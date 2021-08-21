Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210821/koronavirusnyy-konyunktivit--oslozhnenie-zrenie-covid-44095259.html
Коронавирусный конъюнктивит – одно из осложнений зрения у переболевших COVID
Коронавирусный конъюнктивит – одно из осложнений зрения у переболевших COVID
Врачи советует незамедлительно обратиться за медицинской помощью при ухудшении зрения. 21.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-21T10:17+0300
2021-08-21T10:17+0300
коронавирус
врач
зрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/123/24/1232485_0:157:2243:1419_1920x0_80_0_0_5089b535e20046f563862f59e7f886b4.jpg
КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Одним из распространенных симптомов коронавируса на ранней стадии являются проблемы со зрением. Опасность COVID-19 для глаз заключается в том, что вирус способен поражать кровеносные сосуды, вызывая риск образования тромбов и возникновения васкулитов. Чаще всего COVID-19 вызывает коронавирусный конъюнктивит, передает РИА Новости."Слизистая глаза является очень благоприятной средой для коронавируса SARS-CoV-2, поскольку их pH (кислотно-щелочной баланс) совпадает. Из-за этого вирус может длительное время находиться в слизистой глаза, поражая его поверхность. Чаще всего заболевание поражает оба глаза", — объяснила врач-офтальмолог "СМ-Клиника" Арпине Адамян.Симптомами коронавирусного конъюнктивита являются покраснение глаз, выраженный зуд век, светобоязнь, обильное слезотечение, ощущение "песка" или инородного тела в глазах, рези в глазах, отек век, выделения из глаз, затуманивание зрения.Врач рекомендует незамедлительно обращаться к врачу при появлении неприятных симптомов.
https://ru.sputnik.md/20210727/kak-koronavirus-vliyaet-na-slukh-43265887.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/123/24/1232485_0:0:2243:1682_1920x0_80_0_0_4e8bd997d0c57d0619c96b2045080575.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
врач, зрение

Коронавирусный конъюнктивит – одно из осложнений зрения у переболевших COVID

10:17 21.08.2021
109
© Sputnik / Vitaly Ankov / Перейти в фотобанкПриморский центр микрохирургии глаза во Владивостоке
Приморский центр микрохирургии глаза во Владивостоке - Sputnik Молдова, 1920, 21.08.2021
© Sputnik / Vitaly Ankov
/
Перейти в фотобанк
Врачи советует незамедлительно обратиться за медицинской помощью при ухудшении зрения.
КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Одним из распространенных симптомов коронавируса на ранней стадии являются проблемы со зрением. Опасность COVID-19 для глаз заключается в том, что вирус способен поражать кровеносные сосуды, вызывая риск образования тромбов и возникновения васкулитов. Чаще всего COVID-19 вызывает коронавирусный конъюнктивит, передает РИА Новости.
"Слизистая глаза является очень благоприятной средой для коронавируса SARS-CoV-2, поскольку их pH (кислотно-щелочной баланс) совпадает. Из-за этого вирус может длительное время находиться в слизистой глаза, поражая его поверхность. Чаще всего заболевание поражает оба глаза", — объяснила врач-офтальмолог "СМ-Клиника" Арпине Адамян.
Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində Sağlamlıq günü adlı tədbir - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
Коронавирус
Как коронавирус влияет на слух
27 июля, 09:02
177
Симптомами коронавирусного конъюнктивита являются покраснение глаз, выраженный зуд век, светобоязнь, обильное слезотечение, ощущение "песка" или инородного тела в глазах, рези в глазах, отек век, выделения из глаз, затуманивание зрения.
Врач рекомендует незамедлительно обращаться к врачу при появлении неприятных симптомов.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:46История Роксаны и Тимофея – детей правителей Молдавии и Украины
10:17Коронавирусный конъюнктивит – одно из осложнений зрения у переболевших COVID
10:15За права категории B - взятка 700 евро: злоумышленникам грозит до шести лет тюрьмы
09:48Где в Кишиневе 21 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:19Байден – об эвакуации из Афганистана: это крупнейший авиамост в истории
08:51Пока все спали: драка на поле, импичмент Байдену и ситуация с COVID-19
08:00Мидриган: борьба с коррупцией – эффективное оружие против любого правительства
07:30В выходные по всей Молдове пройдет марафон вакцинации
07:00Самый точный прогноз погоды: когда снова наступят дожди
00:03Погодные рекорды Молдовы 21 августа
ВчераКрамер: в доме, где растет ребенок, должна звучать классика
ВчераЛюбить при жизни: Лана дель Рей запретила посмертный выпуск своих песен
ВчераФестиваль Koktebel Jazz Party открылся в Крыму
ВчераВсе ближе к заветной цифре: в ЕС рассказали, сколько граждан привито
ВчераПутин: Россия исполнит обязательства по контракту с Украиной на транзит газа
ВчераВандалы снова атаковали памятник воинам Великой Отечественной
ВчераМайя Санду — диаспоре: ваши денежные переводы остаются важной частью экономики Молдовы
ВчераГенпрокуратура раскритиковала перенос дела Илана Шора в другой суд
Вчера"Так удобнее": стала известна окончательная дата встречи Зеленского и Байдена
ВчераВ Приднестровье готовятся к голосованию на выборах в Госдуму РФ