https://ru.sputnik.md/20210821/midrigan-borba-s-korruptsiey--effektivnoe-oruzhie-protiv-lyubogo-pravitelstva-44042155.html

Мидриган: борьба с коррупцией – эффективное оружие против любого правительства

Мидриган: борьба с коррупцией – эффективное оружие против любого правительства

Мидриган борьба с коррупцией – эффективное оружие против любого правительства

2021-08-21T08:00+0300

2021-08-21T08:00+0300

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Мидриган: борьба с коррупцией – эффективное оружие против любого правительства Мидриган: борьба с коррупцией – эффективное оружие против любого правительства

Разделение власти является первейшим принципом демократического государства. Насколько государство демократично, характеризуется разделением власти на парламент, правительство и судебную систему. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области права, адвокат, доцент Университета имени Константина Стере, бывший прокурор Павел Мидриган.По мнению Мидригана, правительство не имеет никакого отношения к судебной системе, кроме случая утверждения для этой системы отдельного бюджета. В 2016 году с пафосом инвестировали несколько миллионов в создание нового закона о прокуратуре, где эксперты Венецианской комиссии четко определили порядок назначения генерального прокурора.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

экспертиза, подкасты, аудио, в молдове