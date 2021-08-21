https://ru.sputnik.md/20210821/uchenye-vaktsina-sputnik-layt-lyudey-starshe-60-let-44122591.html

Ученые: вакцина "Спутник Лайт" подходит для людей старше 60 лет

Ученые: вакцина "Спутник Лайт" подходит для людей старше 60 лет

Ученые рекомендуют использовать вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" для людей старше 60 лет

2021-08-21T20:22+0300

2021-08-21T20:22+0300

2021-08-21T20:22+0300

коронавирус

вакцина

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/06/34649934_0:0:2751:1548_1920x0_80_0_0_755443b5481b26805be562a6bcc8455e.jpg

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Российские ученые рекомендуют использовать однокомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" для людей старше 60 лет, передает РИА Новости. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Министр добавил, что большинство случаев смертей от коронавируса (85 процентов) — это люди старше 60 лет."Риск колоссальный", — сказал он.По словам Мурашко, многие из тех, кто попадает в больницы с COVID-19, жалеют, что не привились, поэтому очень важно сделать прививку и защитить здоровье.Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России в начале мая. Это однокомпонентный вариант "Спутника V". Препарат показывает эффективность на уровне 79,4 процента, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух инъекций. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации "Спутником Лайт" не зарегистрировано.

https://ru.sputnik.md/20210820/kombinatsiya-sputnik-layt-astrazeneca-bezopasna-effektivna-44085333.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцина, вакцинация