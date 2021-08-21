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ДТП в Калараше: водитель пожертвовал грузовиком ради кошки
ДТП в Калараше: водитель пожертвовал грузовиком ради кошки
Пытался объехать кошку, но въехал в жилой дом - ДТП с участием грузовика в Калараше
2021-08-21T13:03+0300
2021-08-21T13:03+0300
2021-08-21T13:03+0300
общество
калараш
авария
кот
дтп
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КИШИНЕВ, 21 августа - Sputnik. В субботу утром полиция получила сообщение о том, что грузовик врезался в дом в Калараше. Пресс-секретарь полиции Калараша Кристина Викол сообщила Sputnik Moldova, что 33-летний водитель из Кишинева ехал в сторону Унген и на улице Александру чел Бун в Калараше попал в аварию.Все произошло из-за кошки, которую водитель пытался объехать, но не справился с управлением и столкнулся с машиной, припаркованной у ворот, а затем въехал в жилой дом.Тест на содержание алкоголя в крови показал, что водитель не был пьян. По данным полиции, в аварии никто не пострадал.
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калараш, авария, кот, дтп
ДТП в Калараше: водитель пожертвовал грузовиком ради кошки
Авария с участием грузовика и автомобиля такси произошла в субботу в городе Калараш.
КИШИНЕВ, 21 августа - Sputnik.
В субботу утром полиция получила сообщение о том, что грузовик врезался в дом в Калараше. Пресс-секретарь полиции Калараша Кристина Викол сообщила Sputnik Moldova
, что 33-летний водитель из Кишинева ехал в сторону Унген и на улице Александру чел Бун в Калараше попал в аварию.
Все произошло из-за кошки, которую водитель пытался объехать, но не справился с управлением и столкнулся с машиной, припаркованной у ворот, а затем въехал в жилой дом.
Тест на содержание алкоголя в крови показал, что водитель не был пьян. По данным полиции, в аварии никто не пострадал.