https://ru.sputnik.md/20210821/teshkureni-pamyatnik-pogibshie-soldati-mat-zhdet-syna-44122918.html

В Тешкуренах восстановили памятник погибшим солдатам "Мать ждет сына"

В Тешкуренах восстановили памятник погибшим солдатам "Мать ждет сына"

видео В Тешкуренах восстановили памятник погибшим солдатам "Мать ждет сына"

2021-08-21T17:18+0300

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молдова

видео

памятник

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В селе Тешкуренах Унгенского района при содействии посольства России в Молдове и общественных организаций был восстановлен и открыт мемориал, построенный в 1986 году. Местные жители назвали памятник "Мать ждет сына".На открытии мемориала присутствовал посол России в Молдове Олег Васнецов. Он напомнил, что за освобождение Молдовы отдали свои жизни тысячи воинов-красноармейцев.Памятник солдатам не только восстановили, но и разместили рядом мемориальную доску с именами погибших героев, которые ушли на фронт из села и не вернулись.Торжественная церемония открытия мемориала прошла с участием посла Белоруссии в Молдове, представителей церкви и славянской правозащитной организации "Вече". Также на событии присутствовали жители села и представители общественных организаций, государственных структур Молдовы, Министерства обороны и внутренних дел.

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В Тешкуренах восстановили памятник погибшим солдатам "Мать ждет сына" В Тешкуренах восстановили памятник погибшим солдатам "Мать ждет сына" 2021-08-21T17:18+0300 true PT1M18S

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молдова, видео, памятник