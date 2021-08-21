https://ru.sputnik.md/20210821/pogodnye-rekordy-moldovy-21-avgusta-44107111.html

Погодные рекорды Молдовы 21 августа

Погодные рекорды Молдовы 21 августа

Погодные рекорды Молдовы 21 августа

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КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Самое холодное 21 августа на территории Молдовы было зарегистрировано в конце XIX века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1899 году в этот день воздух прогрелся всего до +8,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум 21 августа зафиксировали в 2000 году. Тогда термометры показали +37,6 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,2 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210402/Goryacho-kholodno-kak-amerikantsy-formatiruyut-mir-igraya-na-teme-klimata-34230708.html

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2021

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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