https://ru.sputnik.md/20210821/selo-tushkureny-vosstanovlen-otkryt-memorial-voinam-44117677.html

В селе Тушкурены восстановлен и открыт мемориал погибшим воинам

В селе Тушкурены восстановлен и открыт мемориал погибшим воинам

Фото В селе Тушкурены восстановлен и открыт мемориал погибшим воинам

2021-08-21T12:38+0300

2021-08-21T12:38+0300

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общество

мемориал

памятник

олег васнецов

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КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. На открытии мемориала присутствовал посол России в Молдове Олег Васнецов. Он напомнил, что за освобождение Молдовы отдали свои жизни тысячи воинов-красноармейцев.На восстановление памятника погибшим воинам ушло два месяца. Для нас реставрация и открытие памятника стало большим событием, говорят жители села Тушкурены Унгенского района. Сейчас мемориал выглядит обновленным, художники облачили воина в зеленую шинель, а его мать - в молдавский национальный костюм. Но самое главное - появилась мемориальная доска с именами погибших героев, которые ушли на фронт из села и не вернулись. Кроме того, в списке фамилии те, кто сложил голову в самом селе во время жестоких боев. Во время Великой Отечественной войны здесь проходила линия фронта.Глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович в субботу вручил примару села Тушкурены Георгию Колцишору уточненные списки погибших.Торжественная церемония открытия мемориала прошла с участием посла Белоруссии в Молдове, представителей церкви и славянской правозащитной организации "Вече".Посол России в Молдове Олег Васнецов в интервью Sputnik Молдова рассказал, что среди присутствовавших на открытии мемориала были не только жители села, но и представители общественных организаций, государственных структур Молдовы, Министерства обороны и внутренних дел.Олег Васнецов заверил собравшихся, что посольство и в будущем продолжит участие в восстановлении памятников погибшим на молдавской земле советским воинам.

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мемориал, памятник, олег васнецов