https://ru.sputnik.md/20210821/poka-vse-spali-draka-na-pole-impichment-baydenu-i-situatsiya-s-covid-19-44111812.html

Пока все спали: драка на поле, импичмент Байдену и ситуация с COVID-19

Пока все спали: драка на поле, импичмент Байдену и ситуация с COVID-19

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире. 21.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-21T08:51+0300

2021-08-21T08:51+0300

2021-08-21T09:12+0300

драка

сша

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общество

в мире

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КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Футбольный матч "Петрокуб" - "Зимбру" прошел с громким скандалом. После первого тайма полузащитники Евгений Кочук и Михай Плэтика решили выяснить отношения, устроив потасовку на футбольном поле. Кочук продемонстрировал неспортивное поведение, ударив Плэтику, потасовка быстро переросла в массовую, в драку были вовлечены футболисты обеих команд. Конфликт между двумя футболистами не остался незамеченным рефери Петром Стояновым, который продемонстрировал красную карточку Евгению Кочуку, после чего спортсмен покинул поле. Инцидент может поставить под сомнение дальнейшее участие Кочука в матчах Национального дивизиона Молдовы.В США внесли проект об импичменте БайденуКонгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила конгрессу объявить три импичмента президенту США Джо Байдену, передает РИА Новости."За семь коротких месяцев президентства Джо Байдена Америка утратила уважение всего мира. Доказательства очевидны, а его действия настолько вопиющи, что ему необходимо объявить импичмент", — говорится в заявлении конгрессвумен.Марджори Тейлор Грин сообщила, что внесла на рассмотрение конгресса проекты резолюций об отстранении Байдена от власти за то, что тот якобы оставил десять тысяч американцев под властью афганского движения "Талибан"*.Она также утверждает, что президент нарушил иммиграционное законодательство, допустив кризис на южной границе США, и присвоил себе законодательные полномочия вопреки позиции верховного суда, продлив мораторий на выселение арендаторов жилья.Ее инициатива имеет мало шансов на успех в конгрессе, где обе палаты контролируют соратники Байдена по Демократической партии.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииСитуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 210,8 миллиона.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 210 829 653. Из них 4 414 877 скончались.На первой строчке по числу инфицированных – США (37 613 597). Следом идут Индия (32 358 829) и Бразилия (20 528 099).В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 407 новых случаев инфицирования COVID-19.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерло восемь человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6338.

https://ru.sputnik.md/20210818/sozhaleniy-net-bayden-nazval-vyvod-voysk-afganistana-pravilnym-resheniem-44015664.html

https://ru.sputnik.md/20210820/mnenie-spetsialista-pochemu-koronavirus-vnov-kosit-zhiteley-moldovy-44037127.html

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драка, сша, футболист, в мире