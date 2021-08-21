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Как прошла ночная репетиция парада ко Дню независимости Молдовы
Как прошла ночная репетиция парада ко Дню независимости Молдовы
Как прошла ночная репетиция парада ко Дню независимости Молдовы
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фотолента, фото, кишинев, военный парад

Как прошла ночная репетиция парада ко Дню независимости Молдовы

14:50 21.08.2021 (обновлено: 15:37 21.08.2021)
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С пятницы на субботу на площади Великого национального собрания состоялась репетиция военного парада.
© Sputnik / Anatolii Kiriak

Военнослужащие Национальной армии, а также сотрудники Министерства внутренних дел провели минувшим вечером первую тренировку на площади Великого национального собрания.

Военнослужащие Национальной армии, а также сотрудники Министерства внутренних дел провели минувшим вечером первую тренировку на площади Великого национального собрания. - Sputnik Молдова
1/10
© Sputnik / Anatolii Kiriak

Военнослужащие Национальной армии, а также сотрудники Министерства внутренних дел провели минувшим вечером первую тренировку на площади Великого национального собрания.

© Sputnik / Anatolii Kiriak

Репетиция проходила в рамках подготовки к военному параду по случаю 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова.

Репетиция проходила в рамках подготовки к военному параду по случаю 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова. - Sputnik Молдова
2/10
© Sputnik / Anatolii Kiriak

Репетиция проходила в рамках подготовки к военному параду по случаю 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова.

© Sputnik / Anatolii Kiriak

В общей сложности 800 солдат и 420 служащих из МВД почти два часа маршировали по центру Кишинева.

В общей сложности 800 солдат и 420 служащих из МВД почти два часа маршировали по центру Кишинева. - Sputnik Молдова
3/10
© Sputnik / Anatolii Kiriak

В общей сложности 800 солдат и 420 служащих из МВД почти два часа маршировали по центру Кишинева.

© Sputnik / Anatolii Kiriak

Тренировки проходили совместно с оркестрами Национальной армии и Министерства внутренних дел.

Тренировки проходили совместно с оркестрами Национальной армии и Министерства внутренних дел. - Sputnik Молдова
4/10
© Sputnik / Anatolii Kiriak

Тренировки проходили совместно с оркестрами Национальной армии и Министерства внутренних дел.

© Sputnik / Anatolii Kiriak

Репетиция парада началась около 23.00 в пятницу и длилось почти до 2.00 субботы.

Репетиция парада началась около 23.00 в пятницу и длилось почти до 2.00 субботы. - Sputnik Молдова
5/10
© Sputnik / Anatolii Kiriak

Репетиция парада началась около 23.00 в пятницу и длилось почти до 2.00 субботы.

© Sputnik / Anatolii Kiriak

Молдавские военные во время ночной репетиции.

Молдавские военные во время ночной репетиции. - Sputnik Молдова
6/10
© Sputnik / Anatolii Kiriak

Молдавские военные во время ночной репетиции.

© Sputnik / Anatolii Kiriak

На параде Министерство внутренних дел будет представлено подразделениями Генерального инспектората полиции, войсками карабинеров, бригадой специального назначения Fulger, Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, Генерального инспектората пограничной полиции, а также студентами Академии полиции "Штефан чел Маре".

На параде Министерство внутренних дел будет представлено подразделениями Генерального инспектората полиции, войсками карабинеров, бригадой специального назначения Fulger, Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, Генерального инспектората пограничной полиции, а также студентами Академии полиции &quot;Штефан чел Маре&quot;. - Sputnik Молдова
7/10
© Sputnik / Anatolii Kiriak

На параде Министерство внутренних дел будет представлено подразделениями Генерального инспектората полиции, войсками карабинеров, бригадой специального назначения Fulger, Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, Генерального инспектората пограничной полиции, а также студентами Академии полиции "Штефан чел Маре".

© Sputnik / Anatolii Kiriak

Для большинства военнослужащих репетиция парада проходила впервые.

Для большинства военнослужащих репетиция парада проходила впервые. - Sputnik Молдова
8/10
© Sputnik / Anatolii Kiriak

Для большинства военнослужащих репетиция парада проходила впервые.

© Sputnik / Anatolii Kiriak

На время мероприятия часть центра Кишинева была перекрыта.

На время мероприятия часть центра Кишинева была перекрыта. - Sputnik Молдова
9/10
© Sputnik / Anatolii Kiriak

На время мероприятия часть центра Кишинева была перекрыта.

© Sputnik / Anatolii Kiriak

Военный парад состоится в День Независимости 27 августа, на площади Великого национального собрания.

Военный парад состоится в День Независимости 27 августа, на площади Великого национального собрания. - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Anatolii Kiriak

Военный парад состоится в День Независимости 27 августа, на площади Великого национального собрания.

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