https://ru.sputnik.md/20210821/istoriya-roksany-i-timofeya--detey-praviteley-moldavii-i-ukrainy-44013894.html

История Роксаны и Тимофея – детей правителей Молдавии и Украины

История Роксаны и Тимофея – детей правителей Молдавии и Украины

История любви Роксаны и Тимофея – детей правителей Молдавии и Украины

2021-08-21T10:46+0300

2021-08-21T10:46+0300

2021-08-21T10:46+0300

общество

молдавия

богдан хмельницкий

история

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В 1569 году на общем польско-литовском сейме в Люблине была заключена уния, по которой Литва слилась с Польшей в одно федеративное польско-литовское государство — Речь Посполитую.Люблинская уния позволяла польским магнатам распространить свое господство на большую часть древнерусских земель от Днестра до Днепра, в том числе на Подолье, непосредственно граничащее по Днестру с Молдавским княжеством.Казачество, будучи сообществом свободных людей и воинов в Украине, стало притесняться поляками. Причина этого заключалась в том, что казаки своими набегами в турецкие земли сильно вредили османам. Уже в XVI веке запорожские казаки совершают дерзкие военные операции на суше и на море."С тех стародавних времен много случилось от казаков ущерба и беды Крыму и Землям турецким, до самой Анатолии. И не избежали этой участи ни Синоп, ни Трапезунд, - крепости хорошо защищенные. Были они взяты казаками... И другие большие и малые города в Черном море и по тому берегу и поэтому", - сообщает молдавский летописец Мирон Костин.Известны походы казаков на Килию, Белгород, Тигину. Их приглашают молдавские воеводы в качестве военной силы для решения своих задач.Польша боялась войны с султаном из-за военных рейдов казаков, предпринимая усилия по ограничению их вольностей, что привело к организации сопротивления казачества.Дела казаков могли послужить поводом к войне ляхов с турками и рассудив, что лучше быть с султаном в мире, стали ляхи понемногу казаков зажимать и перекрывать им доступ в Черное море… И чтобы окончательно закрыть доступ к морю казакам, построили ляхи крепость. А именно на первом Днепровском пороге и поставили там гарнизон из 2000 немецкой пехоты с пушками. И такое дело было казакам поперек души... И от той поры как стали ляхи закрывать казакам выход к морю, стали казаки подниматься на ляхов.(Молдавская летопись М. Костина. Перевод М. Лупашко).Богдан Хмельницкий и МолдавияНесколько важных событий в жизни знаменитого гетмана Богдана Хмельницкого связаны с Молдавским княжеством. В 1620 году 25-летний Хмельницкий вместе со своим отцом участвовал в польско-турецкой войне на стороне поляков в битве при Цуцоре (село у реки Прут, в нескольких километрах от Ясс). Отец погиб, сам Богдан был взят в плен, а в Килие продан в рабство.Через тридцать лет судьба снова направит Богдана Хмельницкого (уже как гетмана Войска Запорожского) во главе казачьих отрядов и в союзе с татарами в Молдавское княжество. Обстоятельства этого похода в ярких красках описывает молдавский летописец Мирон Костин.Еще какое-то время провидение хранило нашу землю и правление счастливое Василия воеводы и так еще несколько лет после вступления гетмана Хмиля [Хмельницкого]… И с этого года [1650] было положено начало к печали и обрушению Земли молдавской…В критическом положении В. Лупу вынужден был заключить мир с Б. Хмельницким, обязался "быть с ним в вечной дружбе и любви, и против всякого неприятеля стоять с ним, гетманом, заодно и друг другу помогать, а с ляхами ему, волоскому господарю, впредь не складываться и дурна никакого на Войско Запорожское не мыслить. И на том и на всем при послех гетмана Богдана Хмельницкого волоский господарь присягал...".Брак на небесахВ то время и был замыслен брак между дочерью Василия Лупу – Роксаной (ее также называли Роксандра, Розанда, Ирина) и сыном Богдана Хмельницкого – Тимофеем (Тимош), чтобы скрепить возникший при столь печальных для Молдавии обстоятельствах (если верить летописи Мирона Костина) союз с Войском Запорожским (Гетманщина).Историй о Роксане и Тимофее написано много – в Европе рассказывали об их отношениях по-разному. Роксана была, как отмечают все источники – красивой девушкой. Тимош и Роксана познакомились на балу в Варшаве, когда ей было 14, а ему 16 лет.Тогда одни говорили, что в нее был влюблен князь Дмитрий Вишневецкий, другие, - Потоцкий."Народная песня говорит, — Потоцкий. Господарь принуждал дочь выйти за магната, которого она ненавидела". Мать же держала сторону дочери, а Роксана была влюблена в молодого Хмельницкого", пишет историк 19 века Николай Маркевич.По достоинствам Тимофея, описанным Архидиаконом Алеппским Павлом, человеком, который был с ним знаком, трудно было девушке не влюбиться в него. "Никто не мог противостоять ему; так он был храбр и отличный всадник! Действительно, он был самый храбрый человек в мире: он стрелял из своего лука сперва правою рукою, а потом левою; рубил и колол саблею; после того стрелял из ружья; словом, он переберет бывало все оружия, которыми всегда увешан, пока не истребит пред собою всех неприятелей".В августе 1652 года в церкви в Рашкове – казацком селе на берегу Днестра, состоялось венчание, а 21 августа в Яссах свадьба 18-летней дочери молдавского господаря Василия Лупу Роксаны и двадцатилетнего Тимофея Хмельницкого – сына гетмана Войска Запорожского Богдана Хмельницкого.Хотя в окружении Василия Лупу отговаривали его от этого брака, да и сам воевода не хотел свадьбы – но обстоятельства были сильнее их воли.В Яссах отыграли богатую свадьбу и после двухнедельного пребывания Тимофея в столице Молдавского княжества супруги покинули страну и уехали в Чигирин – столицу Гетманщины (в 250 километрах от Киева ниже по течению Днепра).Судьба РоксаныВ 1653 году Роксана родила в Чигирине двух мальчиков-близнецов. После гибели мужа, вместе с детьми Роксана некоторое время проживала в Субботове, где ее, в частности, посещал Патриарх Макарий Антиохийский: "мы прибыли в… Субботов, где, обыкновенно, жил покойный Тимофей, сын гетмана. Жители вышли нам навстречу крестным ходом и повели нас большую новую церковь во имя св. Михаила…. В этой церкви [находилась] гробница Тимофея. Жена его, дочь Василия, господаря Молдавии, несколько раз посетила нашего владыку патриарха… ее сопровождали черкесские и молдавские девушки... В воскресенье утром, после утрени, мы совершили в ее присутствии поминовение по ее супруге, над гробницею которого, по их обычаю, висит большая хоругвь, на которой написан весьма схожий портрет героя верхом на коне, с мечом в правой руке и с булавою в левой, и с изображением на переднем плане Молдавии, как страны, которую он пошел завоевать. Эта картина исторгала слезы зрителя. Его бедная жена, которая владеет четырьмя языками: валашским, греческим, турецким и русским, на которую отец её истратил целые сокровища, чтобы вызволить ее из Константинополя, теперь, вдали от своего отца, матери, братьев, народа и родины, живет среди чужих, во дворце своего супруга..." (Павел Алеппский, запись 2 августа 1654 год).Впоследствии Роксана перебралась в подаренное Богданом Хмельницким имение Зеньковский Ключ на Полтавщине. С 1666 года двадцать лет своей жизни Роксана прожила на родине в Молдавии — пока во время одного из польско-молдавских конфликтов не была захвачена польскими жолнерами в плен в крепости Нямц и в 1687 году казнена — как невестка ненавистного ими Богдана Хмельницкого.

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молдавия, богдан хмельницкий, история