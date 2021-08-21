https://ru.sputnik.md/20210821/moldova-proydet-marafon-vaktsinatsii-44104282.html

В выходные по всей Молдове пройдет марафон вакцинации

В выходные по всей Молдове пройдет марафон вакцинации

Марафон вакцинации в Молдове 21-22 августа

2021-08-21T07:30+0300

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коронавирус

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Марафоны вакцинации от COVID-19 под девизом "Идем в школу безопасно" пройдут 21-22 августа во всех регионах страны, об этом сообщили в Минздраве. На марафоны особенно приглашаются учителя, другие сотрудники системы образования, родители школьников. В столице мероприятия по иммунизации начались в пятницу и продлятся на выходные, об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.Он отметил, что уже в первый день марафона "Идем в школу безопасно" в Кишиневе было вакцинировано более 380 человек.Вакцинация проводится без предварительной записи, только при предъявлении удостоверения личности. Вакцины, используемые во время марафонов, безопасны и эффективны.На сегодняшний день в Молдове было использовано 1 211 354 дозы прививок.

https://ru.sputnik.md/20210816/politsiya-kontrol-soblyudeni-meri-covid-19-43937380.html

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