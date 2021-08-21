https://ru.sputnik.md/20210821/sektor-kishinev-otkritie-shkolnye-yarmarki-44118701.html

В секторах Кишинева откроются школьные ярмарки

В секторах Кишинева откроются школьные ярмарки

Школьные ярмарки в муниципии Кишинев будут работать с 23 августа по 5 сентября

2021-08-21T13:55+0300

2021-08-21T13:55+0300

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кишинев

ярмарка

самые яркие снимки

новости кишинева

ион чебан

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КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Школьные ярмарки в муниципии Кишинев будут работать с 23 августа по 5 сентября. Об этом в соцсетях сообщил примар столицы Ион Чебан.Места расположения ярмарок:Также школьные ярмарки проходят в субботу и воскресенье (21-22 августа 2021 г.) с 10.00 до 20.00, на улице Каля Ешилор, 8 (парковка ТЦ Zity Mall) и на пешеходной улице Еуджен Дога.При необходимости ярмарки могут быть продлены в сентябре, говорит примар.

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

кишинев, ярмарка, самые яркие снимки, ион чебан