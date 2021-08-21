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https://ru.sputnik.md/20210821/predprinimatel-sotsseti-prodat-20-tonn-rels-zhdm-44119562.html
Предприниматель из Бричан пытался через соцсети продать 20 тонн рельс ЖДМ
Предприниматель из Бричан пытался через соцсети продать 20 тонн рельс ЖДМ
Предприниматель из Бричан пытался через социальные сети продать 20 тонн рельс ЖДМ
2021-08-21T14:22+0300
2021-08-21T14:22+0300
железная дорога
металлолом
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Сотрудники Национального инспектората расследований обнаружили более 20 тонн железнодорожных рельс, принадлежащих Железной дороге Молдовы, которые предприниматель собирался продать на металлолом. Реализовать свой товар торговец намеревался через соцсети, сообщает пресс-служба Генинспектората полиции.Полицейские из Бричан установили, что на территории здания компании хранилось и выставлялось на продажу более 20 тонн бывших в употреблении рельсов разных размеров, без каких-либо документов, подтверждающих их происхождение.В отношении предпринимателя проведут расследование в соответствии со статьей 191 Уголовного кодекса Республики Молдова.
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Евгений Чебан
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железная дорога, металлолом, в молдове

Предприниматель из Бричан пытался через соцсети продать 20 тонн рельс ЖДМ

14:22 21.08.2021
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© Sputnik / Mihai CarausCalea ferată Română
Calea ferată Română - Sputnik Молдова, 1920, 21.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан
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Стоимость изъятого товара полицейские оценили более чем в миллион леев.
КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Сотрудники Национального инспектората расследований обнаружили более 20 тонн железнодорожных рельс, принадлежащих Железной дороге Молдовы, которые предприниматель собирался продать на металлолом. Реализовать свой товар торговец намеревался через соцсети, сообщает пресс-служба Генинспектората полиции.
Полицейские из Бричан установили, что на территории здания компании хранилось и выставлялось на продажу более 20 тонн бывших в употреблении рельсов разных размеров, без каких-либо документов, подтверждающих их происхождение.
В отношении предпринимателя проведут расследование в соответствии со статьей 191 Уголовного кодекса Республики Молдова.
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