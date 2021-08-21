https://ru.sputnik.md/20210821/tochnyy-prognoz-pogodydozhdi-pyatnicza-44104814.html
Самый точный прогноз погоды: когда снова наступят дожди
Самый точный прогноз погоды: когда снова наступят дожди
Точный прогноз погоды в Молдове на 22 и 23 августа - Gismeteo
2021-08-21T07:00+0300
2021-08-21T07:00+0300
2021-08-21T07:00+0300
в молдове
молдова
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +11 до +16 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 21 августа: ночью от +14 до +16, днем от +25 до +27.Позднее, 22 августа, сохранится теплая погода. Температура воздуха днем поднимется до +29 градусов. Далее будет еще теплее. К 24 августа ожидается +33. Все эти дни синоптики обещают погоду без дождей.Затем, начиная с 25 августа, прогнозируются дожди, а температурные показатели будут в пределах +22...+27 градусов.Праздники и народные приметыПравославная церковь 21 августа почитает память Святителя Емилиана, епископа Кизического.Считалось, что какой будет погода в этот день, такой, по приметам, и будет и январь.Также люди верили, что если 21 августа установилась плохая погода, то ненастье продержится до бабьего лета.
https://ru.sputnik.md/20210216/energii-solntsa-i-vetra-malo-gtes--o-resurse-kotoryy-sokhranit-klimat-33656542.html
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в молдове, молдова, прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: когда снова наступят дожди
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КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +11 до +16 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 21 августа: ночью от +14 до +16, днем от +25 до +27.
Позднее, 22 августа, сохранится теплая погода. Температура воздуха днем поднимется до +29 градусов. Далее будет еще теплее. К 24 августа ожидается +33. Все эти дни синоптики обещают погоду без дождей.
Затем, начиная с 25 августа, прогнозируются дожди, а температурные показатели будут в пределах +22...+27 градусов.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 21 августа почитает память Святителя Емилиана, епископа Кизического.
Считалось, что какой будет погода в этот день, такой, по приметам, и будет и январь.
Также люди верили, что если 21 августа установилась плохая погода, то ненастье продержится до бабьего лета.