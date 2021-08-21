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В выходные по всей Молдове пройдет марафон вакцинации
В выходные по всей Молдове пройдет марафон вакцинации
Марафон вакцинации в Молдове 21-22 августа
2021-08-21T07:30+0300
2021-08-21T07:30+0300
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КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Марафоны вакцинации от COVID-19 под девизом "Идем в школу безопасно" пройдут 21-22 августа во всех регионах страны, об этом сообщили в Минздраве. На марафоны особенно приглашаются учителя, другие сотрудники системы образования, родители школьников. В столице мероприятия по иммунизации начались в пятницу и продлятся на выходные, об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.Он отметил, что уже в первый день марафона "Идем в школу безопасно" в Кишиневе было вакцинировано более 380 человек.Вакцинация проводится без предварительной записи, только при предъявлении удостоверения личности. Вакцины, используемые во время марафонов, безопасны и эффективны.На сегодняшний день в Молдове было использовано 1 211 354 дозы прививок.
https://ru.sputnik.md/20210816/politsiya-kontrol-soblyudeni-meri-covid-19-43937380.html
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в молдове, молдова

В выходные по всей Молдове пройдет марафон вакцинации

07:30 21.08.2021
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© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 21.08.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Граждан Молдовы вновь призывают массово пойти на иммунизацию.
КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Марафоны вакцинации от COVID-19 под девизом "Идем в школу безопасно" пройдут 21-22 августа во всех регионах страны, об этом сообщили в Минздраве.
На марафоны особенно приглашаются учителя, другие сотрудники системы образования, родители школьников.
"Акции будут проходить в пунктах вакцинации в районных и местных учреждениях первичной медико-санитарной помощи с 8.00 до 18.00", - уточнили в Минздраве.
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В столице мероприятия по иммунизации начались в пятницу и продлятся на выходные, об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.
"Мы решили продлить акцию вакцинации еще на один день, поэтому марафон для учителей продолжится в субботу и воскресенье в Муниципальном центре вакцинации (ул. Петру Рареша, 18)", - уточнил градоначальник.
Он отметил, что уже в первый день марафона "Идем в школу безопасно" в Кишиневе было вакцинировано более 380 человек.
Вакцинация проводится без предварительной записи, только при предъявлении удостоверения личности. Вакцины, используемые во время марафонов, безопасны и эффективны.
На сегодняшний день в Молдове было использовано 1 211 354 дозы прививок.
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