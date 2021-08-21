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https://ru.sputnik.md/20210821/posolstvo-rossii-akt-vandalizm-selo-kopach-44125537.html
Посольство России отреагировало на акт вандализма в селе Копач
Посольство России отреагировало на акт вандализма в селе Копач
Разбита мемориальная доска на памятнике десантникам, которые в 1944 году первыми вышли на госграницу СССР близ реки Прут. 21.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-21T19:22+0300
2021-08-21T19:22+0300
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вандализм
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КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Посольство России в Молдове потребовало реакции правоохранительных органов на разрушение памятника воинам Великой отечественной войны."Провокационная выходка вандалов в селе Корпач Единецкого района заслуживает справедливой реакции молдавских правоохранительных органов", - заявили в посольстве РФ.Неизвестные вандалы разрушили памятный знак в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии, первой вышедшей на государственную границу в районе реки Прут в марте 1944 года.
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Евгений Чебан
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посольство россии в молдове, в молдове, вандализм

Посольство России отреагировало на акт вандализма в селе Копач

19:22 21.08.2021
178
© Sputnik / Mihai CarausAmbasada Federatiei Ruse în Moldova
Ambasada Federatiei Ruse în Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 21.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Разбита мемориальная доска на памятнике десантникам, которые в 1944 году первыми вышли на госграницу СССР близ реки Прут.
КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Посольство России в Молдове потребовало реакции правоохранительных органов на разрушение памятника воинам Великой отечественной войны.
"Провокационная выходка вандалов в селе Корпач Единецкого района заслуживает справедливой реакции молдавских правоохранительных органов", - заявили в посольстве РФ.
Неизвестные вандалы разрушили памятный знак в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии, первой вышедшей на государственную границу в районе реки Прут в марте 1944 года.
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