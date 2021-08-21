https://ru.sputnik.md/20210821/kishinev-besplatno-sterilizatia-bezdomnye-koshki-44123804.html
В Кишиневе бесплатно стерилизуют бездомных кошек
В Кишиневе бесплатно стерилизуют бездомных кошек
Клиники Кишинева бесплатно стерилизуют бездомных кошек в честь Международного дня бездомных животных
2021-08-21T17:45+0300
2021-08-21T17:45+0300
2021-08-21T17:45+0300
ветеринар
кошки
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КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Ветеринарные клиники Кишинева бесплатно стерилизуют бездомных кошек в честь Международного дня бездомных животных. Об этом сообщает организация "Гуманное сообщество" на своей странице в Facebook.Организаторы ожидают, что около 50 кошек в городе будут стерилизованы по акции.В акции участвуют около десяти столичных ветеринарных клиник в сотрудничестве с общественной организацией по защите животных Гуманное Сообщество."Первая подобная акция прошла 15 августа 2020 года. Ее цель - продемонстрировать важность стерилизации и дать новым клиникам и гражданам возможность познакомиться друг с другом. Есть клиники, которые участвуют с нами уже второй год. Стерилизация начнется 24 августа и продолжится в сентябре", - сообщают организаторы.Чтобы воспользоваться услугой бесплатной стерилизации бездомной кошки, необходимо заполнить анкету или позвонить по телефону или связаться с организаторами.
https://ru.sputnik.md/20210313/pervyy-v-gagauzia-priyut-dlya-sobak-otkryli-v-chadyr-lunge-33964133.html
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ветеринар, кошки
В Кишиневе бесплатно стерилизуют бездомных кошек
Международный день бездомных животных празднуется каждую третью субботу августа.
КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Ветеринарные клиники Кишинева бесплатно стерилизуют бездомных кошек в честь Международного дня бездомных животных. Об этом сообщает организация "Гуманное сообщество" на своей странице в Facebook.
Организаторы ожидают, что около 50 кошек в городе будут стерилизованы по акции.
В акции участвуют около десяти столичных ветеринарных клиник в сотрудничестве с общественной организацией по защите животных Гуманное Сообщество.
"Первая подобная акция прошла 15 августа 2020 года. Ее цель - продемонстрировать важность стерилизации и дать новым клиникам и гражданам возможность познакомиться друг с другом. Есть клиники, которые участвуют с нами уже второй год. Стерилизация начнется 24 августа и продолжится в сентябре", - сообщают организаторы.
Чтобы воспользоваться услугой бесплатной стерилизации бездомной кошки, необходимо заполнить анкету или позвонить по телефону или связаться с организаторами.