разделения властей в государстве, основанный на справедливом диалоге и взаимном уважении, чтобы общество было уверено, что все предпринимаемые меры преследуют добросовестные цели.
Напомним, в пятницу, 13 августа депутаты парламента в первом чтении проголосовали за проект поправок в Закон о прокуратуре.
Что предлагается изменить в законе "О прокуратуре"
Законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре" предусматривает внесение изменений в положения закона. А именно добавление механизма оценки деятельности генпрокурора и его дисциплинарной ответственности. Оба механизма предусматривают отставку должностного лица.
По данным авторов проекта, предлагаемые изменения "расширят полномочия прокуроров, в том числе и по отношению к генпрокурору".
Также некоторые положения из законопроекта помогут сделать Высший совет прокуроров более независимым, а также в случае необходимости это позволит отстранить генпрокурора на период уголовного расследования и назначения временного главы Генпрокуратуры.