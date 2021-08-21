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Мидриган: борьба с коррупцией – эффективное оружие против любого правительства
Мидриган: борьба с коррупцией – эффективное оружие против любого правительства
Мидриган борьба с коррупцией – эффективное оружие против любого правительства
2021-08-21T08:00+0300
2021-08-21T08:00+0300
2021-08-21T08:00+0300
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Мидриган: борьба с коррупцией – эффективное оружие против любого правительства
Мидриган: борьба с коррупцией – эффективное оружие против любого правительства
Разделение власти является первейшим принципом демократического государства. Насколько государство демократично, характеризуется разделением власти на парламент, правительство и судебную систему. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области права, адвокат, доцент Университета имени Константина Стере, бывший прокурор Павел Мидриган.По мнению Мидригана, правительство не имеет никакого отношения к судебной системе, кроме случая утверждения для этой системы отдельного бюджета. В 2016 году с пафосом инвестировали несколько миллионов в создание нового закона о прокуратуре, где эксперты Венецианской комиссии четко определили порядок назначения генерального прокурора.
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Валентина Топоривская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио, в молдове
Мидриган: борьба с коррупцией – эффективное оружие против любого правительства
Эксперт в области права напомнил о базовом принципе разделения власти, рассказал об отношениях правительства и судебной системы и высмеял заявления молдавских политиков.
Разделение власти является первейшим принципом демократического государства. Насколько государство демократично, характеризуется разделением власти на парламент, правительство и судебную систему. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал эксперт в области права, адвокат, доцент Университета имени Константина Стере, бывший прокурор Павел Мидриган.
"Правительство не может указывать пальцем на другую такую же ветвь власти. Они, как братья и сестры, сидят за одним столом, поэтому, когда глава правительства указывает на судебную систему, это просто неприлично. Это неприлично с юридической точки зрения, поскольку судебная власть обладает своей структурой. Гарантом этого является Конституция, где четко прописано, как назначать судей", - говорит эксперт.
По мнению Мидригана, правительство не имеет никакого отношения к судебной системе, кроме случая утверждения для этой системы отдельного бюджета. В 2016 году с пафосом инвестировали несколько миллионов в создание нового закона о прокуратуре, где эксперты Венецианской комиссии четко определили порядок назначения генерального прокурора.
"Этот порядок гарантирует независимость судебной системы. Декларации молдавских политиков за все эти годы можно сравнить с анекдотами. Недовольство присутствует, поскольку новая власть пришла на волне борьбы с коррупцией. А под лозунгом борьбы с коррупцией можно сместить правительство любой страны", - заключил собеседник.