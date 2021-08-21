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Молдавский селекционер выводит уникальные сорта винограда
Молдавский селекционер выводит уникальные сорта винограда
Смотрите на видео, как житель Молдовы вывел виноград, кисти которого весят по 5 килограммов
2021-08-21T15:47+0300
2021-08-21T16:06+0300
видео
в молдове
виноград
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Селекционеру из Молдовы удалось создать сорт винограда, каждая ягода которого превышает размеры спичечного коробка.Речь идет об Иване Цуркане из села Копанка Каушанского района Молдовы, получившего путем скрещивания более 400 новых сортов винограда. Некоторые из них заинтересовали садоводов в нескольких странах мира. Таким образом, виноград Ивана Цуркана растет ныне в Индонезии, Японии, на Мадагаскаре. Все это стало результатом двадцатилетних экспериментов. В свое время работавший учителем физики и математики в сельской школе, Цуркан решился оставить педагогику ради реализации давней мечты - создать сорт винограда, устойчивого к морозам и болезням. И вот к сегодняшнему дню им выведены по-настоящему уникальные сорта винограда, как, например, "Сон Дианы", который Цуркан назвал в честь своей дочери.
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Александрина Киртоакэ
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Александрина Киртоакэ
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Молдавский селекционер выводит уникальные сорта винограда
Молдавский селекционер выводит уникальные сорта винограда
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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60
в молдове, виноград, видео

Молдавский селекционер выводит уникальные сорта винограда

15:47 21.08.2021 (обновлено: 16:06 21.08.2021)
67
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
Смотрите видео Sputnik о том, как выглядит виноград, грозди которого весят по пять килограммов.
Селекционеру из Молдовы удалось создать сорт винограда, каждая ягода которого превышает размеры спичечного коробка.
Речь идет об Иване Цуркане из села Копанка Каушанского района Молдовы, получившего путем скрещивания более 400 новых сортов винограда. Некоторые из них заинтересовали садоводов в нескольких странах мира.
Таким образом, виноград Ивана Цуркана растет ныне в Индонезии, Японии, на Мадагаскаре. Все это стало результатом двадцатилетних экспериментов. В свое время работавший учителем физики и математики в сельской школе, Цуркан решился оставить педагогику ради реализации давней мечты - создать сорт винограда, устойчивого к морозам и болезням. И вот к сегодняшнему дню им выведены по-настоящему уникальные сорта винограда, как, например, "Сон Дианы", который Цуркан назвал в честь своей дочери.
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