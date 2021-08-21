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За права категории B - взятка 700 евро: злоумышленникам грозит до шести лет тюрьмы
За права категории B - взятка 700 евро: злоумышленникам грозит до шести лет тюрьмы
За права категории B - взятка 700 евро: злоумышленникам грозит до шести лет тюрьмы
2021-08-21T10:15+0300
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взятка
водительские права
в молдове
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КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Двое мужчин и женщина оказались под следствием за обещание оказать "помощь" человеку в получении водительских прав категории B в обмен на 700 евро. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией.Трое подозреваемых якобы имели влияние на сотрудников Управления регистрации транспорта и аттестации водителей в городе Единцы и смогли бы "организовать" успешное прохождение практического экзамена, за который они потребовали и получили взятку в размере 700 евро.В результате проведенных специальных следственных мероприятий деньги были переданы злоумышленникам под контролем антикоррупционных органов.Подозреваемые находятся под следствием и в случае признания их виновными им грозит приговор до 6 лет лишения свободы или штраф в размере от 3000 до 4000 условных единиц (от 15 до 20 тысяч леев).Руководство уголовным расследованием осуществляет Северное управление Антикоррупционной прокуратуры.
https://ru.sputnik.md/20210609/kto-v-moldove-chasche-beret-vzyatki-skolko-let-samym-molodym-korruptsioneram-35054029.html
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Евгений Чебан
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взятка, водительские права, в молдове

За права категории B - взятка 700 евро: злоумышленникам грозит до шести лет тюрьмы

10:15 21.08.2021 (обновлено: 10:27 21.08.2021)
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© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Сотрудники северного управления НЦБК и антикоррупционной прокуратуры поймали очередных помощников в сдаче экзаменов по вождению.
КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Двое мужчин и женщина оказались под следствием за обещание оказать "помощь" человеку в получении водительских прав категории B в обмен на 700 евро. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией.
Трое подозреваемых якобы имели влияние на сотрудников Управления регистрации транспорта и аттестации водителей в городе Единцы и смогли бы "организовать" успешное прохождение практического экзамена, за который они потребовали и получили взятку в размере 700 евро.
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 09.06.2021
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В результате проведенных специальных следственных мероприятий деньги были переданы злоумышленникам под контролем антикоррупционных органов.
Подозреваемые находятся под следствием и в случае признания их виновными им грозит приговор до 6 лет лишения свободы или штраф в размере от 3000 до 4000 условных единиц (от 15 до 20 тысяч леев).
Руководство уголовным расследованием осуществляет Северное управление Антикоррупционной прокуратуры.
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