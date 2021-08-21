https://ru.sputnik.md/20210821/koronavirusnyy-konyunktivit--oslozhnenie-zrenie-covid-44095259.html
Коронавирусный конъюнктивит – одно из осложнений зрения у переболевших COVID
Коронавирусный конъюнктивит – одно из осложнений зрения у переболевших COVID
Врачи советует незамедлительно обратиться за медицинской помощью при ухудшении зрения. 21.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-21T10:17+0300
2021-08-21T10:17+0300
2021-08-21T10:17+0300
коронавирус
врач
зрение
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КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Одним из распространенных симптомов коронавируса на ранней стадии являются проблемы со зрением. Опасность COVID-19 для глаз заключается в том, что вирус способен поражать кровеносные сосуды, вызывая риск образования тромбов и возникновения васкулитов. Чаще всего COVID-19 вызывает коронавирусный конъюнктивит, передает РИА Новости."Слизистая глаза является очень благоприятной средой для коронавируса SARS-CoV-2, поскольку их pH (кислотно-щелочной баланс) совпадает. Из-за этого вирус может длительное время находиться в слизистой глаза, поражая его поверхность. Чаще всего заболевание поражает оба глаза", — объяснила врач-офтальмолог "СМ-Клиника" Арпине Адамян.Симптомами коронавирусного конъюнктивита являются покраснение глаз, выраженный зуд век, светобоязнь, обильное слезотечение, ощущение "песка" или инородного тела в глазах, рези в глазах, отек век, выделения из глаз, затуманивание зрения.Врач рекомендует незамедлительно обращаться к врачу при появлении неприятных симптомов.
https://ru.sputnik.md/20210727/kak-koronavirus-vliyaet-na-slukh-43265887.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
врач, зрение
Коронавирусный конъюнктивит – одно из осложнений зрения у переболевших COVID
Врачи советует незамедлительно обратиться за медицинской помощью при ухудшении зрения.
КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik.
Одним из распространенных симптомов коронавируса на ранней стадии являются проблемы со зрением. Опасность COVID-19 для глаз заключается в том, что вирус способен поражать кровеносные сосуды, вызывая риск образования тромбов и возникновения васкулитов. Чаще всего COVID-19 вызывает коронавирусный конъюнктивит, передает РИА Новости
.
"Слизистая глаза является очень благоприятной средой для коронавируса SARS-CoV-2, поскольку их pH (кислотно-щелочной баланс) совпадает. Из-за этого вирус может длительное время находиться в слизистой глаза, поражая его поверхность. Чаще всего заболевание поражает оба глаза", — объяснила врач-офтальмолог "СМ-Клиника" Арпине Адамян.
Симптомами коронавирусного конъюнктивита являются покраснение глаз, выраженный зуд век, светобоязнь, обильное слезотечение, ощущение "песка" или инородного тела в глазах, рези в глазах, отек век, выделения из глаз, затуманивание зрения.
Врач рекомендует незамедлительно обращаться к врачу при появлении неприятных симптомов.