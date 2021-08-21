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В Тешкуренах восстановили памятник погибшим солдатам "Мать ждет сына"
В Тешкуренах восстановили памятник погибшим солдатам "Мать ждет сына"
видео В Тешкуренах восстановили памятник погибшим солдатам "Мать ждет сына"
2021-08-21T17:18+0300
2021-08-21T17:18+0300
молдова
видео
памятник
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В селе Тешкуренах Унгенского района при содействии посольства России в Молдове и общественных организаций был восстановлен и открыт мемориал, построенный в 1986 году. Местные жители назвали памятник "Мать ждет сына".На открытии мемориала присутствовал посол России в Молдове Олег Васнецов. Он напомнил, что за освобождение Молдовы отдали свои жизни тысячи воинов-красноармейцев.Памятник солдатам не только восстановили, но и разместили рядом мемориальную доску с именами погибших героев, которые ушли на фронт из села и не вернулись.Торжественная церемония открытия мемориала прошла с участием посла Белоруссии в Молдове, представителей церкви и славянской правозащитной организации "Вече". Также на событии присутствовали жители села и представители общественных организаций, государственных структур Молдовы, Министерства обороны и внутренних дел.
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В Тешкуренах восстановили памятник погибшим солдатам "Мать ждет сына"
В Тешкуренах восстановили памятник погибшим солдатам "Мать ждет сына"
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молдова, видео, памятник

В Тешкуренах восстановили памятник погибшим солдатам "Мать ждет сына"

17:18 21.08.2021
114
© Video: Ольга Дьяченко
В селе Унгенского района состоялось открытие восстановленного мемориала.
В селе Тешкуренах Унгенского района при содействии посольства России в Молдове и общественных организаций был восстановлен и открыт мемориал, построенный в 1986 году. Местные жители назвали памятник "Мать ждет сына".
На открытии мемориала присутствовал посол России в Молдове Олег Васнецов. Он напомнил, что за освобождение Молдовы отдали свои жизни тысячи воинов-красноармейцев.
Памятник солдатам не только восстановили, но и разместили рядом мемориальную доску с именами погибших героев, которые ушли на фронт из села и не вернулись.
Торжественная церемония открытия мемориала прошла с участием посла Белоруссии в Молдове, представителей церкви и славянской правозащитной организации "Вече". Также на событии присутствовали жители села и представители общественных организаций, государственных структур Молдовы, Министерства обороны и внутренних дел.
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