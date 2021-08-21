https://ru.sputnik.md/20210821/sektor-kishinev-otkritie-shkolnye-yarmarki-44118701.html
В секторах Кишинева откроются школьные ярмарки
В секторах Кишинева откроются школьные ярмарки
Школьные ярмарки в муниципии Кишинев будут работать с 23 августа по 5 сентября
2021-08-21T13:55+0300
2021-08-21T13:55+0300
2021-08-21T13:55+0300
кишинев
ярмарка
самые яркие снимки
новости кишинева
ион чебан
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КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Школьные ярмарки в муниципии Кишинев будут работать с 23 августа по 5 сентября. Об этом в соцсетях сообщил примар столицы Ион Чебан.Места расположения ярмарок:Также школьные ярмарки проходят в субботу и воскресенье (21-22 августа 2021 г.) с 10.00 до 20.00, на улице Каля Ешилор, 8 (парковка ТЦ Zity Mall) и на пешеходной улице Еуджен Дога.При необходимости ярмарки могут быть продлены в сентябре, говорит примар.
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Евгений Чебан
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MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
кишинев, ярмарка, самые яркие снимки, ион чебан
В секторах Кишинева откроются школьные ярмарки
При необходимости работа ярмаркок может быть продлена в сентябре.
КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Школьные ярмарки в муниципии Кишинев будут работать с 23 августа по 5 сентября. Об этом в соцсетях сообщил примар столицы Ион Чебан.
Места расположения ярмарок:
Ботаника: парк "Долина Роз";
Центр: ул. Митрополита Варлаам, 56, пересечение ул. Измаил с бул. Д. Кантемир;
Чеканы: ул. Алеку Руссо 61-63;
Рышкановка: ул. Мирон Костин, 13/1, ул. Богдан Воевод, 1/1, пересечение ул. Богдан Воевод с ул. Киевской, Каля Орхеюлуй, 105 -105/1, ул. Болгарская, ул. Александру чел Бун и ул. Кожокарилор.
Также школьные ярмарки проходят в субботу и воскресенье (21-22 августа 2021 г.) с 10.00 до 20.00, на улице Каля Ешилор, 8 (парковка ТЦ Zity Mall) и на пешеходной улице Еуджен Дога.
Я прошу экономических агентов и граждан в обязательном порядке выполнять рекомендации специалистов по предотвращению распространения COVID-19, соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски, использовать дезинфицирующие средства.
При необходимости ярмарки могут быть продлены в сентябре, говорит примар.