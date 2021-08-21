https://ru.sputnik.md/20210821/kishinev-besplatno-sterilizatia-bezdomnye-koshki-44123804.html

В Кишиневе бесплатно стерилизуют бездомных кошек

В Кишиневе бесплатно стерилизуют бездомных кошек

Клиники Кишинева бесплатно стерилизуют бездомных кошек в честь Международного дня бездомных животных

2021-08-21T17:45+0300

2021-08-21T17:45+0300

2021-08-21T17:45+0300

ветеринар

кошки

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КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Ветеринарные клиники Кишинева бесплатно стерилизуют бездомных кошек в честь Международного дня бездомных животных. Об этом сообщает организация "Гуманное сообщество" на своей странице в Facebook.Организаторы ожидают, что около 50 кошек в городе будут стерилизованы по акции.В акции участвуют около десяти столичных ветеринарных клиник в сотрудничестве с общественной организацией по защите животных Гуманное Сообщество."Первая подобная акция прошла 15 августа 2020 года. Ее цель - продемонстрировать важность стерилизации и дать новым клиникам и гражданам возможность познакомиться друг с другом. Есть клиники, которые участвуют с нами уже второй год. Стерилизация начнется 24 августа и продолжится в сентябре", - сообщают организаторы.Чтобы воспользоваться услугой бесплатной стерилизации бездомной кошки, необходимо заполнить анкету или позвонить по телефону или связаться с организаторами.

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2021

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ветеринар, кошки