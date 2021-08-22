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Дайджест недели: скрытые угрозы COVID-19 для жителей Молдовы
10:45 22.08.2021 (обновлено: 10:49 22.08.2021)
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© Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанкВакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод"
© Sputnik / Vitaliy Belousov/
Обозреватель студии Sputnik Молдова и ведущие эксперты в области здравоохранения проанализировали ситуацию с распространением коронавируса в стране и рассказали, как она может развиваться.
КИШИНЕВ, 22 авг - Sputnik. В Молдове вот уже несколько недель подряд говорят о возможности очередной, более страшной волны коронавируса, которая накроет Молдову и ее население осенью нынешнего года. Усугубляет картину новый, более патогенный штамм "дельта", наличие которого в республике уже подтверждено.
Специалисты обращают внимание на то, что граждане страны пренебрегают карантинными ограничениями, что люди не носят медицинские маски в общественных местах и ведут себя вообще так, будто опасность миновала.
Чем вызвано такое расслабление общества накануне очередной, более страшной волны коронавируса? Справится ли медицинская система страны с нашествием штамма "дельта"? Почему молодые люди могут умереть от COVID-19?
Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказывает директор клиники анестезии Республиканской больницы Виктор Кожокару.
Скептицизм может привести к трагедии
Врач-инфекционист объяснила причины новых случаев заражения COVID-19, рассказав о людской глупости и непредсказуемых течениях болезни.
"Я считаю, что расслабленность людей можно объяснить усталостью от ограничений. Люди не готовы ни к каким ограничениям, тем более ради какого-то мифического вируса", - рассказала в эфире студии Sputnik Молдова заведующая отделением реанимации Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.
По мнению Кирьяковой, среди них немало скептиков, которые отрицают существование вируса и приводят непонятно откуда взятые данные. Это уже слишком долго длится, люди просто устали. Короткий промежуток времени мы еще выдерживали, а сейчас это становится тяжело.
© Sputnik / Mihai CarausМедицинские маски
Медицинские маски
© Sputnik / Mihai Caraus
"Многие перенесли эту болезнь, а те, кто переболел в легкой форме, продолжают пропагандировать несколько неадекватное отношение к этому заболеванию. Я не считаю, что надо усложнять и говорить о тяжелых формах, ведь сколько людей, столько и течений болезни. Как будет развиваться заболевание, предугадать невозможно", - заключила эксперт.
Кому - беда, кому - бизнес
В сезон отпусков тесты на коронавирус пользуются высоким спросом. Удовольствие это часто недешевое. Многие граждане Молдовы задают вопрос, насколько обоснована цена на ПЦР-тесты, учитывая, что себестоимость ПЦР-тестирования в лабораторной части составляет от 60 до 85 леев.
"В разгар сезона отпусков многие сталкиваются сегодня с проблемой COVID-тестирования. Первое, что можно заметить и в частных, и в государственных лабораториях – цена, и это несмотря на то, что у разных экономических агентов она формируется по-разному. У частных лабораторий тоже есть свои собственные экономические расчеты. Государственные лаборатории обладают определенными скидками, которые тесты удешевляют", – заявил экономический эксперт Сергей Унгуряну в эфире студии Sputnik Молдова.
Унгуряну напомнил, что в лабораториях Кишинева стоимость ПЦР-теста составляет 800 леев. Это достаточно высокая цена для обычного гражданина Молдовы. Кроме того, обязательное тестирование распространяется и на детей, поэтому тот, кто хочет поехать на отдых с ребенком, вынужден платить и за себя, и за ребенка немалые деньги.
"Обратите внимание, что и частные, и государственные центры по тестированию переполнены желающими сделать ПЦР-тесты. За день через каждый центр проходит минимум 80-100 человек. Какая транспарентность, куда уходят деньги, кто их проверяет и как формируется конечная цена для потребителя – на эти вопросы ни у кого из тех, кто стоит в очереди, ответов нет", – заключил собеседник.
Не стоит бояться, спастись можно
В стране официально признали наличие штамма "дельта". Однако люди не спешат прививаться. Многие неохотно носят маски в общественных местах и не стараются соблюдать дистанцию.
Что ждет Молдову уже этой осенью и в начале зимы? Почему специалисты делают мрачные прогнозы? Хватает ли в стране вакцин и способны ли они защитить человека от "дельты"? Нужно ли проходить обследование перед тем, как сделать прививку? Почему в Молдове недостаток "Спутника V"? Эти и другие вопросы обсудили с председателем Национального комитета экспертов по иммунизации Нинель Ревенко.
"В марте в Молдову поступило очень маленькое количество вакцины, но это нам позволило начать кампанию иммунизации. Мы ждали новые партии, а люди спрашивали, когда расширят показатели к вакцинации, когда перейдут от медицинских работников к другим категориям граждан. И вот уже август", – сказала Ревенко.
Власти ожидали, что к последнему месяцу лета удастся достигнуть хотя бы половины планки по иммунизации в 70% населения.
© Sputnik / Mihai CarausМарафон вакцинации "Спутником V"
Марафон вакцинации "Спутником V"
© Sputnik / Mihai Caraus
"Но, к сожалению, первую дозу вакцины в стране получили под 20% населения, а полную вакцинацию прошли немногим более 16%. Много это или мало? По моему мнению, это мало. Нам еще много нужно работать, чтобы достичь коллективного иммунитета – вакцинации 70% населения, когда население будет защищено от тяжелых форм COVID-19", – добавила собеседница.
Она напомнила, что в Молдове есть разная вакцина и прививку можно сделать свободно в центре вакцинации.
"Всего в Молдове было получено порядка одного миллиона 500 тысяч доз вакцины. Примерно 72% доз вакцины уже были назначены", – уточнила Ревенко.
В качестве примера она привела медицинский сектор. "Более 80% врачей провакцинированы. И среди них наблюдается резкий спад заболеваемости, он идет к нулю. Были дни, недели и месяцы, когда был ноль заболевших и ноль летальных исходов среди врачей. Это ли не является примером для всего населения?" – сказала Ревенко.
10 августа, 21:40
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По ее словам, что касается педагогов, то в Кишиневе вакцинацией охвачены большинство преподавателей – 70-80%.
"Они могут начинать учебный год 1 сентября в классах. Они защищены, они не заболеют, они не перенесут эту инфекцию детям", – заключила глава Национального комитета экспертов по иммунизации.
В Кишиневе увеличивается количество новых случаев заражения коронавирусом, в связи с этим в больницах выделяют дополнительные места, также ожидается заседание спецкомиссии по здоровью. Об актуальной эпидемиологической ситуации в столице рассказал градоначальник Ион Чебан.
С тревогой следим за ежедневной эпидемиологической эволюцией новых случаев заражения коронавирусом. Специалисты общественного здравоохранения предупреждают нас о новой волне COVID-19, где доминирует штамм "дельта", - сообщил столичный градоначальник.
По его словам, статистика последних дней показывает, что все больше людей обращаются за госпитализацией – это пациенты со средними и тяжелыми формами заболевания.