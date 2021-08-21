https://ru.sputnik.md/20210821/russkiy-bogatyr-nauchivshiy-borbe-moldavan-43967049.html

Русский богатырь, научивший борьбе молдаван

Русский богатырь, научивший борьбе молдаван

Кишинев забывает имя этого великого атлета, но живы кишиневцы, которые помнят семейные легенды о том, как их деды боролись на "Спортивной арене" Ивана Заикина. 21.08.2021, Sputnik Молдова

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Русский богатырь, научивший молдаван борьбе Русский богатырь, научивший молдаван борьбе

Он был учеником и другом Ивана Поддубного, любимцем поклонников спорта и примером для тех, кто исповедует здоровый образ жизни. "Вкрадчивой кошачьей поступью выходит на поклон Заикин. Мускулатура Геркулеса Фарнезского! Горько ошибается тот, кто, глядя на его застенчивое лицо, подумает, что его борьба так же мягка, как и его улыбка. Это один из умнейших борцов мира, беспощадный в борьбе и пользующийся своей колоссальной силой в такие моменты, когда противник всего менее ожидает его нападения", - написано в газетном репортаже о чемпионате 1913 года.Иван Заикин обучил первых тренеров по борьбе в Молдавской ССР – это Петр Горбач, Валерьян Становский, Иван Добровольский, Сергей Орлов, Сергей Семенеев. Улица Кишинева - Каменоломная, 5, где Иван Заикин купил дом и жил последние 20 лет, - носит его имя. Анатомический музей кишиневского мединститута хранит его сердце.

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