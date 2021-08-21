https://ru.sputnik.md/20210821/trenirovka-voennye-politsiya-marsh-tsentraln-ploaeaschadi-44115253.html

Эффектная ночная тренировка: военные и полиция прошли маршем по Центральной площади

Эффектная ночная тренировка: военные и полиция прошли маршем по Центральной площади

Эффектная ночная тренировка: военные и полиция прошли маршем по Центральной площади

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парад

день независимости

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 21 августа — Sputnik. Мероприятие проходило в рамках подготовки к военному параду по случаю 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова. В общей сложности 800 солдат и 420 служащих из МВД почти два часа маршировали по центру Кишинева. Тренировки проходили совместно с оркестрами Национальной армии и Министерства внутренних дел. Мероприятие началось около 23.00 и длилось почти до 2.00. Военнослужащий Думитру Эшанов впервые сталкивается с подобным опытом. Однако, прежде чем выйти на площадь, он вместе с другими солдатами тренировался почти месяц. Чтобы подбодрить солдат, на тренировке присутствовал и министр обороны Анатолий Носатый. На параде, посвященном Дню Независимости, Министерство внутренних дел будет представлено подразделениями Генерального инспектората полиции, войсками карабинеров, бригадой специального назначения Fulger, Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, Генерального инспектората пограничной полиции, а также студентами Академии полиции "Штефан чел Маре". По словам госсекретаря Министерства внутренних дел Александру Опря, сотрудники правоохранительных органов не впервые сталкиваются с подобным опытом. "Я лично участник семи военных парадов и на собственном опыте знаю, какие эмоции сейчас испытывают мои коллеги. Для меня это всегда было честью, и я уверен, что каждый, кто участвует в параде в этом году, испытывает такие же прекрасные чувства и эмоции, которые могут быть у людей в погонах. Парад — это очень красивый праздник, в котором участвует много людей, поэтому каждый должен осознавать, что каждое движение должно быть в унисон, синхронизировано до мельчайших деталей", - сказал госсекретарь Министерства внутренних дел.Военный парад состоится в День Независимости 27 августа, на площади Великого национального собрания.

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парад, день независимости, в молдове