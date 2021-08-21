Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210821/tochnyy-prognoz-pogodydozhdi-pyatnicza-44104814.html
Самый точный прогноз погоды: когда снова наступят дожди
Самый точный прогноз погоды: когда снова наступят дожди
Точный прогноз погоды в Молдове на 22 и 23 августа - Gismeteo
2021-08-21T07:00+0300
2021-08-21T07:00+0300
в молдове
молдова
прогноз погоды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31200519_0:211:3073:1939_1920x0_80_0_0_a4257300ecdf8560245bc6ac82ba6a1d.jpg
КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +11 до +16 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 21 августа: ночью от +14 до +16, днем от +25 до +27.Позднее, 22 августа, сохранится теплая погода. Температура воздуха днем поднимется до +29 градусов. Далее будет еще теплее. К 24 августа ожидается +33. Все эти дни синоптики обещают погоду без дождей.Затем, начиная с 25 августа, прогнозируются дожди, а температурные показатели будут в пределах +22...+27 градусов.Праздники и народные приметыПравославная церковь 21 августа почитает память Святителя Емилиана, епископа Кизического.Считалось, что какой будет погода в этот день, такой, по приметам, и будет и январь.Также люди верили, что если 21 августа установилась плохая погода, то ненастье продержится до бабьего лета.
https://ru.sputnik.md/20210216/energii-solntsa-i-vetra-malo-gtes--o-resurse-kotoryy-sokhranit-klimat-33656542.html
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31200519_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_caeb033196d2e8b7d8e99d97bc3aab90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: когда снова наступят дожди

07:00 21.08.2021
200
© Sputnik / Mihai CarausСело Чутешты
Село Чутешты - Sputnik Молдова, 1920, 21.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, слабый.
Билл Гейтс - Sputnik Молдова, 1920, 16.02.2021
Энергии Солнца и ветра мало: Гейтс – о ресурсе, который сохранит климат
16 февраля, 14:59
265
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +25 до +30 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +11 до +16 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 21 августа: ночью от +14 до +16, днем от +25 до +27.
Позднее, 22 августа, сохранится теплая погода. Температура воздуха днем поднимется до +29 градусов. Далее будет еще теплее. К 24 августа ожидается +33. Все эти дни синоптики обещают погоду без дождей.
Затем, начиная с 25 августа, прогнозируются дожди, а температурные показатели будут в пределах +22...+27 градусов.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 21 августа почитает память Святителя Емилиана, епископа Кизического.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
Инфографика
Православный календарь на 2021 год
7 февраля, 11:21
10197
Считалось, что какой будет погода в этот день, такой, по приметам, и будет и январь.
Также люди верили, что если 21 августа установилась плохая погода, то ненастье продержится до бабьего лета.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
07:30В выходные по всей Молдове пройдет марафон вакцинации
07:00Самый точный прогноз погоды: когда снова наступят дожди
00:03Погодные рекорды Молдовы 21 августа
ВчераКрамер: в доме, где растет ребенок, должна звучать классика
ВчераЛюбить при жизни: Лана дель Рей запретила посмертный выпуск своих песен
ВчераФестиваль Koktebel Jazz Party открылся в Крыму
ВчераВсе ближе к заветной цифре: в ЕС рассказали, сколько граждан привито
ВчераПутин: Россия исполнит обязательства по контракту с Украиной на транзит газа
ВчераВандалы снова атаковали памятник воинам Великой Отечественной
ВчераМайя Санду — диаспоре: ваши денежные переводы остаются важной частью экономики Молдовы
ВчераГенпрокуратура раскритиковала перенос дела Илана Шора в другой суд
Вчера"Так удобнее": стала известна окончательная дата встречи Зеленского и Байдена
ВчераВ Приднестровье готовятся к голосованию на выборах в Госдуму РФ
ВчераМэрия столицы собирается обустроить три тысячи парковок в центре города
ВчераКадровый "беспредел": почему в Молдове чиновниками становятся пустышки
ВчераПолиция в Молдове усилит контроль за соблюдением эпидемиологических мер
ВчераМихаил Хазин: элита Украины не думает о стране
ВчераВодитель: нет никаких причин повышать тарифы за проезд в такси
ВчераКозак предложил начать встречу политсоветников по Украине
ВчераПравила въезда на Украину для граждан Молдовы: что нужно знать