https://ru.sputnik.md/20210822/daydzhest-nedeli-skrytye-ugrozy-covid-19-dlya-zhiteley-moldovy-44091808.html

Дайджест недели: скрытые угрозы COVID-19 для жителей Молдовы

Дайджест недели: скрытые угрозы COVID-19 для жителей Молдовы

Обозреватель студии Sputnik Молдова и ведущие эксперты в области здравоохранения проанализировали ситуацию с распространением коронавируса в стране и... 22.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-22T10:45+0300

2021-08-22T10:45+0300

2021-08-22T10:49+0300

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Кирьякова: откуда в Молдове новый шквал COVID-заражений Кирьякова: откуда в Молдове новый шквал COVID-заражений

Унгуряну: как в Молдове наживаются на COVID-тестах Унгуряну: как в Молдове наживаются на COVID-тестах

КИШИНЕВ, 22 авг - Sputnik. В Молдове вот уже несколько недель подряд говорят о возможности очередной, более страшной волны коронавируса, которая накроет Молдову и ее население осенью нынешнего года. Усугубляет картину новый, более патогенный штамм "дельта", наличие которого в республике уже подтверждено.Чем вызвано такое расслабление общества накануне очередной, более страшной волны коронавируса? Справится ли медицинская система страны с нашествием штамма "дельта"? Почему молодые люди могут умереть от COVID-19?Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказывает директор клиники анестезии Республиканской больницы Виктор Кожокару.Скептицизм может привести к трагедииВрач-инфекционист объяснила причины новых случаев заражения COVID-19, рассказав о людской глупости и непредсказуемых течениях болезни."Я считаю, что расслабленность людей можно объяснить усталостью от ограничений. Люди не готовы ни к каким ограничениям, тем более ради какого-то мифического вируса", - рассказала в эфире студии Sputnik Молдова заведующая отделением реанимации Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.По мнению Кирьяковой, среди них немало скептиков, которые отрицают существование вируса и приводят непонятно откуда взятые данные. Это уже слишком долго длится, люди просто устали. Короткий промежуток времени мы еще выдерживали, а сейчас это становится тяжело."Многие перенесли эту болезнь, а те, кто переболел в легкой форме, продолжают пропагандировать несколько неадекватное отношение к этому заболеванию. Я не считаю, что надо усложнять и говорить о тяжелых формах, ведь сколько людей, столько и течений болезни. Как будет развиваться заболевание, предугадать невозможно", - заключила эксперт.Кому - беда, кому - бизнесВ сезон отпусков тесты на коронавирус пользуются высоким спросом. Удовольствие это часто недешевое. Многие граждане Молдовы задают вопрос, насколько обоснована цена на ПЦР-тесты, учитывая, что себестоимость ПЦР-тестирования в лабораторной части составляет от 60 до 85 леев."В разгар сезона отпусков многие сталкиваются сегодня с проблемой COVID-тестирования. Первое, что можно заметить и в частных, и в государственных лабораториях – цена, и это несмотря на то, что у разных экономических агентов она формируется по-разному. У частных лабораторий тоже есть свои собственные экономические расчеты. Государственные лаборатории обладают определенными скидками, которые тесты удешевляют", – заявил экономический эксперт Сергей Унгуряну в эфире студии Sputnik Молдова."Обратите внимание, что и частные, и государственные центры по тестированию переполнены желающими сделать ПЦР-тесты. За день через каждый центр проходит минимум 80-100 человек. Какая транспарентность, куда уходят деньги, кто их проверяет и как формируется конечная цена для потребителя – на эти вопросы ни у кого из тех, кто стоит в очереди, ответов нет", – заключил собеседник.Не стоит бояться, спастись можноВ стране официально признали наличие штамма "дельта". Однако люди не спешат прививаться. Многие неохотно носят маски в общественных местах и не стараются соблюдать дистанцию.Что ждет Молдову уже этой осенью и в начале зимы? Почему специалисты делают мрачные прогнозы? Хватает ли в стране вакцин и способны ли они защитить человека от "дельты"? Нужно ли проходить обследование перед тем, как сделать прививку? Почему в Молдове недостаток "Спутника V"? Эти и другие вопросы обсудили с председателем Национального комитета экспертов по иммунизации Нинель Ревенко."В марте в Молдову поступило очень маленькое количество вакцины, но это нам позволило начать кампанию иммунизации. Мы ждали новые партии, а люди спрашивали, когда расширят показатели к вакцинации, когда перейдут от медицинских работников к другим категориям граждан. И вот уже август", – сказала Ревенко.Власти ожидали, что к последнему месяцу лета удастся достигнуть хотя бы половины планки по иммунизации в 70% населения.Она напомнила, что в Молдове есть разная вакцина и прививку можно сделать свободно в центре вакцинации."Всего в Молдове было получено порядка одного миллиона 500 тысяч доз вакцины. Примерно 72% доз вакцины уже были назначены", – уточнила Ревенко.В качестве примера она привела медицинский сектор. "Более 80% врачей провакцинированы. И среди них наблюдается резкий спад заболеваемости, он идет к нулю. Были дни, недели и месяцы, когда был ноль заболевших и ноль летальных исходов среди врачей. Это ли не является примером для всего населения?" – сказала Ревенко.По ее словам, что касается педагогов, то в Кишиневе вакцинацией охвачены большинство преподавателей – 70-80%."Они могут начинать учебный год 1 сентября в классах. Они защищены, они не заболеют, они не перенесут эту инфекцию детям", – заключила глава Национального комитета экспертов по иммунизации.В Кишиневе увеличивается количество новых случаев заражения коронавирусом, в связи с этим в больницах выделяют дополнительные места, также ожидается заседание спецкомиссии по здоровью. Об актуальной эпидемиологической ситуации в столице рассказал градоначальник Ион Чебан.По его словам, статистика последних дней показывает, что все больше людей обращаются за госпитализацией – это пациенты со средними и тяжелыми формами заболевания.

https://ru.sputnik.md/20210810/kurenie-uroven-antitela-privivka-koronavirus-43768987.html

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2021

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Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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опасность, прививки, инфекция, в молдове, вакцинация