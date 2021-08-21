https://ru.sputnik.md/20210821/skandal-genprokuror-parad-itogi-nedeli-moldova-44126484.html
Скандал вокруг генпрокурора и дорогой парад: итоги недели в Молдове
Скандал вокруг генпрокурора и дорогой парад: итоги недели в Молдове
Итоги недели в видео: во сколько обойдется парад ко Дню независимости Молдовы и чем закончится сказал вокруг поста генпрокурора
2021-08-21T19:40+0300
2021-08-21T19:40+0300
2021-08-21T19:40+0300
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парламент
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Скандал вокруг генерального прокурора Молдовы набирает обороты. Фракция пропрезидентской Партии PAS, которой принадлежит парламентское большинство, поставила Генпрокуратуре едва ли не ультиматум. Ведомству предстоит за 30 дней разработать эффективный механизм по возвращению средств по делу о "краже миллиарда". В оппозиции на это заявили, что такое решение больше похоже "на попытку свести счеты с определенными госучреждениями, а не на искреннее желание добиться прогресса". Чем закончится скандал между представителями власти и генеральным прокурором? Как шло расследование по делу о "краже миллиарда"? И кому выгодна отставка генпрокурора Александра Стояногло? В День независимости Молдовы в Кишиневе пройдет военный парад. Сколько средств на это уйдет из госказны, и почему власти решились на организацию подобного мероприятия? Последние события в Афганистане. Какие выводы должна извлечь Молдова из американского опыта демократизации афганского общества? Эти и другие темы обсудили обозреватели Sputnik Молдова Андрей Петрик, Геннадий Вакуловски, Александр Исаев и Евгений Чебан.
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Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
в молдове, генпрокурор, президент, парламент, видео
Скандал вокруг генпрокурора и дорогой парад: итоги недели в Молдове
Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые главные события уходящей недели.
Скандал вокруг генерального прокурора Молдовы набирает обороты. Фракция пропрезидентской Партии PAS, которой принадлежит парламентское большинство, поставила Генпрокуратуре едва ли не ультиматум. Ведомству предстоит за 30 дней разработать эффективный механизм по возвращению средств по делу о "краже миллиарда". В оппозиции на это заявили, что такое решение больше похоже "на попытку свести счеты с определенными госучреждениями, а не на искреннее желание добиться прогресса". Чем закончится скандал между представителями власти и генеральным прокурором? Как шло расследование по делу о "краже миллиарда"? И кому выгодна отставка генпрокурора Александра Стояногло?
В День независимости Молдовы в Кишиневе пройдет военный парад. Сколько средств на это уйдет из госказны, и почему власти решились на организацию подобного мероприятия?
Последние события в Афганистане. Какие выводы должна извлечь Молдова из американского опыта демократизации афганского общества?
Эти и другие темы обсудили обозреватели Sputnik Молдова Андрей Петрик, Геннадий Вакуловски, Александр Исаев и Евгений Чебан.