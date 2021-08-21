https://ru.sputnik.md/20210821/predprinimatel-sotsseti-prodat-20-tonn-rels-zhdm-44119562.html

Предприниматель из Бричан пытался через соцсети продать 20 тонн рельс ЖДМ

Предприниматель из Бричан пытался через соцсети продать 20 тонн рельс ЖДМ

Предприниматель из Бричан пытался через социальные сети продать 20 тонн рельс ЖДМ

2021-08-21T14:22+0300

2021-08-21T14:22+0300

2021-08-21T14:22+0300

железная дорога

металлолом

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Сотрудники Национального инспектората расследований обнаружили более 20 тонн железнодорожных рельс, принадлежащих Железной дороге Молдовы, которые предприниматель собирался продать на металлолом. Реализовать свой товар торговец намеревался через соцсети, сообщает пресс-служба Генинспектората полиции.Полицейские из Бричан установили, что на территории здания компании хранилось и выставлялось на продажу более 20 тонн бывших в употреблении рельсов разных размеров, без каких-либо документов, подтверждающих их происхождение.В отношении предпринимателя проведут расследование в соответствии со статьей 191 Уголовного кодекса Республики Молдова.

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2021

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железная дорога, металлолом, в молдове