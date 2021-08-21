Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
В селе Тушкурены восстановлен и открыт мемориал погибшим воинам
12:38 21.08.2021 (обновлено: 12:52 21.08.2021)
127
© Sputnik / Александр СвязинВ селе Тушкурены восстановлен и открыт мемориал погибшим воинам
© Sputnik / Александр Связин
Мемориал, построенный в 1986 году, был восстановлен при содействии посольства России в Молдове и общественных организаций. Местные жители назвали памятник "Мать ждет сына".
КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. На открытии мемориала присутствовал посол России в Молдове Олег Васнецов. Он напомнил, что за освобождение Молдовы отдали свои жизни тысячи воинов-красноармейцев.
Сегодня мы собрались здесь, чтобы восславить этих героев - советских бойцов и воинов-односельчан, склонивших головы в борьбе с фашизмом ради мира и свободы всего человечества. Наш священный долг - бережно хранить память о подвиге победителей. Ведь только помня славное прошлое, мы можем построить достойное будущее.
На восстановление памятника погибшим воинам ушло два месяца. Для нас реставрация и открытие памятника стало большим событием, говорят жители села Тушкурены Унгенского района. Сейчас мемориал выглядит обновленным, художники облачили воина в зеленую шинель, а его мать - в молдавский национальный костюм. Но самое главное - появилась мемориальная доска с именами погибших героев, которые ушли на фронт из села и не вернулись. Кроме того, в списке фамилии те, кто сложил голову в самом селе во время жестоких боев. Во время Великой Отечественной войны здесь проходила линия фронта.
Глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович в субботу вручил примару села Тушкурены Георгию Колцишору уточненные списки погибших.
Торжественная церемония открытия мемориала прошла с участием посла Белоруссии в Молдове, представителей церкви и славянской правозащитной организации "Вече".
Посол России в Молдове Олег Васнецов в интервью Sputnik Молдова рассказал, что среди присутствовавших на открытии мемориала были не только жители села, но и представители общественных организаций, государственных структур Молдовы, Министерства обороны и внутренних дел.
Это говорит о том, что в стране по-прежнему сохраняется уважительное отношение к минувшим событиям и героям, которые сложили жизнь за освобождение Молдавии.
Олег Васнецов заверил собравшихся, что посольство и в будущем продолжит участие в восстановлении памятников погибшим на молдавской земле советским воинам.