Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210822/daydzhest-nedeli-skrytye-ugrozy-covid-19-dlya-zhiteley-moldovy-44091808.html
Дайджест недели: скрытые угрозы COVID-19 для жителей Молдовы
Дайджест недели: скрытые угрозы COVID-19 для жителей Молдовы
Обозреватель студии Sputnik Молдова и ведущие эксперты в области здравоохранения проанализировали ситуацию с распространением коронавируса в стране и... 22.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-22T10:45+0300
2021-08-22T10:49+0300
радио
опасность
прививки
инфекция
в молдове
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/1e/35316077_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_c82ea9186acb5b593cab4c549a4c39c8.jpg
Кирьякова: откуда в Молдове новый шквал COVID-заражений
Кирьякова: откуда в Молдове новый шквал COVID-заражений
Унгуряну: как в Молдове наживаются на COVID-тестах
Унгуряну: как в Молдове наживаются на COVID-тестах
КИШИНЕВ, 22 авг - Sputnik. В Молдове вот уже несколько недель подряд говорят о возможности очередной, более страшной волны коронавируса, которая накроет Молдову и ее население осенью нынешнего года. Усугубляет картину новый, более патогенный штамм "дельта", наличие которого в республике уже подтверждено.Чем вызвано такое расслабление общества накануне очередной, более страшной волны коронавируса? Справится ли медицинская система страны с нашествием штамма "дельта"? Почему молодые люди могут умереть от COVID-19?Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказывает директор клиники анестезии Республиканской больницы Виктор Кожокару.Скептицизм может привести к трагедииВрач-инфекционист объяснила причины новых случаев заражения COVID-19, рассказав о людской глупости и непредсказуемых течениях болезни."Я считаю, что расслабленность людей можно объяснить усталостью от ограничений. Люди не готовы ни к каким ограничениям, тем более ради какого-то мифического вируса", - рассказала в эфире студии Sputnik Молдова заведующая отделением реанимации Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.По мнению Кирьяковой, среди них немало скептиков, которые отрицают существование вируса и приводят непонятно откуда взятые данные. Это уже слишком долго длится, люди просто устали. Короткий промежуток времени мы еще выдерживали, а сейчас это становится тяжело."Многие перенесли эту болезнь, а те, кто переболел в легкой форме, продолжают пропагандировать несколько неадекватное отношение к этому заболеванию. Я не считаю, что надо усложнять и говорить о тяжелых формах, ведь сколько людей, столько и течений болезни. Как будет развиваться заболевание, предугадать невозможно", - заключила эксперт.Кому - беда, кому - бизнесВ сезон отпусков тесты на коронавирус пользуются высоким спросом. Удовольствие это часто недешевое. Многие граждане Молдовы задают вопрос, насколько обоснована цена на ПЦР-тесты, учитывая, что себестоимость ПЦР-тестирования в лабораторной части составляет от 60 до 85 леев."В разгар сезона отпусков многие сталкиваются сегодня с проблемой COVID-тестирования. Первое, что можно заметить и в частных, и в государственных лабораториях – цена, и это несмотря на то, что у разных экономических агентов она формируется по-разному. У частных лабораторий тоже есть свои собственные экономические расчеты. Государственные лаборатории обладают определенными скидками, которые тесты удешевляют", – заявил экономический эксперт Сергей Унгуряну в эфире студии Sputnik Молдова."Обратите внимание, что и частные, и государственные центры по тестированию переполнены желающими сделать ПЦР-тесты. За день через каждый центр проходит минимум 80-100 человек. Какая транспарентность, куда уходят деньги, кто их проверяет и как формируется конечная цена для потребителя – на эти вопросы ни у кого из тех, кто стоит в очереди, ответов нет", – заключил собеседник.Не стоит бояться, спастись можноВ стране официально признали наличие штамма "дельта". Однако люди не спешат прививаться. Многие неохотно носят маски в общественных местах и не стараются соблюдать дистанцию.Что ждет Молдову уже этой осенью и в начале зимы? Почему специалисты делают мрачные прогнозы? Хватает ли в стране вакцин и способны ли они защитить человека от "дельты"? Нужно ли проходить обследование перед тем, как сделать прививку? Почему в Молдове недостаток "Спутника V"? Эти и другие вопросы обсудили с председателем Национального комитета экспертов по иммунизации Нинель Ревенко."В марте в Молдову поступило очень маленькое количество вакцины, но это нам позволило начать кампанию иммунизации. Мы ждали новые партии, а люди спрашивали, когда расширят показатели к вакцинации, когда перейдут от медицинских работников к другим категориям граждан. И вот уже август", – сказала Ревенко.Власти ожидали, что к последнему месяцу лета удастся достигнуть хотя бы половины планки по иммунизации в 70% населения.Она напомнила, что в Молдове есть разная вакцина и прививку можно сделать свободно в центре вакцинации."Всего в Молдове было получено порядка одного миллиона 500 тысяч доз вакцины. Примерно 72% доз вакцины уже были назначены", – уточнила Ревенко.В качестве примера она привела медицинский сектор. "Более 80% врачей провакцинированы. И среди них наблюдается резкий спад заболеваемости, он идет к нулю. Были дни, недели и месяцы, когда был ноль заболевших и ноль летальных исходов среди врачей. Это ли не является примером для всего населения?" – сказала Ревенко.По ее словам, что касается педагогов, то в Кишиневе вакцинацией охвачены большинство преподавателей – 70-80%."Они могут начинать учебный год 1 сентября в классах. Они защищены, они не заболеют, они не перенесут эту инфекцию детям", – заключила глава Национального комитета экспертов по иммунизации.В Кишиневе увеличивается количество новых случаев заражения коронавирусом, в связи с этим в больницах выделяют дополнительные места, также ожидается заседание спецкомиссии по здоровью. Об актуальной эпидемиологической ситуации в столице рассказал градоначальник Ион Чебан.По его словам, статистика последних дней показывает, что все больше людей обращаются за госпитализацией – это пациенты со средними и тяжелыми формами заболевания.
https://ru.sputnik.md/20210810/kurenie-uroven-antitela-privivka-koronavirus-43768987.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Андрей Петрик
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Андрей Петрик
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/1e/35316077_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f8fdc5eaaa7f8d603f2ebe28e8344a09.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
опасность, прививки, инфекция, в молдове, вакцинация

Дайджест недели: скрытые угрозы COVID-19 для жителей Молдовы

10:45 22.08.2021 (обновлено: 10:49 22.08.2021)
173
© Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанкВакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод"
Вакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ Садовод - Sputnik Молдова, 1920, 22.08.2021
© Sputnik / Vitaliy Belousov
/
Перейти в фотобанк
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Обозреватель студии Sputnik Молдова и ведущие эксперты в области здравоохранения проанализировали ситуацию с распространением коронавируса в стране и рассказали, как она может развиваться.
КИШИНЕВ, 22 авг - Sputnik. В Молдове вот уже несколько недель подряд говорят о возможности очередной, более страшной волны коронавируса, которая накроет Молдову и ее население осенью нынешнего года. Усугубляет картину новый, более патогенный штамм "дельта", наличие которого в республике уже подтверждено.
Специалисты обращают внимание на то, что граждане страны пренебрегают карантинными ограничениями, что люди не носят медицинские маски в общественных местах и ведут себя вообще так, будто опасность миновала.
Чем вызвано такое расслабление общества накануне очередной, более страшной волны коронавируса? Справится ли медицинская система страны с нашествием штамма "дельта"? Почему молодые люди могут умереть от COVID-19?
Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказывает директор клиники анестезии Республиканской больницы Виктор Кожокару.

Скептицизм может привести к трагедии

Врач-инфекционист объяснила причины новых случаев заражения COVID-19, рассказав о людской глупости и непредсказуемых течениях болезни.
"Я считаю, что расслабленность людей можно объяснить усталостью от ограничений. Люди не готовы ни к каким ограничениям, тем более ради какого-то мифического вируса", - рассказала в эфире студии Sputnik Молдова заведующая отделением реанимации Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.
Радио
Кирьякова: откуда в Молдове новый шквал COVID-заражений
По мнению Кирьяковой, среди них немало скептиков, которые отрицают существование вируса и приводят непонятно откуда взятые данные. Это уже слишком долго длится, люди просто устали. Короткий промежуток времени мы еще выдерживали, а сейчас это становится тяжело.
© Sputnik / Mihai CarausМедицинские маски
Медицинские маски - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
Медицинские маски
© Sputnik / Mihai Caraus
"Многие перенесли эту болезнь, а те, кто переболел в легкой форме, продолжают пропагандировать несколько неадекватное отношение к этому заболеванию. Я не считаю, что надо усложнять и говорить о тяжелых формах, ведь сколько людей, столько и течений болезни. Как будет развиваться заболевание, предугадать невозможно", - заключила эксперт.

Кому - беда, кому - бизнес

В сезон отпусков тесты на коронавирус пользуются высоким спросом. Удовольствие это часто недешевое. Многие граждане Молдовы задают вопрос, насколько обоснована цена на ПЦР-тесты, учитывая, что себестоимость ПЦР-тестирования в лабораторной части составляет от 60 до 85 леев.
Радио
Унгуряну: как в Молдове наживаются на COVID-тестах
"В разгар сезона отпусков многие сталкиваются сегодня с проблемой COVID-тестирования. Первое, что можно заметить и в частных, и в государственных лабораториях – цена, и это несмотря на то, что у разных экономических агентов она формируется по-разному. У частных лабораторий тоже есть свои собственные экономические расчеты. Государственные лаборатории обладают определенными скидками, которые тесты удешевляют", – заявил экономический эксперт Сергей Унгуряну в эфире студии Sputnik Молдова.
Унгуряну напомнил, что в лабораториях Кишинева стоимость ПЦР-теста составляет 800 леев. Это достаточно высокая цена для обычного гражданина Молдовы. Кроме того, обязательное тестирование распространяется и на детей, поэтому тот, кто хочет поехать на отдых с ребенком, вынужден платить и за себя, и за ребенка немалые деньги.
"Обратите внимание, что и частные, и государственные центры по тестированию переполнены желающими сделать ПЦР-тесты. За день через каждый центр проходит минимум 80-100 человек. Какая транспарентность, куда уходят деньги, кто их проверяет и как формируется конечная цена для потребителя – на эти вопросы ни у кого из тех, кто стоит в очереди, ответов нет", – заключил собеседник.

Не стоит бояться, спастись можно

В стране официально признали наличие штамма "дельта". Однако люди не спешат прививаться. Многие неохотно носят маски в общественных местах и не стараются соблюдать дистанцию.
Что ждет Молдову уже этой осенью и в начале зимы? Почему специалисты делают мрачные прогнозы? Хватает ли в стране вакцин и способны ли они защитить человека от "дельты"? Нужно ли проходить обследование перед тем, как сделать прививку? Почему в Молдове недостаток "Спутника V"? Эти и другие вопросы обсудили с председателем Национального комитета экспертов по иммунизации Нинель Ревенко.
"В марте в Молдову поступило очень маленькое количество вакцины, но это нам позволило начать кампанию иммунизации. Мы ждали новые партии, а люди спрашивали, когда расширят показатели к вакцинации, когда перейдут от медицинских работников к другим категориям граждан. И вот уже август", – сказала Ревенко.
Власти ожидали, что к последнему месяцу лета удастся достигнуть хотя бы половины планки по иммунизации в 70% населения.
© Sputnik / Mihai CarausМарафон вакцинации "Спутником V"
Марафон вакцинации Спутником V - Sputnik Молдова, 1920, 20.08.2021
Марафон вакцинации "Спутником V"
© Sputnik / Mihai Caraus
"Но, к сожалению, первую дозу вакцины в стране получили под 20% населения, а полную вакцинацию прошли немногим более 16%. Много это или мало? По моему мнению, это мало. Нам еще много нужно работать, чтобы достичь коллективного иммунитета – вакцинации 70% населения, когда население будет защищено от тяжелых форм COVID-19", – добавила собеседница.
Она напомнила, что в Молдове есть разная вакцина и прививку можно сделать свободно в центре вакцинации.
"Всего в Молдове было получено порядка одного миллиона 500 тысяч доз вакцины. Примерно 72% доз вакцины уже были назначены", – уточнила Ревенко.
В качестве примера она привела медицинский сектор. "Более 80% врачей провакцинированы. И среди них наблюдается резкий спад заболеваемости, он идет к нулю. Были дни, недели и месяцы, когда был ноль заболевших и ноль летальных исходов среди врачей. Это ли не является примером для всего населения?" – сказала Ревенко.
Сигарета, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
Коронавирус
Курение снижает уровень антител после прививки от коронавируса
10 августа, 21:40
323
По ее словам, что касается педагогов, то в Кишиневе вакцинацией охвачены большинство преподавателей – 70-80%.
"Они могут начинать учебный год 1 сентября в классах. Они защищены, они не заболеют, они не перенесут эту инфекцию детям", – заключила глава Национального комитета экспертов по иммунизации.
В Кишиневе увеличивается количество новых случаев заражения коронавирусом, в связи с этим в больницах выделяют дополнительные места, также ожидается заседание спецкомиссии по здоровью. Об актуальной эпидемиологической ситуации в столице рассказал градоначальник Ион Чебан.

С тревогой следим за ежедневной эпидемиологической эволюцией новых случаев заражения коронавирусом. Специалисты общественного здравоохранения предупреждают нас о новой волне COVID-19, где доминирует штамм "дельта", - сообщил столичный градоначальник.

По его словам, статистика последних дней показывает, что все больше людей обращаются за госпитализацией – это пациенты со средними и тяжелыми формами заболевания.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:07В России отмечается День Государственного флага - интересные факты о триколоре
11:41Украинский Марамуреш: что помешало этой геополитической цели Хрущева
11:13Мэр Кишинева раздает котят: у нас во дворе восемь кошек
10:45Дайджест недели: скрытые угрозы COVID-19 для жителей Молдовы
10:18Умерла княгиня Лихтенштейна
09:49В России отменили обязательный техосмотр
09:25Где в Кишиневе 22 августа находятся мобильные пункты вакцинации
08:57Названы продукты, которые стоит включить в рацион тем, кто болел COVID-19
08:29Пока все спали: яркий Koktebel Jazz Party, протесты во Франции и наводнение в США
08:00Штефэницэ: как неспортивно США купили историю кишиневского спорта
07:30Мэрия объявила о продлении марафона вакцинации для учителей
07:00Самый точный прогноз погоды: когда снова наступят дожди
00:01Погодные рекорды Молдовы 22 августа
ВчераУченые: вакцина "Спутник Лайт" подходит для людей старше 60 лет
ВчераРусский богатырь, научивший борьбе молдаван
ВчераСкандал вокруг генпрокурора и дорогой парад: итоги недели в Молдове
ВчераПосольство России отреагировало на акт вандализма в селе Корпач
ВчераУгодили на мотоцикле в колодец: двое молодых людей доставлены в больницу
ВчераНа виадуке начались работы по замене асфальта
ВчераМинздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове за сутки