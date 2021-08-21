https://ru.sputnik.md/20210821/pogodnye-rekordy-moldovy-21-avgusta-44107111.html
Погодные рекорды Молдовы 21 августа
Погодные рекорды Молдовы 21 августа
Погодные рекорды Молдовы 21 августа
2021-08-21T00:03+0300
2021-08-21T00:03+0300
2021-08-21T00:03+0300
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КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Самое холодное 21 августа на территории Молдовы было зарегистрировано в конце XIX века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1899 году в этот день воздух прогрелся всего до +8,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум 21 августа зафиксировали в 2000 году. Тогда термометры показали +37,6 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,2 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210402/Goryacho-kholodno-kak-amerikantsy-formatiruyut-mir-igraya-na-teme-klimata-34230708.html
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климат, погода, рекорды, в молдове
Погодные рекорды Молдовы 21 августа
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Самое холодное 21 августа на территории Молдовы было зарегистрировано в конце XIX века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1899 году в этот день воздух прогрелся всего до +8,4 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 21 августа зафиксировали в 2000 году. Тогда термометры показали +37,6 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.