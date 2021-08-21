https://ru.sputnik.md/20210821/tochnyy-prognoz-pogodydozhdi-pyatnicza-44104814.html

Самый точный прогноз погоды: когда снова наступят дожди

Самый точный прогноз погоды: когда снова наступят дожди

Точный прогноз погоды в Молдове на 22 и 23 августа - Gismeteo

2021-08-21T07:00+0300

2021-08-21T07:00+0300

2021-08-21T07:00+0300

в молдове

молдова

прогноз погоды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31200519_0:211:3073:1939_1920x0_80_0_0_a4257300ecdf8560245bc6ac82ba6a1d.jpg

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +11 до +16 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 21 августа: ночью от +14 до +16, днем от +25 до +27.Позднее, 22 августа, сохранится теплая погода. Температура воздуха днем поднимется до +29 градусов. Далее будет еще теплее. К 24 августа ожидается +33. Все эти дни синоптики обещают погоду без дождей.Затем, начиная с 25 августа, прогнозируются дожди, а температурные показатели будут в пределах +22...+27 градусов.Праздники и народные приметыПравославная церковь 21 августа почитает память Святителя Емилиана, епископа Кизического.Считалось, что какой будет погода в этот день, такой, по приметам, и будет и январь.Также люди верили, что если 21 августа установилась плохая погода, то ненастье продержится до бабьего лета.

https://ru.sputnik.md/20210216/energii-solntsa-i-vetra-malo-gtes--o-resurse-kotoryy-sokhranit-klimat-33656542.html

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, прогноз погоды