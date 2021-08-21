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Угодили на мотоцикле в колодец: двое молодых людей доставлены в больницу
Угодили на мотоцикле в колодец: двое молодых людей доставлены в больницу
Водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в колодец на обочине дороги
2021-08-21T18:55+0300
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КИШИНЕВ, 21 августа - Sputnik. Авария произошла около 14.00 в селе Скэиень Дондюшанского района. В полицию обратилась женщина. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что за рулем мотоцикла с коляской находился 26-летний мужчина, а в качестве пассажира у него была 19-летняя девушка.По словам пресс-секретаря Дондюшанской полиции Светланы Талпа, водитель мотоцикла при неизвестных обстоятельствах не справился с управлением и врезался в колодец на обочине дороги.И водителю мотоцикла, и пассажирке потребовалась медицинская помощь, и их доставили в районную больницу Дондюшан. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства аварии.
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авария, дтп

Угодили на мотоцикле в колодец: двое молодых людей доставлены в больницу

18:55 21.08.2021
127
© Photo : Facebook / Direcţia de Poliţie a mun.ChişinăuПолиция
Полиция - Sputnik Молдова, 1920, 21.08.2021
© Photo : Facebook / Direcţia de Poliţie a mun.Chişinău
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
Два молодых человека попали в больницу с различными травмами после того, как мотоцикл, в котором они находились, сильно ударился о колодец.
КИШИНЕВ, 21 августа - Sputnik. Авария произошла около 14.00 в селе Скэиень Дондюшанского района. В полицию обратилась женщина. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что за рулем мотоцикла с коляской находился 26-летний мужчина, а в качестве пассажира у него была 19-летняя девушка.
© Photo : Inspectoratul de Poliție DondușeniДва молодых человека попали в больницу с различными травмами после ДТП
Два молодых человека попали в больницу с различными травмами после ДТП - Sputnik Молдова, 1920, 21.08.2021
Два молодых человека попали в больницу с различными травмами после ДТП
© Photo : Inspectoratul de Poliție Dondușeni
По словам пресс-секретаря Дондюшанской полиции Светланы Талпа, водитель мотоцикла при неизвестных обстоятельствах не справился с управлением и врезался в колодец на обочине дороги.
© Photo : Inspectoratul de Poliție DondușeniAccident grav la Dondușeni: O motocicletă s-a izbit violent într-o fântână
Accident grav la Dondușeni: O motocicletă s-a izbit violent într-o fântână - Sputnik Молдова, 1920, 21.08.2021
Accident grav la Dondușeni: O motocicletă s-a izbit violent într-o fântână
© Photo : Inspectoratul de Poliție Dondușeni
И водителю мотоцикла, и пассажирке потребовалась медицинская помощь, и их доставили в районную больницу Дондюшан. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства аварии.
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