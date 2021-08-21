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Эффектная ночная тренировка: военные и полиция прошли маршем по Центральной площади
Эффектная ночная тренировка: военные и полиция прошли маршем по Центральной площади
Эффектная ночная тренировка: военные и полиция прошли маршем по Центральной площади
2021-08-21T11:43+0300
2021-08-21T12:28+0300
парад
день независимости
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 21 августа — Sputnik. Мероприятие проходило в рамках подготовки к военному параду по случаю 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова. В общей сложности 800 солдат и 420 служащих из МВД почти два часа маршировали по центру Кишинева. Тренировки проходили совместно с оркестрами Национальной армии и Министерства внутренних дел. Мероприятие началось около 23.00 и длилось почти до 2.00. Военнослужащий Думитру Эшанов впервые сталкивается с подобным опытом. Однако, прежде чем выйти на площадь, он вместе с другими солдатами тренировался почти месяц. Чтобы подбодрить солдат, на тренировке присутствовал и министр обороны Анатолий Носатый. На параде, посвященном Дню Независимости, Министерство внутренних дел будет представлено подразделениями Генерального инспектората полиции, войсками карабинеров, бригадой специального назначения Fulger, Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, Генерального инспектората пограничной полиции, а также студентами Академии полиции "Штефан чел Маре". По словам госсекретаря Министерства внутренних дел Александру Опря, сотрудники правоохранительных органов не впервые сталкиваются с подобным опытом. "Я лично участник семи военных парадов и на собственном опыте знаю, какие эмоции сейчас испытывают мои коллеги. Для меня это всегда было честью, и я уверен, что каждый, кто участвует в параде в этом году, испытывает такие же прекрасные чувства и эмоции, которые могут быть у людей в погонах. Парад — это очень красивый праздник, в котором участвует много людей, поэтому каждый должен осознавать, что каждое движение должно быть в унисон, синхронизировано до мельчайших деталей", - сказал госсекретарь Министерства внутренних дел.Военный парад состоится в День Независимости 27 августа, на площади Великого национального собрания.
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парад, день независимости, в молдове

Эффектная ночная тренировка: военные и полиция прошли маршем по Центральной площади

11:43 21.08.2021 (обновлено: 12:28 21.08.2021)
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© Sputnik / Crina BaleaRepetiția paradei militare dedicate aniversării a 30 de ani de la declararea Independenței Republicii Moldova
Repetiția paradei militare dedicate aniversării a 30 de ani de la declararea Independenței Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 21.08.2021
© Sputnik / Crina Balea
Военнослужащие Национальной армии, а также сотрудники Министерства внутренних дел провели минувшим вечером первую тренировку на площади Великого национального собрания.
КИШИНЕВ, 21 августа — Sputnik. Мероприятие проходило в рамках подготовки к военному параду по случаю 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова. В общей сложности 800 солдат и 420 служащих из МВД почти два часа маршировали по центру Кишинева.
Тренировки проходили совместно с оркестрами Национальной армии и Министерства внутренних дел. Мероприятие началось около 23.00 и длилось почти до 2.00. Военнослужащий Думитру Эшанов впервые сталкивается с подобным опытом. Однако, прежде чем выйти на площадь, он вместе с другими солдатами тренировался почти месяц.
"Я, конечно, очень волнуюсь, у нас есть трудности, потому что это впервые, но я думаю, что все будет хорошо и будет красиво. До сегодняшнего дня у нас было много репетиций, мы усвоили некоторые элементы посложнее, но, в конце концов, справились", — рассказал молодой солдат.
Чтобы подбодрить солдат, на тренировке присутствовал и министр обороны Анатолий Носатый.

"Я новичок в этой должности, но я из системы, поэтому могу сказать, что я не волнуюсь. Лично я впервые ступил на эту площадь в 1987 году, тоже на параде. Сегодня вечером, конечно, могут быть ошибки, но я очень доверяю военнослужащим и думаю, что они очень хорошо выступят, потому что они обучены. Полностью доверяю", — заявил министр обороны для Sputnik Moldova.

На параде, посвященном Дню Независимости, Министерство внутренних дел будет представлено подразделениями Генерального инспектората полиции, войсками карабинеров, бригадой специального назначения Fulger, Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, Генерального инспектората пограничной полиции, а также студентами Академии полиции "Штефан чел Маре".
По словам госсекретаря Министерства внутренних дел Александру Опря, сотрудники правоохранительных органов не впервые сталкиваются с подобным опытом.
"Я лично участник семи военных парадов и на собственном опыте знаю, какие эмоции сейчас испытывают мои коллеги. Для меня это всегда было честью, и я уверен, что каждый, кто участвует в параде в этом году, испытывает такие же прекрасные чувства и эмоции, которые могут быть у людей в погонах. Парад — это очень красивый праздник, в котором участвует много людей, поэтому каждый должен осознавать, что каждое движение должно быть в унисон, синхронизировано до мельчайших деталей", - сказал госсекретарь Министерства внутренних дел.
Военный парад состоится в День Независимости 27 августа, на площади Великого национального собрания.
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