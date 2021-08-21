Как прошла ночная репетиция парада ко Дню независимости Молдовы

Военнослужащие Национальной армии, а также сотрудники Министерства внутренних дел провели минувшим вечером первую тренировку на площади Великого национального собрания.
Военнослужащие Национальной армии, а также сотрудники Министерства внутренних дел провели минувшим вечером первую тренировку на площади Великого национального собрания.
Репетиция проходила в рамках подготовки к военному параду по случаю 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова.
Репетиция проходила в рамках подготовки к военному параду по случаю 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова.
В общей сложности 800 солдат и 420 служащих из МВД почти два часа маршировали по центру Кишинева.
В общей сложности 800 солдат и 420 служащих из МВД почти два часа маршировали по центру Кишинева.
Тренировки проходили совместно с оркестрами Национальной армии и Министерства внутренних дел.
Тренировки проходили совместно с оркестрами Национальной армии и Министерства внутренних дел.
Репетиция парада началась около 23.00 в пятницу и длилось почти до 2.00 субботы.
Репетиция парада началась около 23.00 в пятницу и длилось почти до 2.00 субботы.
Молдавские военные во время ночной репетиции.
Молдавские военные во время ночной репетиции.
На параде Министерство внутренних дел будет представлено подразделениями Генерального инспектората полиции, войсками карабинеров, бригадой специального назначения Fulger, Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, Генерального инспектората пограничной полиции, а также студентами Академии полиции "Штефан чел Маре".
На параде Министерство внутренних дел будет представлено подразделениями Генерального инспектората полиции, войсками карабинеров, бригадой специального назначения Fulger, Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, Генерального инспектората пограничной полиции, а также студентами Академии полиции "Штефан чел Маре".
Для большинства военнослужащих репетиция парада проходила впервые.
Для большинства военнослужащих репетиция парада проходила впервые.
На время мероприятия часть центра Кишинева была перекрыта.
На время мероприятия часть центра Кишинева была перекрыта.
Военный парад состоится в День Независимости 27 августа, на площади Великого национального собрания.
Военный парад состоится в День Независимости 27 августа, на площади Великого национального собрания.