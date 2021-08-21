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Ученые: вакцина "Спутник Лайт" подходит для людей старше 60 лет
Ученые: вакцина "Спутник Лайт" подходит для людей старше 60 лет
Ученые рекомендуют использовать вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" для людей старше 60 лет
2021-08-21T20:22+0300
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коронавирус
вакцина
вакцинация
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КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Российские ученые рекомендуют использовать однокомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" для людей старше 60 лет, передает РИА Новости. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Министр добавил, что большинство случаев смертей от коронавируса (85 процентов) — это люди старше 60 лет."Риск колоссальный", — сказал он.По словам Мурашко, многие из тех, кто попадает в больницы с COVID-19, жалеют, что не привились, поэтому очень важно сделать прививку и защитить здоровье.Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России в начале мая. Это однокомпонентный вариант "Спутника V". Препарат показывает эффективность на уровне 79,4 процента, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух инъекций. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации "Спутником Лайт" не зарегистрировано.
https://ru.sputnik.md/20210820/kombinatsiya-sputnik-layt-astrazeneca-bezopasna-effektivna-44085333.html
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вакцина, вакцинация

Ученые: вакцина "Спутник Лайт" подходит для людей старше 60 лет

20:22 21.08.2021
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© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUSputnik Light
Sputnik Light - Sputnik Молдова, 1920, 21.08.2021
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FU
Пожилые люди находятся в зоне риска и нуждаются в вакцинации от COVID-19.
КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Российские ученые рекомендуют использовать однокомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" для людей старше 60 лет, передает РИА Новости. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Министр добавил, что большинство случаев смертей от коронавируса (85 процентов) — это люди старше 60 лет.
"Риск колоссальный", — сказал он.
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
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Комбинация "Спутника Лайт" и AstraZeneca безопасна и эффективна
Вчера, 12:44
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По словам Мурашко, многие из тех, кто попадает в больницы с COVID-19, жалеют, что не привились, поэтому очень важно сделать прививку и защитить здоровье.
Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в России в начале мая. Это однокомпонентный вариант "Спутника V". Препарат показывает эффективность на уровне 79,4 процента, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух инъекций. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации "Спутником Лайт" не зарегистрировано.
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