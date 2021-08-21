https://ru.sputnik.md/20210821/mototsikl-kolodets-dvoe-molodykh-lyudey-bolnitsu-44125236.html
Угодили на мотоцикле в колодец: двое молодых людей доставлены в больницу
Угодили на мотоцикле в колодец: двое молодых людей доставлены в больницу
Водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в колодец на обочине дороги
2021-08-21T18:55+0300
2021-08-21T18:55+0300
2021-08-21T18:55+0300
общество
авария
дтп
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КИШИНЕВ, 21 августа - Sputnik. Авария произошла около 14.00 в селе Скэиень Дондюшанского района. В полицию обратилась женщина. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что за рулем мотоцикла с коляской находился 26-летний мужчина, а в качестве пассажира у него была 19-летняя девушка.По словам пресс-секретаря Дондюшанской полиции Светланы Талпа, водитель мотоцикла при неизвестных обстоятельствах не справился с управлением и врезался в колодец на обочине дороги.И водителю мотоцикла, и пассажирке потребовалась медицинская помощь, и их доставили в районную больницу Дондюшан. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства аварии.
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Александрина Киртоакэ
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
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авария, дтп
Угодили на мотоцикле в колодец: двое молодых людей доставлены в больницу
Два молодых человека попали в больницу с различными травмами после того, как мотоцикл, в котором они находились, сильно ударился о колодец.
КИШИНЕВ, 21 августа - Sputnik. Авария произошла около 14.00 в селе Скэиень Дондюшанского района. В полицию обратилась женщина. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что за рулем мотоцикла с коляской находился 26-летний мужчина, а в качестве пассажира у него была 19-летняя девушка.
По словам пресс-секретаря Дондюшанской полиции Светланы Талпа, водитель мотоцикла при неизвестных обстоятельствах не справился с управлением и врезался в колодец на обочине дороги.
И водителю мотоцикла, и пассажирке потребовалась медицинская помощь, и их доставили в районную больницу Дондюшан. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства аварии.