https://ru.sputnik.md/20210821/mototsikl-kolodets-dvoe-molodykh-lyudey-bolnitsu-44125236.html

Угодили на мотоцикле в колодец: двое молодых людей доставлены в больницу

Угодили на мотоцикле в колодец: двое молодых людей доставлены в больницу

Водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в колодец на обочине дороги

2021-08-21T18:55+0300

2021-08-21T18:55+0300

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общество

авария

дтп

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КИШИНЕВ, 21 августа - Sputnik. Авария произошла около 14.00 в селе Скэиень Дондюшанского района. В полицию обратилась женщина. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что за рулем мотоцикла с коляской находился 26-летний мужчина, а в качестве пассажира у него была 19-летняя девушка.По словам пресс-секретаря Дондюшанской полиции Светланы Талпа, водитель мотоцикла при неизвестных обстоятельствах не справился с управлением и врезался в колодец на обочине дороги.И водителю мотоцикла, и пассажирке потребовалась медицинская помощь, и их доставили в районную больницу Дондюшан. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства аварии.

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2021

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авария, дтп