https://ru.sputnik.md/20210821/moldavskiy-selektsioner-vyvodit-unikalnye-sorta-vinograda-44108212.html

Молдавский селекционер выводит уникальные сорта винограда

Молдавский селекционер выводит уникальные сорта винограда

Смотрите на видео, как житель Молдовы вывел виноград, кисти которого весят по 5 килограммов

2021-08-21T15:47+0300

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видео

в молдове

виноград

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Селекционеру из Молдовы удалось создать сорт винограда, каждая ягода которого превышает размеры спичечного коробка.Речь идет об Иване Цуркане из села Копанка Каушанского района Молдовы, получившего путем скрещивания более 400 новых сортов винограда. Некоторые из них заинтересовали садоводов в нескольких странах мира. Таким образом, виноград Ивана Цуркана растет ныне в Индонезии, Японии, на Мадагаскаре. Все это стало результатом двадцатилетних экспериментов. В свое время работавший учителем физики и математики в сельской школе, Цуркан решился оставить педагогику ради реализации давней мечты - создать сорт винограда, устойчивого к морозам и болезням. И вот к сегодняшнему дню им выведены по-настоящему уникальные сорта винограда, как, например, "Сон Дианы", который Цуркан назвал в честь своей дочери.

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2021

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в молдове, виноград, видео