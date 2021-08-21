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Погодные рекорды Молдовы 21 августа
Погодные рекорды Молдовы 21 августа
Погодные рекорды Молдовы 21 августа
2021-08-21T00:03+0300
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КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Самое холодное 21 августа на территории Молдовы было зарегистрировано в конце XIX века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1899 году в этот день воздух прогрелся всего до +8,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум 21 августа зафиксировали в 2000 году. Тогда термометры показали +37,6 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,2 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Погодные рекорды Молдовы 21 августа

00:03 21.08.2021
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© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Самое холодное 21 августа на территории Молдовы было зарегистрировано в конце XIX века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1899 году в этот день воздух прогрелся всего до +8,4 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 21 августа зафиксировали в 2000 году. Тогда термометры показали +37,6 градуса.
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Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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00:03Погодные рекорды Молдовы 21 августа
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