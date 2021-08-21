https://ru.sputnik.md/20210821/za-prava-kategorii-b---vzyatka-700-evro-zloumyshlennikam-grozit-do-shesti-let-tyurmy-44113237.html

За права категории B - взятка 700 евро: злоумышленникам грозит до шести лет тюрьмы

За права категории B - взятка 700 евро: злоумышленникам грозит до шести лет тюрьмы

За права категории B - взятка 700 евро: злоумышленникам грозит до шести лет тюрьмы

2021-08-21T10:15+0300

2021-08-21T10:15+0300

2021-08-21T10:27+0300

взятка

водительские права

в молдове

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КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Двое мужчин и женщина оказались под следствием за обещание оказать "помощь" человеку в получении водительских прав категории B в обмен на 700 евро. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией.Трое подозреваемых якобы имели влияние на сотрудников Управления регистрации транспорта и аттестации водителей в городе Единцы и смогли бы "организовать" успешное прохождение практического экзамена, за который они потребовали и получили взятку в размере 700 евро.В результате проведенных специальных следственных мероприятий деньги были переданы злоумышленникам под контролем антикоррупционных органов.Подозреваемые находятся под следствием и в случае признания их виновными им грозит приговор до 6 лет лишения свободы или штраф в размере от 3000 до 4000 условных единиц (от 15 до 20 тысяч леев).Руководство уголовным расследованием осуществляет Северное управление Антикоррупционной прокуратуры.

https://ru.sputnik.md/20210609/kto-v-moldove-chasche-beret-vzyatki-skolko-let-samym-molodym-korruptsioneram-35054029.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

взятка, водительские права, в молдове