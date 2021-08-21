Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210821/koshka-vekhal-dom-dtp-gruzovik-kalarash-44116955.html
ДТП в Калараше: водитель пожертвовал грузовиком ради кошки
ДТП в Калараше: водитель пожертвовал грузовиком ради кошки
Пытался объехать кошку, но въехал в жилой дом - ДТП с участием грузовика в Калараше
2021-08-21T13:03+0300
2021-08-21T13:03+0300
общество
калараш
авария
кот
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/15/44114264_197:0:1221:576_1920x0_80_0_0_6421e36daeee870b5b4bad84a32f7ea4.jpg
КИШИНЕВ, 21 августа - Sputnik. В субботу утром полиция получила сообщение о том, что грузовик врезался в дом в Калараше. Пресс-секретарь полиции Калараша Кристина Викол сообщила Sputnik Moldova, что 33-летний водитель из Кишинева ехал в сторону Унген и на улице Александру чел Бун в Калараше попал в аварию.Все произошло из-за кошки, которую водитель пытался объехать, но не справился с управлением и столкнулся с машиной, припаркованной у ворот, а затем въехал в жилой дом.Тест на содержание алкоголя в крови показал, что водитель не был пьян. По данным полиции, в аварии никто не пострадал.
калараш
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александрина Киртоакэ
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
Александрина Киртоакэ
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/15/44114264_325:0:1093:576_1920x0_80_0_0_154e9407d009fca2f9331ed2566876b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
калараш, авария, кот, дтп

ДТП в Калараше: водитель пожертвовал грузовиком ради кошки

13:03 21.08.2021
121
© Photo : Inspectoratul de Poliție CălărașiA intrat cu un camion într-o casă din Călărași
A intrat cu un camion într-o casă din Călărași - Sputnik Молдова, 1920, 21.08.2021
© Photo : Inspectoratul de Poliție Călărași
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
Авария с участием грузовика и автомобиля такси произошла в субботу в городе Калараш.
КИШИНЕВ, 21 августа - Sputnik. В субботу утром полиция получила сообщение о том, что грузовик врезался в дом в Калараше. Пресс-секретарь полиции Калараша Кристина Викол сообщила Sputnik Moldova, что 33-летний водитель из Кишинева ехал в сторону Унген и на улице Александру чел Бун в Калараше попал в аварию.
© Photo : Inspectoratul de Poliție CălărașiA intrat cu un camion într-o casă din Călărași
A intrat cu un camion într-o casă din Călărași - Sputnik Молдова, 1920, 21.08.2021
A intrat cu un camion într-o casă din Călărași
© Photo : Inspectoratul de Poliție Călărași
Все произошло из-за кошки, которую водитель пытался объехать, но не справился с управлением и столкнулся с машиной, припаркованной у ворот, а затем въехал в жилой дом.
© Photo : oferit de Olya OdisseyaA intrat cu un camion într-o casă din Călărași
A intrat cu un camion într-o casă din Călărași - Sputnik Молдова, 1920, 21.08.2021
A intrat cu un camion într-o casă din Călărași
© Photo : oferit de Olya Odisseya
Тест на содержание алкоголя в крови показал, что водитель не был пьян. По данным полиции, в аварии никто не пострадал.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:31Все по стандарту: как активисты "Тіл майданы" используют методички из Украины
13:03ДТП в Калараше: водитель пожертвовал грузовиком ради кошки
12:38В селе Тушкурены восстановлен и открыт мемориал погибшим воинам
12:11Движение по улице Крянгэ будет восстановлено
11:43Эффектная ночная тренировка: военные и полиция прошли маршем по Центральной площади
11:14В Афганистане готовится новая система управления
10:46История Роксаны и Тимофея – детей правителей Молдавии и Украины
10:17Коронавирусный конъюнктивит – одно из осложнений зрения у переболевших COVID
10:15За права категории B - взятка 700 евро: злоумышленникам грозит до шести лет тюрьмы
09:48Где в Кишиневе 21 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:19Байден – об эвакуации из Афганистана: это крупнейший авиамост в истории
08:51Пока все спали: драка на поле, импичмент Байдену и ситуация с COVID-19
08:00Мидриган: борьба с коррупцией – эффективное оружие против любого правительства
07:30В выходные по всей Молдове пройдет марафон вакцинации
07:00Самый точный прогноз погоды: когда снова наступят дожди
00:03Погодные рекорды Молдовы 21 августа
ВчераКрамер: в доме, где растет ребенок, должна звучать классика
ВчераЛюбить при жизни: Лана дель Рей запретила посмертный выпуск своих песен
ВчераФестиваль Koktebel Jazz Party открылся в Крыму
ВчераВсе ближе к заветной цифре: в ЕС рассказали, сколько граждан привито