https://ru.sputnik.md/20210821/taliby-garantiruyut-afganistanu-gody-repressiy-i-mrakobesiya-chego-zhdat-tsentralnoy-azii-44120077.html

Талибы гарантируют Афганистану годы репрессий и мракобесия: чего ждать Центральной Азии

Талибы гарантируют Афганистану годы репрессий и мракобесия: чего ждать Центральной Азии

"Новый порядок" талибов гарантирует годы жестоких репрессий населению Афганистана, а также длительную военно-политическую турбулентность – странам Центральной... 21.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-21T16:35+0300

2021-08-21T16:35+0300

2021-08-21T16:35+0300

афганистан

талибан

талибы

колумнистика

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Созданный моджахедами под руководством пакистанских спецслужб, и вооруженный за деньги неких арабских фондов "Талибан"* был и остается идеологическим, военным, концептуальным противником России и ее региональных союзников. При этом "чужеродные" талибы не выражают взгляды, интересы и волю большинства 40-миллионного населения, и просто обречены на войну и насилие по отношению к 80 народам и народностям Афганистана.Талибы в августе военным путем захватили власть почти на всей территории Афганистана, "политический офис" движения перебрался из Дохи в Кандагар, и уже сделаны программные заявления о светлом будущем афганского народа – без наркотиков и военной интервенции США.Все это не меняет сути террористической организации – для ООН, государств мира и большинства афганских граждан. "Новый порядок" талибов гарантирует годы жестоких репрессий населению Афганистана, а также длительную военно-политическую турбулентность – странам Центральной Азии."Хороших талибов" не существует, и боевики ежедневно доказывают это своими делами – сжигают детские аттракционы, расстреливают митинги в честь национального флага Афганистана в провинциях Нангархар и Кунар, убивают женщин за нарушение "правил поведения", избивают журналистов в Герате, Джелалабаде и Кабуле, разыскивают со сканерами и задерживают (уничтожают) политических оппонентов – чиновников, военнослужащих, а также берут в заложники и убивают родственников людей из "списка врагов".При этом талибы пытаются выглядеть политкорректными для внешнего мира, и просят международное сообщество помочь в восстановлении Афганистана.Пока просят, а могут потребовать, или обменять на несколько тысяч заложников (де-факто) в аэропорту Кабул. Американцам удалось за несколько дней вывезти самолетами 18 тысяч афганских беженцев, и это капля в море желающих улететь из "эмирата". Пентагон способен организовать "пассажиропоток" из Кабула с периодичностью до одного самолетовылета в час или до 9000 человек в сутки.Военно-транспортный Boeing C-17 Globemaster рассчитан на 300 человек, но может взять на борт более шестисот. Однако не все беженцы могут доехать до кабульского аэропорта – на блокпостах талибы задерживают (избивают) "непатриотичных" сограждан.Несколько американских истребителей Super Hornet с борта авианосца Ronald Reagan (в Аравийском море) подстраховывают транспортные потоки над афганской столицей, и все же на земле ВВС США погоды не делают. В перспективе вполне вероятны воздушные бои над Кабулом американской и талибанской авиации.Потенциал сопротивленияБегут не все. Провинция Панджшер в очередной раз стала афганской Вандеей. Народное сопротивление возглавили очень авторитетные на севере страны лидеры – Ахмад Масуд-младший, маршал Абдул Рашид Дустум, вице-президент Амрулла Салех (таджик-панджшерец, воевал под командованием Ахмада Шаха Масуда) и экс-губернатор Балха Атто Мухаммади Нур. Люди весьма подготовленные и состоятельные, что немаловажно для боевых действий.Панджшерские россыпи алмазов и самоцветов много лет позволяли вооружать и снабжать всем необходимым отряды Масуда-старшего, помогут и Масуду-младшему. Каждый день войны требует огромных средств, и все же недавнее обращение Ахмада Масуда к странам Запада – не столько о помощи, сколько сигнал: "Не спешите признавать эмират, победа талибов неочевидна". Вот, и беглый президент Ашраф Гани намерен вернуться, чтобы "совместно бороться".Панджшер – единственная провинция, которую не удалось захватить талибам ни в 1996 – 2001 годах, ни в 2021-м. Напомню, и ранее в 1979 – 1989 годах правительственные силы Демократической Республики Афганистан не смогли установить контроль над Панджшерским ущельем, даже при серьезной поддержке советских войск (включая стратегическую авиацию).Проблема "Талибана"* даже не в том, что народное сопротивление располагает неприступным ущельем, опытными солдатами, оружием и средствами для длительного ведения боевых действий. Талибы начинают издеваться над мирными людьми, раскручивают маховик репрессий против очень гордого афганского народа – то есть сами ежедневно формируют и ожесточают все новые отряды противников.С другой стороны, неумение "революционеров" организовать в стране нормальную экономику (последние 20 лет талибы стреляли, а не учили таблицу умножения) становится еще одним камнем преткновения. Движение не имеет доступа к ресурсам МВФ. США заморозили резервы афганского Центробанка, а это более 9 млрд долларов.Ранее упомянутые арабские фонды могли поддерживать, гипотетически, 100-тысячную группировку талибов, но содержать весь 40-миллионный Афганистан не по карману даже самым богатым шейхам. Грядущая гуманитарная катастрофа неизбежно приведет к массовым акциям протеста, и новому витку гражданской войны.Бедствия на территории Афганистана могут отозваться в сопредельных странах Центральной Азии потоками беженцев и вооруженными инцидентами на границе.На правом берегуИз двухсот боевых самолетов и вертолетов афганских ВВС за неделю 25% улетели за пределы Исламской республики, преимущественно на правый берег реки Амударьи. Официальный представитель правительства Узбекистана подтвердил журналу Air Force Magazine, что 22 самолета, 24 вертолета и 585 афганских военнослужащих бежали по воздуху в Узбекистан.Подобным образом могут действовать боевики любой из двадцати террористических организаций на территории Афганистана. Где и в каких руках находятся остальные (фактически брошенные на аэродромах) летательные аппараты, неизвестно. И в целом США не могут подсчитать, сколько американского оружия досталось террористам, об этом заявил вчера помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Проблема стратегической дестабилизации Афганистана серьезна, и неслучайно в последние сутки российский президент Владимир Путин интенсивно обсуждает ее с французским президентом Эммануэлем Макроном и с немецким канцлером Ангелой Меркель. Не говоря уже о постоянных контактах Москвы с Ташкентом, Душанбе, Бишкеком, Нур-Султаном, и продолжающейся серии совместных военных учений у границ Афганистана.В России приняты на вооружение и запущены в серийное производство комплексы реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г", "Ураган-1М" и "Торнадо-С", способные точно поражать цели на удалении 90 км.Между тем, "Талибан"* по случаю Дня независимости Афганистана официально декларировал сопричастность к краху трех империй – британской, советской, американской. Да, талибы приписали себе и победу над Советским Союзом, который они якобы "стерли" с карты мира. Известно, что военно-религиозное движение основано в 1994-м – через три года после распада СССР, и талибы воевали с "антисоветскими" моджахедами, но в данном случае важнее геополитический размах и некая тенденция продолжения "освободительной миссии" на благо "многих других обреченных наций мира".Государственное устройство в Афганистане "Талибан"* видит таким: "Демократической системы не будет вообще, потому что для нее нет никаких оснований в нашей стране. Мы не будем обсуждать, какой тип политической системы мы должны применять в Афганистане, потому что она ясна. Это законы шариата".И почему бы не распространить в отдельных странах Центральной и Южной Азии такое "ясное" государственное устройство?В столице Узбекистана 18 августа задержаны 94 человека, причастных к деятельности международных террористических организаций. Возможно, это начало нового освободительного похода в Центральную Азию – против угнетателей "чистого ислама".В Бишкеке не очень верят заявлениям талибов о невмешательстве в дела региона. Погранслужба Кыргызстана усиливает границу с Таджикистаном исключительно в связи с событиями в Афганистане.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил общую обеспокоенность в связи с угрозами, вызванными изменением военно-политической обстановки в Афганистане, когда заявил: "Основную тяжесть возникающих рисков сегодня несут государства Центральной Азии, находящиеся в непосредственной близости от очагов напряженности".* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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афганистан, талибан, талибы, колумнистика